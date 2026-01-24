Alimentos frescos y comercio directo: Mercados Campesinos este domingo en Bogotá

Mercado campesino Foto: Cortesía

Este domingo 25 de enero, los Mercados Campesinos regresan a Bogotá con una jornada dedicada, como de costumbre, a la venta directa de alimentos frescos y productos transformados, provenientes de zonas rurales de la ciudad y municipios cercanos de Cundinamarca.

La programación dominical se concentrará en dos puntos del norte de la capital. Uno de ellos será el parque público Gratamira, ubicado en la calle 152B con carrera 73, y el otro el parque de la urbanización Cedritos, en la calle 145 con carrera 10. En ambos espacios, los mercados funcionarán entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar frutas, verduras, lácteos, productos orgánicos, plantas decorativas, tejidos y artesanías, entre otros artículos ofrecidos directamente por cerca de 30 productores campesinos. La iniciativa busca reducir intermediarios y facilitar un contacto más directo entre quienes producen los alimentos y los consumidores urbanos.

Los Mercados Campesinos se han consolidado como una vitrina periódica para pequeños productores rurales de Bogotá y de municipios del entorno regional, y como una alternativa para quienes buscan alimentos frescos y de origen conocido. Además de la oferta comercial, estos espacios suelen funcionar como puntos de encuentro entre el campo y la ciudad, en un contexto donde el abastecimiento y la seguridad alimentaria siguen siendo temas centrales.

La jornada del domingo hace parte de una agenda de fin de semana que se despliega en varias localidades, pero ese día la actividad estará concentrada exclusivamente en Gratamira y Cedritos, dos parques que abrirán sus puertas al comercio campesino y a los vecinos del sector.

Para conocer la programación itinerante de los mercados campesinos, puede consultar el calendario en este enlace.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.