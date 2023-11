Apareció el vecino problemático de Facatativá: esto dijo sobre las denuncias

El hombre, identificado como Jhon Leo Rocha, realizó un "En Vivo" en el que habló sobre la situación con sus vecinos. Foto: Facebook

Esta semana habitantes del Conjunto Residencial Heliconias, en el municipio de Facatativá, organizaron un plantón para protestar contra los continuos comportamientos agresivos de un vecino acusado de agredir a residentes y trabajadores del conjunto sin razones aparentes. Los ataques perpetrados por este sujeto, quien es exmilitar, quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la propiedad horizontal y han sido difundidos por redes sociales.

La jornada de protesta, que empezó pacíficamente, terminó con una asonada que dejó varios vehículos de este hombre destruidos por la comunidad, que al no al ver la presencia de las autoridades, decidieron recurrir a las vías de hecho.

En medio de los ataques, el exmilitar y su familia tuvieron que salir escoltados por la policía en una tanqueta. Al día siguiente de la jornada de protesta, vecinos denunciaron que este hombre, identificado como Jhon Leo Rocha, les envío varios audios amenazantes, que fueron revelados por Noticias Caracol.

“¿Por qué no se metieron a mi apartamento? ¿Por qué no se metieron? Porque sabían lo que les corría pierna arriba. ¿Por qué no ingresaron, papi? Yo los estaba esperando, era con candela, hujiep…” se escucha en uno de los audios que ha generado zozobra entre los vecinos del sujeto.

Además, se conoció que el hombre tenía armas al interior de casa, y ya recae una orden de captura por su condición de exmilitar entrenado en el manejo de armas. Asimismo, una mujer denunció que Rocha la habría violado.

La mujer afirma que fue abordada por el exmilitar en un supermercado donde trabajaba. Allí, de acuerdo con su relato, el sujeto la amenazó de muerte con un arma de fuego y procedió con las agresiones en su contra.

¿Qué dijo el vecino problemático de Facatativá?

En la mañana del viernes 24 de noviembre, Jhon Leo Rocha realizó un “En Vivo” en su cuenta de Facebook, en el que aseguró que toda esta situación era el resultado de “un conjunto donde todo mundo vocifera y calumnia a una persona (...) pero nadie se atreve a decir el porqué es que están pasando y pasaron muchas cosas”.

Según el relato del exmilitar, él no habría golpeado a la guarda con la que se le ve discutiendo en un video. “Yo quiero aclarar que en ningún momento a esa guarda yo le pegué. Yo fui y rompí los enseres. Yo reconozco que dañé los equipos tecnológicos”.

Reglón seguido, argumentó que sus enfrentamientos con el personal de seguridad había sido por asuntos de hace vario tiempo, como que “los guardas estaban apadrinando y acompañando a unos viciosos del conjunto y que en la torre había una persona vendiendo sustancias psicotrópicas”, dijo Rocha, quien insinuó que los guardas eran cómplices de estas acciones.

De manera reiterada, aseguró que solo atentó contra los equipos de cómputo, pero que no agredió a la mujer. Sin embargo, sí reconoció que ha violentado físicamente a celadores del conjunto. “Con los hombres yo sí me agarré, y hay videos. Y si hay lesiones personales, yo lo afronto”.

Estos encuentros violentos han quedado captados en video, que en las últimas semanas se han compartido en redes sociales. Incluso, en una grabación se evidencia cuando agrede a un guarda con lo que parece ser un machete.

Ahí les dejo otra perla del vecino ni habitante que nadie quiere en #Facatativá pic.twitter.com/eIMgBSRQzX — Andrea XVI (@andreitamfc14) November 22, 2023

Respectó a la asonada y las acciones de los vecinos, manifestó que “cuando hay multitud sí son bravos, pero uno a uno no son bravos. Yo voy a seguir viviendo ahí, ese apartamento es mío y sigue siendo mío. Allá me voy a presentar solo, sin una navaja. (...) Yo tengo que ir y no tengo más donde vivir, entonces que el conjunto me dé para un arriendo en otra parte”.

Y agregó: “Allá voy a volver, allá voy a vivir. De toda la gente que me está amenazando, que allá lleguen y me maten”.

También se refirió frente al hallazgo de armas en su hogar, a lo que afirmó que “la Policía sabía que yo estaba armado dentro de ese apartamento, ellos lo sabían”, afirmó Rocha sobre el momento en el que las autoridades llegaron hasta el conjunto para sacar al hombre y a su familia. Además, confesó que también tenía dos granadas de mano.” Si nos tocaba volarnos, nos volábamos todos”, dijo.

