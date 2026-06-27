Aprobado el plan para la conservación y gestión del Cementerio Central de Bogotá

Recorrido por este cementerio distrital, donde se observan tumbas, mausoleos y estatuas. Foto: Liz Durán

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El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Cementerio Central de Bogotá. Esta decisión establece la hoja de ruta legal y técnica para gestionar de manera integral el panteón, reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación e infraestructura pública esencial de la capital.

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El instrumento busca equilibrar dos prioridades para la ciudad: la preservación del valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico del recinto, y la garantía de una prestación continua, digna y eficiente de los servicios funerarios para los habitantes de Bogotá.

Modelo de gestión

La implementación del plan estará liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y otras entidades nacionales y distritales. Su ejecución tiene como objetivos optimizar los recursos públicos y evitar el deterioro progresivo de este espacio histórico que opera desde la década de 1.830.

Para la financiación y sostenibilidad a largo plazo del proyecto, la administración optó por una decisión de política pública: abrir la puerta a la participación de actores privados y comunitarios. En lugar de asumir la totalidad de los costos exclusivamente con los fondos de la ciudad, este esquema busca atraer inversión complementaria de particulares, permitiendo que la administración comparta la carga financiera de la recuperación y consolidación del complejo.

De depósito fúnebre a museo vivo

Con la aprobación de este marco normativo, el Distrito busca replicar en Bogotá el modelo de gestión de cementerios históricos como La Recoleta en Buenos Aires, por ejemplo. La meta no es solo proteger las tumbas, sino integrar el Cementerio Central al circuito cultural, turístico y académico del centro de la ciudad de manera formal.

Con la propuesta de un modelo sostenible a largo plazo, la capital no solo busca asegurar la continuidad de un servicio público crítico, sino que rescata un espacio fundamental para la historia de la ciudad y el país.

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