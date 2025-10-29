Logo El Espectador
Aproveche descuentos de hasta 50 % en multas y conozca cómo impugnar su comparendo

Recuerde que, dependiendo el tipo de comparendo, cuenta con hasta 11 días para impugnar.

Redacción Bogotá
29 de octubre de 2025 - 09:46 p. m.
¿Tiene una multa de tránsito pendiente por pagar? Tenga en cuenta que puede acceder a descuentos de hasta el 50 % por pronto pago. Por otro lado, si no están de acuerdo con la sanción, recuerde que tienen derecho a impugnar el comparendo a través de una audiencia pública virtual.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, quienes asistan a los cursos pedagógicos que hacen parte del proceso pasa subsanar la infracción pueden obtener una reducción del 50 % si pagan dentro de los primeros cinco días hábiles, o del 25 % si lo hacen entre el sexto y el vigésimo día hábil tras la imposición o notificación del comparendo.

Así puede impugnar

Impugnar un comparendo es un derecho ciudadano. Este trámite permite presentar pruebas y argumentos ante la autoridad competente en una audiencia virtual, gratuita y sin intermediarios.

Plazos para impugnar

  • Comparendos impuestos en vía: hasta cinco días hábiles después de la imposición.
  • Comparendos electrónicos: hasta once días hábiles luego de la notificación.

Canales oficiales para realizar el trámite

La cita para impugnar debe gestionarse exclusivamente a través de los canales oficiales:

Cómo consultar y pagar sus comparendos

Para revisar si tiene comparendos pendientes o acuerdos de pago, los usuarios pueden ingresar a: Consulta de comparendos y acuerdos de pago.

Allí deberán:

  1. Ingresar sus datos.
  2. Validar el captcha y hacer clic en consultar.
  3. Revisar el detalle del comparendo.
  4. Realizar el pago por PSE o descargar el volante para pagarlo en bancos autorizados.

También pueden hacerlo desde la aplicación Mi Movilidad a un clic, en el módulo Comparendos.

Con estas herramientas digitales, la Secretaría de Movilidad busca facilitar los trámites, promover el pago oportuno con beneficios económicos y garantizar el derecho a la defensa de los conductores

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

