Aprobada la financiación para 269 buses eléctricos para Bogotá

Los buses articulados tienen un costo de operación del 7% menos que el diesel y gas. / Alcaldía de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

La transición del transporte público en Bogotá a un sistema de energías limpias dio un paso importante, tras el visto bueno de la Nación para cofinanciar la adquisición de 269 buses eléctricos para Transmilenio, que circularán entre Bogotá y Soacha, los cuales costarán alrededor de COP1,5 billones. Los detalles están en el documento que expidió el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes 4168-, el pasado 17 de octubre, a través del cual se declaró la importancia estratégica del proyecto, al alinearse con “el eje de...