Concejo aprobó subsidio de transporte para universitarios: ¿cómo funcionará?

El Plan Distrital de Desarrollo fue aprobado este sábado en primer debate en la Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

El Plan contempla cinco objetivos, junto con programas, metas estratégicas y metas de sector, con una inversión cercana a los $142 billones que se invertirán según las prioridades de esta administración. Entre los artículos aprobados está un subsidio de transporte público para estudiantes universitarios de la ciudad de menos recursos, personas mayores y/o en condición de discapacidad.

“El beneficio económico a los estudiantes es un paso contundente para enfrentar la deserción universitaria que en algunas instituciones públicas es mayor al 30%, pero además puede ayudar a reducir el número de evasión del pago del transporte”, argumentó el concejal, Julián Sastoque, líder de la iniciativa.

¿Cómo se podrá acceder al subsidio?

La Administración Distrital será la encargada de reglamentar los detalles de la política de subsidio a transporte y para ello tendrá un año. Según el cabildante Sastoque, la fórmula estará encabezada por la Secretaría de Hacienda y de Integración Social, “para identificar a los jóvenes y priorizarlos, bien sea por Sisbén o haciendo un estudio de nivel de ingresos. Nosotros hablaremos con las directivas de la Universidad para que, a través de Bienestar o encabeza de la Rectoría, se identifique de manera precisa los estudiantes”, comentó en entrevista con la LAUD Radio.

Mientras la hoja de ruta es trazada, Sastoque le propuso al gobierno distrital un descuento del 30 % o 50 % del costo del transporte que podría ser celebrado por medio de contratos entre Transmilenio y la Universidad pública. “Es decir, los recursos los pone la Secretaría de Hacienda, Educación e Integración Social maneja los datos”.

Asimismo, este beneficio no podría cruzarse con otros. “Por ejemplo, los estudiantes de Jóvenes a la U reciben un subsidio semestral para sus gastos de sostenimiento: alimentación, transporte, materiales, etc. Entonces ya no son tan prioritarios”, agregó el concejal.

