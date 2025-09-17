Asciende a seis el número de privados de la libertad muertos tras motín en Funza

En la estación de policía ocurrió la tragedia. Foto: Oscar Pérez

La tragedia al interior de la estación de Policía del municipio de Funza, Cundinamarca, ya deja, al momento de esta publicación, seis privados de la libertad fallecidos.

El gobernador del departamento, Jorge Rey, confirmó en su cuenta de X a las 4:51 de la tarde, la muerte de Juan Felipe Beltrán de 24 años quien estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Facatativá. A su fallecimiento, se suma también el de los reclusos José Fernando Rodríguez Lesmes, de 48 años; Arcadio Antivia Velásquez, de 44; Sergio Humberto Zarta Barrero, de 29; Javith Blanquicet Bocanegra, de 22, y Andrés Alberto Organista Ibáñez, de 36.

Según el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, general (R) Luis Fernando Navarro, el hecho se derivó a causa de un motín al interior de la estación de Policía en la noche del martes 16 de septiembre. Tan solo cuatro horas antes, dijo Navarro, había ocurrido una supuesta pelea entre los internos que fue controlada.

Fue entonces que cayendo las 7 de la noche, iniciaron las llamas “originada por ellos mismos, afectándolos por la inhalación de humo. Tres de los reclusos, quienes presentaban más afectaciones, son atendidos en los puestos de salud. Uno de ellos es llevado a la estación de Policía de Subachoque y a otros a Puente Piedra. A la 1 am empiezan a sentirse mal y son trasladados a puestos de salud”, detalló.

Según Navarro, en la estación de Policía había 13 privados de la libertad. Este diario conoció que estaban detenidos por distintos delitos como hurto, abuso sexual y violencia intrafamiliar y estaban a la espera de ser trasladados a centros penitenciarios. Esto y presuntos maltratos por parte de uniformados, como denunciaron familiares a El Espectador, habría motivado que uno de los reclusos prendieran uno de los colchones.

Pero como en este y otros casos similares, quedan más preguntas que respuestas: ¿cómo accedieron a un objeto para iniciar el fuego? ¿Por qué si el incendio ocurrió a las 7 de la noche, pasaron al menos seis horas para trasladarlos a centros asistenciales? ¿Por qué se atendió primero el fuego con extintores y luego hicieron el llamado a Bomberos mientras los reclusos seguían dentro de sus celdas?

La Defensoría del Pueblo ya exigió a las autoridades municipales y policiales, un informe del minuto a minuto de lo que ocurrió. Mientras tanto, la Fiscalía ya anunció que iniciará las investigaciones del caso. Desde la ONG Temblores recordaron que el “Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la integridad de las personas que tiene bajo su custodia”. Por ahora, otros seis reclusos más continúan bajo pronóstico reservado y observación médica.

