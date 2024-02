ANI ordena parar obras de construcción de peaje en Choachí tras jornada de protestas

La construcción de las casetas del peaje no requiere licencia ambiental, ya que no se esperan impactos ambientales adicionales a los ya existentes, en la medida que las obras que se ejecutarán se realizarán dentro del corredor vial y estas no tendrán intervención en la zona de páramo. Así lo confirmó la autoridad ambiental (CORPORINOQUIA) en comunicaciones previas.