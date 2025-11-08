Asalto en el norte de Bogotá terminó con un detenido y vehículo recuperado

Capturado por hurto de automotores en Barrios Unidos Foto: Mebog

Un joven de 22 años fue capturado en el norte de Bogotá luego de ser señalado como uno de los presuntos responsables del robo de una camioneta en el barrio Barrios Unidos. El hurto ocurrió en la calle 64, cuando un conductor fue interceptado por un grupo de personas armadas que lo obligaron a entregar su vehículo.

Según las primeras versiones, la víctima alcanzó a alertar a las autoridades, que implementaron un operativo de búsqueda para ubicar el automotor. Minutos después, una patrulla localizó uno de los carros utilizados en el asalto en el barrio Modelo Norte y logró detener a uno de los presuntos implicados.

La camioneta fue recuperada y el arma de fuego incautada durante la diligencia. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para identificar a los demás involucrados.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se han recuperado más de 900 vehículos robados en la capital, aunque los hurtos de automotores siguen siendo uno de los delitos que más preocupan a los ciudadanos por su frecuencia y nivel de violencia.

Vecinos del sector expresaron su temor ante la reiteración de casos similares en la zona y exigieron más presencia policial, puntualmente en las noches y madrugadas.

Robo de carros en Bogotá

Las regiones más urbanizadas concentran el mayor número de casos de robos de vehículos. Bogotá y sus alrededores encabezan el listado con 32.2%, seguido por Antioquia (18.3%), Valle del Cauca (15%) y Atlántico (10%). Así lo concluyó el más reciente informe de SVR (Recuperación de Vehículos Robados) a cargo de la empresa Ituran, una firma que ofrece pólizas de protección a conductores.

Basado en los vehículos adscritos a su sistema durante el primer trimestre de 2025, señalaron que factores como la alta densidad vehicular, la movilidad constante y la actividad comercial parecen influir en la recurrencia del delito en estos territorios.

“Estas cifras muestran que, aunque el fenómeno tiene un alcance nacional, su intensidad se siente especialmente en los principales corredores urbanos y logísticos del país,donde la exposición de los vehículos es mayory los delincuentes encuentran más oportunidades”, señalaron.

Vehículos particulares: los más robados

En cuanto a los tipos de vehículos afectados, el informe revela que los automóviles y camionetas particulares representaron el 61.7% de los robos, seguido por los camiones con un 36,7% y un 1% en motocicletas. Esta tendencia indica que los delincuentes se enfocan en vehículos de uso diario, posiblemente por su fácil comercialización o por contar con menos sistemas de protección tecnológica.

“Este dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que muchos propietarios de vehículos particulares no cuentan con dispositivos de rastreo o sistemas avanzados de seguridad, lo cual los convierte en objetivos más vulnerables frente a flotas empresariales o vehículos especializados”, argumentó Ituran.

Por otro lado, hallaron que el horario más crítico para los robos fue entre las 12:00 p.m. y las 6:00 p.m., con el 37,2% de los casos. Le sigue la franja entre las 6:00 a.m. y las 12:00 p.m., con un 30,6%.

