Archivan proyecto en el Concejo que proponía atención a víctimas de abuso policial

La iniciativa, que pretendía crear una ruta de atención y reparación de las víctimas de abuso por parte de la fuerza pública en el marco de la protesta social, no pasó por votación. Los concejales que votaron por el no recalcan que el proyecto significa la modificación del Código Penal y puede llegar a tener un impacto fiscal. Los autores de la propuesta volverán a radicarlo y convocan una manifestación en el recinto. Conozca los concejales que votaron no.