Arranca la ampliación de la autopista Norte, tras años de espera y ajustes

Luego de pulir los últimos detalles administrativos, la ANI, la ANLA y el concesionario Accesos Norte II firmaron el acta de inicio, mediante la cual se iniciarán las obras de ampliación de la Autonorte, entre las calles 191 y 245. Foto: Archivo Particular

La firma del acta de inicio de la ampliación de la autopista Norte marca un hito para un proyecto que llevaba años aplazándose. La obra, adjudicada en 2021 al concesionario Accesos Norte Fase II, vivió un largo período de incertidumbre por cuenta del siempre espinoso, pero necesario debate ambiental, los ajustes técnicos y las discusiones interminables. En ese tiempo no solo preocupaba el riesgo de que se descartara una obra necesaria para este corredor, sino que esto derivara en un multimillonario conflicto legal entre el concesionario y el...