Bogotá
Alivios para reducir impactos de las obras del metro: así se puede acceder

La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer detalles del plan del Distrito para mitigar el impacto económico que sufren los comerciantes con las obras en la ciudad. Aunque era un clamor, hay dudas sobre su efectividad para los comercios.

Redacción Bogotá
30 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Comerciantes y vendedores de este sector, se ven afectados por los retrasos en el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primera línea del Metro de Bogotá avanza entre zanjas abiertas, vallas y desvíos, que han convertido amplios tramos de la ciudad en laberintos. Si bien, es claro que en el futuro esta obra será señal de progreso, en el presente representa un duro golpe en la economía de los comerciantes ubicados en su zona de influencia —desde San Felipe hasta la Avenida 1° de Mayo—.

Hoy, producto del extenso cronograma de obras, muchos de estos pequeños empresarios ven cómo sus ganancias se fueron al piso y empiezan a tener dificultades hasta con el pago...

Redacción Bogotá
