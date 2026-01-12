“Armas, drogas y contrabando son factores nacionales que presionan seguridad bogotana”

César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Foto: Secretaría de Segurida

¿Cuál es su diagnóstico del año pasado en materia de seguridad?

En Bogotá, nueve de once delitos de alto impacto están mejorando. Eso no es una opinión, son los datos. Hay desafíos de seguridad en la ciudad, eso es claro. Unos desafíos que se construyeron durante los últimos seis años: desde la pandemia y posteriormente. En el primer año en la Secretaría de Seguridad llegamos a ordenar, y en el segundo a empezar a dar resultados, y estamos cumpliendo. Y el esfuerzo que ha significado lograrlo en este contexto nacional ha sido enorme. Bogotá no se puede analizar como si fuera un planeta en otro sistema...