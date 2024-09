Así cayó banda de apartamenteros: quedaron grabados mientras robaban una vivienda

Dos sujetos y una mujer fueron capturados en flagrancia mientras hurtaban elementos de valor de una residencia ubicada en el sector de Navarra, en la localidad de Usaquén. Foto: Mebog

Una banda de apartamenteros que operaba en el norte de la capital fue desmantelada en las últimas horas luego de que sus miembros fueran capturados en flagrancia mientras llevaban a cavo un millonario hurto en un apartamento ubicado en la localidad de Usaquén.

Los hechos ocurrieron en el barrio Navarra de la localidad 10 de la capital. Allí, uniformados del sector fueron requeridos luego de que la propietaria del inmueble afectado llamara a la línea de emergencia 123 para informar a las autoridades que en ese momento se estaba llevando a cabo un hurto en su residencia.

En efecto, cuando los uniformados llegaron al punto señalado, se encontraron, descendiendo por una escalera, a dos hombres y una mujer que acaban de saquear la vivienda. Pese a que intentaron escapar al notar la presencia de los uniformados, las tres personas fueron capturadas en flagrancia.

Pese a que la banda tenía monitoreados los movimientos de la víctima y sabían perfectamente que a esa hora no había nadie en la vivienda, con lo que no contaban era con que la mujer residente en el inmueble instaló un circuito cerrado de televisión que le permite ver en tiempo real lo que pasa en su casa mientras no está. Fue así como la víctima se dio cuenta, en vivo y en directo, que la estaban robando y alertó a las autoridades.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades hallaron un bolso en cuyo interior encontraron joyas, relojes, accesorios y otros elementos de valor avaluados en más de $50 millones.

Ante la evidencia, las personas capturadas, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 66 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que respondan por el delito de hurto.

“El cuadrante ingresa al lugar de los hechos encontrando a las tres personas y realizando captura en flagrancia por hurto, recuperando los elementos y dejando a los capturados a disposición de las autoridades competentes”, señaló el mayor Juan Gutiérrez, comandante encargado de la estación de policía de Usaquén.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, entre enero y agosto de este año se reportaron 3.657 casos de hurto a residencias, cifra que, contrastada con los 4.791 casos reportados en el mismo periodo del 2023, representa una disminución del 23,7%.

