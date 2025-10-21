Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Aprobada la financiación para 269 buses eléctricos para Bogotá

La Nación expidió el Conpes que declara la importancia estratégica del proyecto de cofinanciación de flota eléctrica para Transmilenio. Costará COP 1.5 billones, que financiarán el Gobierno y el Distrito.

Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
21 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Los buses articulados tienen un costo de operación del 7% menos que el diesel y gas. / Alcaldía de Bogotá
Los buses articulados tienen un costo de operación del 7% menos que el diesel y gas. / Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

La transición del transporte público en Bogotá a un sistema de energías limpias dio un paso importante, tras el visto bueno de la Nación para cofinanciar la adquisición de 269 buses eléctricos para Transmilenio, que circularán entre Bogotá y Soacha, los cuales costarán alrededor de COP1,5 billones. Los detalles están en el documento que expidió el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes 4168-, el pasado 17 de octubre, a través del cual se declaró la importancia estratégica del proyecto, al alinearse con “el eje de...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad en Bogotá

Movilidad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.