Bogotá
“Armas, drogas y contrabando son factores nacionales que presionan seguridad bogotana”

Aunque la percepción de inseguridad sigue en aumento, las cifras oficiales muestran otro panorama. Para el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, el principal desafío en materia de seguridad no está solo en la ciudad, sino en el impacto que el tráfico nacional de armas, drogas y contrabando ejerce sobre la capital.

Juan Camilo Parra
12 de enero de 2026 - 11:01 p. m.
César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
Foto: Secretaría de Segurida

¿Cuál es su diagnóstico del año pasado en materia de seguridad?

En Bogotá, nueve de once delitos de alto impacto están mejorando. Eso no es una opinión, son los datos. Hay desafíos de seguridad en la ciudad, eso es claro. Unos desafíos que se construyeron durante los últimos seis años: desde la pandemia y posteriormente. En el primer año en la Secretaría de Seguridad llegamos a ordenar, y en el segundo a empezar a dar resultados, y estamos cumpliendo. Y el esfuerzo que ha significado lograrlo en este contexto nacional ha sido enorme. Bogotá no se puede analizar como si fuera un planeta en otro sistema...

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
