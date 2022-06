Anuncian cambios en ruta zonal del norte de Bogotá

La ruta tendrá tres nuevas paradas, pero seguirá funcionando en su horario habitual. Foto: Transmilenio

Desde hoy habrá el servicio zonal 19-12 Toberín tendrá cambios en su recorrido. La ruta extenderá su viaje cerca de dos cuadras, al respaldo del Club el Carmel, para luego reincorporarse en la ruta habitual. Este ajuste, al extender el recorrido de la ruta, no demandará más de cinco minutos, por lo que la variación en tiempos no será mayor.

Así las cosas, la ruta, que antes llegaba hasta la esquina de la carrera 54 con calle 162, ahora irá por la misma carrera, pero hasta la calle 159, en donde girará hacia el occidente (derecha) hasta la carrera 55, allí tomará hacia el norte para llegar a la calle 160 y continuar con su recorrido tradicional.

Gracias a este nuevo recorrido, la ruta contará con tres nuevas paradas, de las cuales dos estarán ubicadas en Campos del Silencio, en la carrera 54 con calle 159, y la tercera en el barrio Cantalejo, en la calle 161 con carrera 54.

Los horarios de operación no tendrán cambios, por lo que seguirán siendo de lunes a viernes, entre las 4:00 a.m. y 10:00 p.m., y los sábados, de 4:45 a.m. a 10:00 p.m.

“Recomendamos a los usuarios planear su viaje y ver recorridos en tiempo real desde nuestra aplicación TransMiApp; también consultar más información en www.transmilenio.gov.co. Asimismo, les recordamos que pueden personalizar la tarjeta Tullave para que reciban beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable. Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web, a través de www.tullaveplus.gov.co”, indicó la empresa Transmilenio.

