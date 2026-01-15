Se grabó amenazando robos y fue ubicado en Suba: Migración confirmó situación irregular

De acuerdo con información oficial, el ciudadano registra siete comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos porte de elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias psicoactivas en el espacio público. Foto: Archivo Particular

Las autoridades ubicaron en el barrio Prado Veraniego, localidad de Suba, a un ciudadano venezolano que días atrás se hizo viral en redes sociales tras publicar un video en el que aseguraba que saldría a robar. “Guarden sus pertenencias porque hoy no le estamos devolviendo nada a nadie”, dijo mientras caminaba junto a otra persona en las calles de Bogotá.

El hombre fue localizado en su lugar de trabajo, un taller de vehículos, durante un operativo conjunto entre autoridades locales y Migración Colombia. Tras la verificación de su estatus, se confirmó que se encuentra en condición migratoria irregular en el país desde 2021.

De acuerdo con información oficial, el ciudadano extranjero registra anotaciones judiciales por hurto a celular. Además, cuenta con siete comparendos por porte de armas o elementos cortopunzantes y porte de estupefacientes.

Ante estos antecedentes, Migración Colombia inició un proceso sancionatorio en su contra, el cual podría derivar en una medida de deportación o expulsión del territorio colombiano, dependiendo de la decisión que adopten las autoridades competentes.

¿Recuerdan a este hombre que intimidaba por redes a la comunidad? Lo ubicamos en su trabajo y con @MigracionCol se estableció que está irregular en nuestro país desde el 2021.



Además, tiene 7 comparendos por porte de elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias… pic.twitter.com/X2StQ5pJjs — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 15, 2026

Desde la administración distrital señalaron que este tipo de procedimientos buscan anticiparse a posibles hechos delictivos y reforzar la seguridad en los barrios. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la convivencia y el orden público.

“En Bogotá no vamos a tolerar comportamientos que intimiden o generen miedo en la ciudadanía. Este tipo de acciones, así se presenten como contenido para redes sociales, serán enfrentadas con todo el peso de la ley, en articulación con Migración Colombia y la Policía”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Respecto al establecimiento comercial donde trabajaba este ciudadano extranjero, Migración Colombia inició el proceso administrativo, el cual podría derivar en una sanción pecuniaria de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada novedad migratoria que se haya infringido.

