Andrés Vallejo: a recuperar los entornos seguros #Votenpormí

Andrés Vallejo, candidato al Concejo de Bogotá Foto: Cortesía

Andrés Vallejo, número 17 en la lista del Centro Democrático, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy docente, estudiante universitario, representante estudiantil y productor musical, mi trabajo se ha desarrollado a través del arte y de la labor social en las localidades más marginadas de Bogotá D.C. ofreciendo espacios de participación a los jóvenes, dando a conocer las problemáticas de esos sectores y buscando principalmente separar a los jóvenes de la droga, el abuso sexual y la delincuencia.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque quiero representar a los ciudadanos comunes y corrientes que sabemos lo que significa realmente convivir con las problemáticas de esta ciudad, aquellos que ya no soportan la inseguridad, que están cansados de los atracos, la extorsión y el abuso sexual.

¿A quién apoya a la alcaldía?:

Creo que Nicolas Ramos Barbosa es un joven al que se le debería dar la oportunidad, tiene una visión futurista y moderna al querer convertir a Bogotá D.C. en una ciudad 5.0 fundamental que trabaje en la seguridad para lograrlo.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No he tenido ningún tipo de investigación de tipo penal o disciplinario.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles y en qué periodo?

No he ocupado cargos públicos, pero espero que el próximo 29 de octubre las personas de Bogotá D.C. me den esa oportunidad para poder trabajar por los temas más críticos que aquejan a nuestra ciudad.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Que los ciudadanos puedan vivir seguros en nuestra ciudad, que recuperemos los entornos escolares, deportivos y de recreación que están en manos de la delincuencia, y que nuestras niñas y mujeres no sigan siendo víctimas de abuso sexual e indiferencia.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1 – Aumento de pie de fuerza y cambio de horarios de la policía para cubrir horas de alto impacto de la delincuencia. 2 – Planes especiales de seguridad para la protección de niñas y mujeres en entornos académicos, laborales y de recreación. 3 – Recuperación de escenarios escolares, deportivos y culturales que están controlados por el narcotráfico y la delincuencia.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá? (responder en video)

Los delitos de alto impacto como los homicidios, hurto y el abuso sexual; el tema del hambre, ya que hay familias sin los recursos para alimentarse de manera digna, y el desorden y la desobediencia de algunos ciudadanos, que no quieren respetar los semáforos, se parquean donde les viene en gana, increpan a los gestores de convivencia, se matan en el sistema de transporte y eso tiene a los ciudadanos sumidos en el miedo. Hay que recuperar el orden y la confianza en las autoridades.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Lo más importante es lograr la incorporación de nuevos policías, segundo atacar de manera inmediata los delitos de mayor impacto como el homicidio, el robo y el abuso sexual, tercero gestionar los recursos para la construcción de una nueva cárcel.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No, pero es urgente solucionar el déficit en número de efectivos, hay que estructurar el marco normativo que permita incorporar por lo menos 12.000 nuevos agentes y dejar en manos de gestores de convivencia, no en policías, los programas cívicos.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Me gustaría más un metro subterráneo, porque llenar a la ciudad de estructuras como esa van a afectar muchísimo más la seguridad de Bogotá D.C. pero definitivamente eso no debe afectar la ejecución de la obra, necesitamos el metro.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

En una ciudad colapsada por la cantidad de tráfico no creo que sea una buena idea reducir o eliminar las calzadas, se necesita modificar ese proyecto en ese sentido, pero mantener el plan de transporte 100% eléctrico en ese corredor.

¿En desarrollo urbano, prefiere expansión o densificación?

El tema de desarrollo urbano se debe trabajar impulsando la economía de algunos sectores y eso se hace mejor con la densificación, más gente en los barrios con pocas personas, es igual a más negocios, más oferta y más demanda.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Primero evitar que la gente siga construyendo en los sectores cercanos, cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento y optimizar la planta de tratamiento, tecnificar y automatizar procesos y usar alternativas para la extracción de residuos más eficientemente.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Articular proyectos que mejoren la movilidad, la economía y la seguridad entre Bogotá D.C. y los demás municipios, sin embargo, no creo que haya sido una buena idea, además no se consultó con los ciudadanos del distrito.

¿Qué opina sobre la creación de nuevas localidades?

Creo que no asegura un mejor funcionamiento administrativo, así se dividan en el papel las localidades en UPL más pequeñas, igualmente los centros de salud, educación y servicios seguirán en el mismo lugar y los ciudadanos deberán desplazarse hasta ellos.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

No fue una buena gestión, aumentó dramáticamente el narcotráfico, el desempleo y la pobreza, con ello la inseguridad, fue enemiga del trabajo en equipo con la policía, y dejo a la ciudad en medio de la violencia y el vandalismo.