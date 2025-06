Avanza en el Concejo prohibición del consumo de drogas en espacios público

Consumo de drogas en Bogotá. Foto: Archivo El Espectador

Por medio de un comunicado, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, radicó un proyecto de acuerdo que busca prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Tras una discusión en la Comisión de Gobierno, fue aprobado en primer debate.

Según argumentó Diago, el alcalde Galán ha sido “permisivo frente al consumo de sustancias y esto le ha abierto la puerta a los jíbaros, a los delincuentes y a las bandas de microtráfico, que hoy se disputan en el territorio”.

“Es nuestra responsabilidad salvar a los niños, niñas y adolescentes de la droga y la delincuencia. Es increíble que la administración no haga nada al respecto frente a esta problemática que tiene azotada a la juventud y con mucho miedo y dolor a las familias que hoy son víctimas de la droga,” mencionó la concejal.

Según la cabildante, a inicios del 2024 hizo varios llamados a la administración distrital para que se expidiera el decreto que busca prohibir el consumo de drogas, decreto que fue expedido por varios mandatarios locales en el país. Sin embargo, al no tener respuesta por parte de la administración, ha buscado distintas alternativas como lo es la radicación de su proyecto de acuerdo.

¿De qué trata el proyecto?

El proyecto dicta que “en las Zonas Libres de Drogas se prohíbe el consumo, distribución y comercialización de cannabis y otras sustancias psicoactivas [SPA], tales como: marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la cocaína, heroína o sustancias derivadas de la amapola, drogas sintéticas, cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas”, explicó la concejal.

“Sustancias que figuran en las listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su Protocolo de Modificación”, añadió.

Adicionalmente, el proyecto busca establecer zonas libres de droga y quienes incumplan con los artículos en proyectos de acuerdo serán sancionados y se aplicarán las medidas correctivas establecidas en el parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.

Zonas de la ciudad prohibidas para el consumo de sustancias psicoactivas

Hace un tiempo, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate de plenaria el Proyecto de Acuerdo 097 de 2025, por medio del cual se establece la implementación de señalizaciones claras y tangibles en zonas de la ciudad prohibidas para el consumo de sustancias psicoactivas.

Esta delimitación se estableció en el Decreto Distrital 825 de 2019, donde reza que las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no se permitirá el consumo, porte o comercialización, inclusive de la dosis personal, a menos de 200 metros de entornos como jardines infantiles, colegios, instituciones universitarias; estadios, coliseos y centros deportivos; parques, plazas y plazoletas; sistema de transporte masivo, así como estaciones y lugares de acceso al mismo; IPS público-privadas e Instituciones de Protección Social de naturaleza pública.

¿Si previene el consumo?

Bogotá no será la primera ciudad en implementar estas señaléticas. Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta y Manizales, son algunos ejemplos. En la capital caldense, desde enero, fueron instaladas 370 unidades de color azul con un ícono de una hoja de marihuana prohibida. Para Óscar Giraldo, periodista judicial de La Patria y quien ha hecho seguimiento, la medida ha funcionado a medias.

“Lo digo en términos de autoridad. Hay personas que acatan, otras no. Pero parece que la prohibición del consumo fuera elitista. En un parque del barrio La Francia, que es de estrato 6, casi no hay control por parte de la policía”, aseveró.

Entre los lugares donde sí ha servido están el parque Antonio Nariño, en la zona de El Cable, o en el sector Milán. Sin embargo, asevera, ha sido en parte porque esta última zona, está al frente del Batallón del Ejército Ayacucho. “¿De qué sirve parar a unos policías, quitándole la marihuana al que consume si a esa persona no le están ofreciendo una solución desde antes? Aquí el consumo es a temprana edad. Entonces no se debe abordar siendo represivos, porque realmente esto no soluciona un problema de consumo”, enfatizó.

En Bogotá hay 5.241 parques, 131 administrados por el IDRD y 413 instituciones educativas distritales. Según datos de la Secretaría de Salud, con corte al 2024, el mayor número de consumo problemático de sustancias se da en la adultez (42%), juventud (41%) y adolescencia (12%). Las tres principales sustancias son la marihuana (7.727 casos), el tabaco (6.340) y el alcohol (6.201). Mientras que respecto al sitio habitual de consumo, según la entidad distrital, se presenta en su mayoría en vía pública y casa de amigos (7.060 casos), seguido de parques (4.886 casos), viviendas (4.784), bares y tabernas (3.980) y por último, establecimientos educativos (947).

