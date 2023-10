Aumentarán operativos sanitarios para el control de roedores en Bogotá

Algunos vertebrados, como los roedores, pueden albergar huéspedes que provocan enfermedades humanas que se expanden en paisajes alterados el hombre. Foto: Gibb el al.

Al igual que en algunas ciudades europeas, en donde es común la presencia de roedores en las calles, los capitalinos se han quejado de la proliferación de estos animales en sus barrios.

Durante los últimos meses, vecinos de localidades como Ciudad Bolívar, denunciaron la existencia de madrigueras ocultas en montañas de basura, en las que ratas de diversos tamaños se ocultaban y salían permanentemente. Incluso, en algunos casos, las personas llegaron a denunciar que los roedores estaban ingresando a sus casas.

Frente al atisbo de una posible crisis sanitaria, la Secretaría de Salud anunció en las últimas horas que incrementará el número de operativos en la ciudad para el control de roedores. Esta cruzada sanitaria se llevará a cabo mediante el despliegue de una tropa conformada por distintas instituciones: funcionarios de las secretarías de Salud y Ambiente, expertos del jardín botánico, operadores de aseo y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, además de otros adscritos a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

“Desde octubre hay toda una tropa de funcionarios de la Alcaldía y actores del sector público que están haciendo tres actividades: llegando a los sitios donde nos han llegado las denuncias, haciendo una limpieza completa de los residuos que encontramos y realizando el proceso de desratización” dijo el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez.

Cultura ciudadana, factor clave para controlar el problema

Aunque la tropa que conformó el Distrito jugará un papel clave en el control de los roedores, desde la cartera de salud hacen un llamado urgente a la ciudadanía sobre el manejo que se da a los residuos. En este sentido, se recalca la importancia de arrojar las bolsas de basura en los puntos autorizados por el Distrito, ya que la basura arrojada en las calles, que luego se tiende a acumular, es uno de los factores que más favorece la proliferación de roedores.

En caso de que no haya un protocolo en el barrio, se recomienda llamar al 116, línea de atención de la a UAESP, para solicitar ayuda en la disposición de residuos.

“Para evitar la proliferación de roedores, se recomienda no rasgar las bolsas de basura, no dispongamos en horarios que no corresponden, ni acumulemos residuos en espacios públicos”, afirmó Juan Carlos López, director de la UAESP.

Así mismo, en caso de que su barrio sea uno de los que en este momento tienen presencia de roedores, o si, además, tiene problemas con insectos, puede realizar el reporte en el sitio web de la Secretaría de Salud.

Recuerde que el control de estas plagas solo debe hacerse por personal capacitado. Aunque estos animales son vectores de enfermedades que pueden afectar la salud, su presencia en las calles y hogares de la ciudad debe ser intervenida bajo los protocolos ya definidos.

En lo corrido del año, con corte a agosto de 2023, la Secretaría Distrital de Salud a través de las Subredes han controlado más de 2.975.441 mts2 en Bogotá, mediante manejo químico de roedores en espacios públicos.

De acuerdo con los reportes, las localidades donde se ha intervenido mayor cantidad de metros para control de roedores fueron: Ciudad Bolívar (365.000 mt2); Kennedy (338.004 mt2); Usme (280.000 mt2); Bosa (277.861 mt2); Engativá (244.202 mt2); Usaquén (208.8015 mt2) y Suba (179.407 mt2)

