Alivios para reducir impactos de las obras del metro: así se puede acceder

Comerciantes y vendedores de este sector, se ven afectados por los retrasos en el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera línea del Metro de Bogotá avanza entre zanjas abiertas, vallas y desvíos, que han convertido amplios tramos de la ciudad en laberintos. Si bien, es claro que en el futuro esta obra será señal de progreso, en el presente representa un duro golpe en la economía de los comerciantes ubicados en su zona de influencia —desde San Felipe hasta la Avenida 1° de Mayo—.

Hoy, producto del extenso cronograma de obras, muchos de estos pequeños empresarios ven cómo sus ganancias se fueron al piso y empiezan a tener dificultades hasta con el pago...