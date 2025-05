Así cayó funcionaria de Migración que pedía sobornos a pasajeros de El Dorado

La funcionaria recibió "dádivas" en dólares y pesos colombianos para dejar pasar ciudadanos. Foto: Noticias Carac

Un caso inusual llegó a los anaqueles de la Fiscalía General de la Nación en mayo de este año e involucra a una funcionaria de Migración Colombia, procesada por abusar de su cargo al exigir dinero a pasajeros que viajaban a México y España para dejarlos pasar el filtro migratorio en el aeropuerto internacional El Dorado.

Según información conocida por este diario, la captura de la funcionaria se realizó el pasado 8 de mayo, por hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. Las irregularidades se cometían justo en el punto del filtro migratorio por el que salen ciudadanos extranjeros del país.

Allí, la funcionaria persuadía a los viajeros con información falsa. Les decía, por ejemplo, que los funcionarios de Migración cobraban 100 dólares a quienes pretendían salir del país para permanecer ilegalmente en Estados Unidos o Europa, y reforzaba esta idea insinuando que perderían el vuelo.

“En otros casos, solicitó dinero a ciudadanos que viajaban con niños, indicándoles que los permisos de salida no cumplían con la normatividad exigida”, señala el informe conocido por este medio.

¿Cómo la descubrieron?

La Fiscalía logró documentar al menos seis casos en los que la funcionaria pidió dinero de manera irregular. Incluso, una víctima contó a Noticias Caracol que cayó en la trampa en dos ocasiones distintas.

En una de ellas viajaba con sus hijos y, presionada por la urgencia de llegar a su destino en México, accedió a entregarle dinero nuevamente a la misma funcionaria. “Me había tocado la misma persona. En el instante ella no se dio cuenta de que era yo, luego me dijo: ‘¿Otra vez ustedes?’”, relató al noticiero.

Durante la investigación, las autoridades recopilaron denuncias de los afectados y pruebas clave, como grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban cómo la funcionaria recibía el dinero en efectivo. Además, la Fiscalía estableció que entre febrero de 2024 y febrero de 2025, la misma persona realizó múltiples cambios de divisas en una casa de cambio ubicada en el aeropuerto El Dorado, en fechas que coincidían con sus turnos como oficial de Migración.

“Estos cambios se hicieron en 20 oportunidades, en montos que oscilaban entre 100 y 300 dólares”, detalla un informe.

Judicialización

La captura de la funcionaria se realizó el 8 de mayo y al día siguiente se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos ante el Juzgado 32 de Control de Garantías de Bogotá.

La mujer aceptó los cargos y fue cobijada con medida de detención domiciliaria, ya que su defensa demostró que es madre cabeza de familia de tres menores.

La Fiscalía continúa con la recolección de material probatorio y en los próximos meses radicará el escrito de acusación.

La Fiscalía continúa con la recolección de material probatorio y en los próximos meses radicará el escrito de acusación.