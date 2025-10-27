Arriendos del Distrito: Contraloría alertó detrimentos, pero no los probó

Edificio Elemento, calle 26, sede administrativa Transmilenio, Foto: Oscar Perez

En junio de este año, como resultado de revisiones fiscales que normalmente realiza la Contraloría de Bogotá, llamó la atención que el hallazgo fiscal más grueso, señalaba un presunto sobrepago de más de mil millones de pesos en el arriendo de la sede administrativa de Transmilenio. Lo curioso es que meses antes, el mismo ente cuestionó el arriendo que pagaba la Unidad de Mantenimiento Vial, con un supuesto daño fiscal de $282 millones, el cual nunca se comprobó. Detrás, el cálculo del metro cuadrado arrendado se encuentra en el centro de...