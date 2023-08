Anuncian cambios en rutas del Transmilenio: Portal 80, Usme y Soacha entre otras

Transmilenio anunció ajustres en algunas rutas. Conozca cuáles. Foto: Colprensa

Siguen los ajustes de las rutas de Transmilenio, para mejorar el servicio y agilizar el desplazamiento. Desde este sábado entraron en operación los cambios de las rutas H21 – D21, que conectan los portales Tunal y Calle 80. Ahora, ya no transitarán por la avenida Caracas, sino por la NQS.

De acuerdo con Transmilenio la ruta D21, que va en sentido Portal Tunal-Calle 80, operará de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. Por su parte, la H21, que va en sentido Calle 80-Portal Tunal, prestará su servicio de 4:30 a.m. a 11:00 de p.m.

Las rutas tendrán paradas en las siguientes estaciones: Portal Calle 80, Kra 90, Av. Cali, Granja Kra 77, Minuto de Dios, Av. 68, 7 de agosto, Movistar Arena, Campín – UAN, Ricaurte, Guatoque – Veraguas, Nariño, Fucha, Calle 40 Sur, Santa Lucía y Portal del Tunal

Rutas alternas

Para quienes tomaban alguna de estas rutas, para llevar a la Avenida Caracas, la entidad señaló que para cubrir esa demanda estará la H20, que ahora opera desde las 4:30 a.m. a 10:00 p.m., y los sábados de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. La ruta tendrá paradas en Portal 80, Quirigua, Granja - Kra 77, Boyacá, Ferias, Avenida 68, Polo, Flores, Calle 63, Calle 45, Calle 34, Calle 26, Calle 19 Av. Jiménez, Restrepo, Calle 40 Sur y Portal de Usme.

También la ruta DJ24, que opera de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 10:15 p.m. y los sábados de 5:30 a.m. a 8:30 p.m., con las siguientes paradas: Portal 80, Carrera 90, Av. Cali, Granja - Kra 77, Minuto de Dios, Carrera 47, Escuela Militar, Polo, Calle 76, Calle 72, Calle 57, Marly, Av. 39 y Universidades. Además, la ruta 6, que presta su servicio entre el Portal de la 80 y la estación Universidades, de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.; los sábados de 5:00 a 11:00 p.m., y los domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. Para quienes inician su viaje en el portal Tunal, para llegar a la avenida Caracas, podrán tomar la ruta BH13, que opera de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

Otros ajustes

La ruta DG22 es otra de las que tienen ajustes. A este recorrido se sumó una parada en la estación Av. El Dorado y se suspende su parada en estación Ricaurte.

La ruta BH71 deja de prestar su servicio.

La ruta BH27 agrega paradas en las estaciones Héroes, Calle 100 y Toberín.

El servicio BH13 adiciona una parada en la estación Calle 146.

La ruta BH72 suspende su parada en la estación Guatoque – Veraguas.

