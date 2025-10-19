Logo El Espectador
Bogotá
Ampliación de la Autonorte: se vienen semanas claves para el futuro del proyecto

Por años, la ampliación de la autopista Norte ha sido una de tantas promesas incumplidas. Con un contrato de COP 1,8 billones, el proyecto sigue detenido por trámites ambientales. Si se fracasa de nuevo en el trámite de la licencia, se anuncia un pleito legal.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
19 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
Inundación en la Autopista Norte por cuenta de la nula conexión de los humedales Torca y Guaymaral.
Foto: Mauricio Alvarado

Quienes recorrieron esta semana la autopista Norte vieron buses de Transmilenio “navegar” sobre la inundada vía. No era una ilusión óptica, sino una escena cada vez más frecuente, como si los humedales Torca y Guaymaral reclamaran el terreno que se les arrebató en 1956, cuando la ciudad los separó para abrir paso al “progreso”. Hoy, el reto es corregir esa cicatriz ambiental sin repetir los errores del pasado.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) licitó el proyecto Accesos Norte Fase II para ampliar el corredor, desde la calle 191...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
