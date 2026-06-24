Aprehenden a menor de 14 años por su responsabilidad en el homicidio de mujer en Girardot

El crimen ocurrió el 14 de enero de 2026 en medio de un ataque sicarial perpetrado a pocos metros del sitio de residencia de la víctima. Foto: Policía de Cundinamarca

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Un adolescente fue aprehendido por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Cundinamarca, señalado como el presunto autor material del homicidio de Blanca Dora Murillo León, de 50 años, perpetrado en Girardot. El crimen, que encendió las alarmas por la violencia sicarial en el municipio, ocurrió el pasado 14 de enero del presente año en el barrio San Jorge, a pocos metros del sitio de residencia de la víctima.

Una de las pruebas reinas dentro de la investigación penal fue un registro en video de las cámaras de seguridad que da cuenta del ataque y la posterior maniobra de escape del adolescente capturado.. Tras su presentación ante un juez de control de garantías, le fue impuesta una medida de internamiento preventivo por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Antecedentes confirman nexos con redes criminales

De acuerdo con las labores de inteligencia de las autoridades, el menor de edad integra la banda delincuencial “Los Macheteros”, una organización criminal dedicada a la comisión de múltiples delitos y al control territorial en Girardot.

Asimismo, los reportes judiciales revelaron que el procesado no es un actor nuevo para el sistema de responsabilidad penal juvenil, pues registra anotaciones judiciales previas precisamente por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

El crimen se perpetró el miércoles 14 de enero. La víctima se encontraba frente a su lugar de residencia cuando fue abordada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Aunque la comunidad intentó auxiliar a la mujer luego de que recibiera varios impactos de bala, la gravedad de las lesiones causó su deceso en el mismo lugar de los hechos.

Por otro lado, medios locales confirmaron que Murillo León había denunciado formalmente y en repetidas oportunidades que existían amenazas de muerte en su contra.

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