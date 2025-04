Aliste el bolsillo: cambian tarifas de las Zonas de Parqueo Pago de Bogotá

Zona de parqueo en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con la expedición de la Resolución 1703 de 2025, la Secretaría de Movilidad actualizó el nuevo esquema de cobro por segmento vial en las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), en cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo.

Antes, la tarifa se establecía de manera uniforme en cada área de implementación, pero ahora, indicaron, se definirá según las dinámicas y demanda de cada segmento vial, “permitiendo una mayor equidad en el cobro y optimizando la ocupación de los espacios de estacionamiento”, aseveraron.

De esta manera, el cobro se ajustará hasta una vez por semestre, según su nivel de ocupación y las dinámicas del sector. “Si un segmento presenta alta demanda y buena rotación, su tarifa se mantiene; si tiene baja ocupación o congestión excesiva, se evaluará un ajuste para optimizar su uso”, agregaron.

Sobre su fecha de implementación, la Resolución consignó que la Terminal de Transporte, operador público, tendrá la obligación de adelantar las gestiones para la socialización de la tarifa, como por ejemplo, publicar en la página web del proyecto, la tarifa autorizada por segmento vial, así como la adaptación de la señalización correspondiente. “Una vez realizadas dichas gestiones, se iniciará el cobro previsto en esta disposición. Mientras se da este proceso, la tarifa vigente en el segmento será la autorizada previamente”, detalló la Secretaría de Movilidad.

Actualmente hay 8.712 cupos de las zonas azules, en 13 localidades, con un potencial de recaudo cercano a los $32.000 millones mensuales. No obstante, trascurridos tres años, el modelo no se consolida y hay más críticas, que aplausos. En especial entre algunos concejales, que cuestionan los bajos recaudos, las pérdidas acumuladas y al no evidenciarse retorno al SITP.

Tenga en cuenta las nuevas tarifas

La tarifa a pagar por segmento de acuerdo con el factor horario, factor por tiempo de permanencia y factor por tipo de vehículo, quedó así:

1. Para duraciones cortas (menos de 120 minutos):

2. Para duraciones largas (120 minutos o más):

