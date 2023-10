Hombre es asesinado y su pareja abusada sexualmente en Soacha

La familia pide investigar la versión inicial, que señala un intento de robo como el presunto desencadenante de los hechos. Foto: Archivo

Antes de ser asesinado brutalmente, un joven de 21 años recibió un mensaje de su pareja sentimental. Con ella sostenía una relación que no estaba del todo definida. En medio de los aparentes devaneos, la mujer le pidió a la víctima que la acompañara a la panadería a realizar unas compras mientras aprovechaban el espacio para dialogar.

Mientras comenzaba la noche de domingo, hacia las 7:00 p.m., la pareja caminaba en cercanías a un club polideportivo cuando, desde un oscuro potrero, emergió un grupo de individuos armados. Según la versión de la mujer, única sobreviviente del hecho, estos hombres les interceptaron para robarles sus pertinencias. Sin embargo, los presuntos ladrones fueron más allá.

Valiéndose de la intimidación como principal arma, los delincuentes se llevaron a la pareja al mismo rincón de penumbras de donde emergieron para no ser escuchados. Allí, en medio del silencio y el aislamiento, el joven de 21 años fue amordazado y posteriormente degollado y apuñalado. Mientras esto transcurría, la mujer que acompañaba a la víctima fue abusada sexualmente.

Al culminar la agresión, la mujer y el cuerpo del joven fueron abandonados en las instalaciones del club deportivo, en donde fueron interceptados minutos antes. A ese lugar, la policía acudió tras recibir las llamadas de los vecinos que encontraron a la mujer destrozada al lado del cuerpo amordazado. De inmediato, se convocó al CTI de la Fiscalía, que procedió al levantamiento del cuerpo. La mujer, entre tanto, fue trasladada al Hospital Mario Gaitán Yanguas, en el que se le están practicando los exámenes pertinentes con el fin de comprobar si, en efecto, fue abusada sexualmente.

Esta versión no termina de cuadrarle a los familiares de la víctima. En primer lugar, porque el único celular que fue hurtado fue el del joven asesinado, y no el de la mujer, según le dijeron a City Tv. En segundo lugar, porque el cuerpo fue encontrado en un recinto deportivo de carácter privado. De ahí que no se expliquen como los vigilantes del lugar permitieron que el cuerpo y la mujer fueran abandonados en las instalaciones.

Frente a lo confuso de los hechos, las autoridades han comenzado las labores de investigación pertinentes. Además del testimonio de la mujer, y a la espera de los resultados sobre el presunto abuso sexual, la Policía se encuentra revisando las cámaras de seguridad tanto de las calles aledañas, como del complejo deportivo, para determinar qué fue lo que ocurrió exactamente.

