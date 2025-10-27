Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Arriendos del Distrito: Contraloría alertó detrimentos, pero no los probó

Recientemente, Contraloría señaló presuntos sobrecostos en varios contratos de arriendo de entidades distritales, pero algunos de esos procesos se han archivado por falta de daño fiscal comprobado. El patrón abre una pregunta sobre la forma en la que se valoran los cánones de arriendo y el uso de áreas comunes en los inmuebles de entidades públicas.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
27 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Edificio Elemento, calle 26, sede administrativa Transmilenio,
Edificio Elemento, calle 26, sede administrativa Transmilenio,
Foto: Oscar Perez

En junio de este año, como resultado de revisiones fiscales que normalmente realiza la Contraloría de Bogotá, llamó la atención que el hallazgo fiscal más grueso, señalaba un presunto sobrepago de más de mil millones de pesos en el arriendo de la sede administrativa de Transmilenio. Lo curioso es que meses antes, el mismo ente cuestionó el arriendo que pagaba la Unidad de Mantenimiento Vial, con un supuesto daño fiscal de $282 millones, el cual nunca se comprobó. Detrás, el cálculo del metro cuadrado arrendado se encuentra en el centro de...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Arriendo

arriendos públicos

Transmilenio

Contraloría de Bogotá

hallazgo fiscal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.