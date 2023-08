Amiga de mujer que murió en Bogotá tras temblor reveló detalles de lo que pasó

La mujer explicó los eventos que desencadenaron en la muerte de la venezolana. Foto: Archivo Particular

El pasado 17 de agosto Colombia sintió varios temblores, dos de estos al medio día y con epicentro en el departamento del Meta. El movimiento se sintió con fuerza en la capital del país. Lastimosamente, el evento telúrico dejó una víctima fatal. Se trata de Mariali Moreno Mosquera, una mujer venezolana que cayó de un séptimo piso en un conjunto residencial al sur de la ciudad.

A la mujer de 26 años la habrían dejado encerrada por accidente en un apartamento del barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar. Una amiga de la fallecida, identificada como María Paula Isturiz Martínez, dio detalles de los hechos que llevaron a la muerte de la ciudadana venezolana. “No quiero que vean a mi hermana como una suicida porque ella amaba mucho la vida. Incluso, tomó la decisión que tomó porque intentaba salvar su vida a como diera lugar”, dijo Isturiz a través de un video.

La amiga se refirió a lo que muchas personas y medios habían dicho sobre la mujer fallecida, “Ella no se lanzó, ella no estaba secuestrada y no es cierto mucha de las cosas que dicen por ahí”, dijo en un video compartido en TikTok. El video de Mariali Moreno cayendo del edificio se viralizó en redes y generó especulación por parte de los usuarios.

Maria Paula confirmó que su amiga no se quedó en su casa, sino que se quedó en la casa de un amigo, este salió en la mañana y Mariali le pidió quedarse porque quería seguir descansando. Asimismo, otro habitante del apartamento, quien no notó la presencia de la mujer, también salió a trabajar y le colocó seguro a la puerta del lugar.

“Yo no los culpo a ellos. Ese día hubo cuatro sismos. Imagino que en el primer sismo ella se levantó y se vistió, porque tenía su carterita, su ropa y todas sus cosas. Creo que al segundo temblor se sintió acorralada y con mucho temor”, agregó la amiga de la fallecida.

La amiga había compartido una serie de imágenes en donde mostraba la conversación que había tenido con Mariali, y como ella no le contestaba. Otra persona le escribió desde ese número y le dijo que la llamara para explicarle lo sucedido. El cuerpo de la mujer ya fue enviado a su país natal, donde su madre podrá darle sepultura.

Por último, María Paula agregó que Mariali era muy hábil para escalar en su infancia, y por esa razón cree que ella pensó que podría bajar por el costado del edificio y evacuar tras los temblores que sacudieron el país.

