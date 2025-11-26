Alza inevitable en Transmilenio: déficit de $3,1 billones obliga a subir el pasaje a $3.450

Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje Foto: El Espectador - José Vargas

A la tradición colombiana de que el aire decembrino llegue con aguinaldos, buñuelos y regalos, habría que añadirle una, en forma de pregunta, pero que solo aplica para los hogares bogotanos: ¿Cuánto costará montarse a TransMilenio el próximo año? La respuesta, como casi siempre ha sido planteada desde los expertos y la gerencia de Transmilenio vuelve al mismo punto de hace más de una década: el precio del sistema no sube para que necesariamente el servicio mejore, sino porque operar los buses cuesta cada vez más, y porque el hueco en las...