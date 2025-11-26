Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alza inevitable en Transmilenio: déficit de $3,1 billones obliga a subir el pasaje a $3.450

El debate en el concejo para fijar el presupuesto de la ciudad en 2026 arrancó con un tema que nunca dejará de ser controversial: el pasaje del transporte público. Los ponentes del debate anunciaron que el Distrito incluyó un alza de $250 lo cual no fue bien recibido por una parte del cabildo y, sobre todo, de la ciudadanía.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
26 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje
Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje
Foto: El Espectador - José Vargas

A la tradición colombiana de que el aire decembrino llegue con aguinaldos, buñuelos y regalos, habría que añadirle una, en forma de pregunta, pero que solo aplica para los hogares bogotanos: ¿Cuánto costará montarse a TransMilenio el próximo año? La respuesta, como casi siempre ha sido planteada desde los expertos y la gerencia de Transmilenio vuelve al mismo punto de hace más de una década: el precio del sistema no sube para que necesariamente el servicio mejore, sino porque operar los buses cuesta cada vez más, y porque el hueco en las...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Transmilenio

Movilidad

Transporte público

Pasaje de Transmilenio

Déficit

Fondo de Estabilización Tarifaria

SITP

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.