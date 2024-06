Apartan del cargo a policías que robaron a una mujer en su propio apartamento

la ubicación del GPS del dispositivo marcaba como último punto de registro una estación de Policía en el centro de la ciudad. Foto: redes

Una ciudadana residente en la localidad de Usaquén que solicitó la presencia de la policia en su apartamento por temas relacionados con la seguridad del lugar denunció que en medio del procedimiento, los dos uniformados que atendieron la situación le robaron una millonaria suma de dinero en efectivo. La mujer logró que los policías activos confesaran.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves seis de junio en la propia vivienda de la víctima. De acuerdo con el relato, publicado por Noticias Caracol, la mujer solicitó la presencia de dos uniformados adscritos a la estación de policía de Usaquén para referirles un hecho relacionado, paradójicamente, con la seguridad de su vivienda. Los uniformados son señalados de llevarse 4.100 dólares y $200.000 en efectivo.

Fue así como los dos policías, un patrullero y un subintendente, llegaron a la residencia de la mujer. “En el intermedio del procedimiento terminaron robándome el dinero que tenía en efectivo. Me abrieron la billetera y me sacaron pesos colombianos y unos dólares que tenía”, señaló la víctima ante el informativo.

Ante la sospecha sobre los uniformados, pero sin tener la evidencia que los incriminara, la mujer los contactó y logró que confesaran. La víctima les dijo que todo había quedado registrado en circuito de cámaras de seguridad que supuestamente estaba instalado en el apartamento. Los uniformados cayeron en el engaño y aceptaron que habían sido ellos los que se robaron el dinero. Incluso la llamada en la que confesaron quedó grabada por la víctima y es precisamente ese fragmento sonoro la principal prueba de la conducta ilícita de los implicados.

“Me aceptaron que efectivamente sí se habían robado el dinero, que porque tenían un problema con el hermano, que estaban muy mal económicamente, que me lo iban a devolver supuestamente triplicado, cosa que no fue así”, señaló la víctima.

Ante la seguridad de la mujer, quien además les dijo que iba a contactar medios de comunicación para publicar el video, los uniformados aceptaron: “Te explico, yo no te cogí dólares. De la billetera se sacaron $200.000, sí, te lo digo de corazón”, acepta uno de los policías implicados, quien además señala que pensó que el dinero era de otra persona. Sin embargo, la víctima les indicó que se trataba de una billetera de mujer por lo cual no había posibilidad de equivocaciones y que además no tenían por qué llevarse el dinero.

La mujer no cedió. Les dijo que los iba a denunciar y que le caso se iba a conocer ampliamente en medio de comunicación. Incluso les dio un plazo, les dijo que si no le pagaban el sábado (dos días después del hurto) antes de las 3:00 de la tarde, los denunciaría. Los policías, según el citado informativo, apagaron los celulares y no volvieron a aparecer.

Los uniformados implicados fueron apartados de su cargo

Así lo confirmó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel William Lara Avendaño. “Desde la Policía Metropolitana de Bogotá rechazamos de manera contundente la actuación de dos uniformados, quienes se ven inmersos en un presunto delito que va en contravía de los preceptos institucionales. En el marco de la política de transparencia policial, estos dos funcionarios fueron apartados de sus cargos y sus funciones, y se dio inicio a una investigación penal y disciplinaria”, señaló el alto mando.

Voces como la de la concejala Heidy Sánchez, condenaron los hechos. “Es el colmo que la Policía de Bogotá permita que este tipo de situaciones pasen como si nada, si la ciudadana no hubiese podido grabar, la situación pasa como si nada. La ciudadanía tiene que confiar en la policía, que se supone es quien debe defender los derechos de la ciudadanía y garantizar su seguridad. Bogotá no camina segura con policías corruptos”, señaló la cabildante a través de su cuenta de X.

