Así es la medida que exonera a cultos religiosos en Bogotá de pagar parqueo en vía

La Zona de Parqueo Pago está entre las calles 76 y 94, y entre la Autopista Norte y la Carrera 11. Foto: Terminal de Transportes

Entre las varias novedades que quedaron insertas en el aprobado Plan de Desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán, resaltan curiosas medidas como lo es la que aplica el Artículo 181 del plan, y que señala que el Distrito debe permitir el parqueo de los fieles a cultos religiosos, durante las ceremonias que se celebren. ¿Cómo funcionará esta medida y por qué genera debate en la capital?

Le puede interesar: Acueducto atiende nueva emergencia por tubo roto en Chapinero y activa carrotanques

Desencuentros ha dejado en los últimos días el artículo en mención. No solo expertos criticaron la apuesta, pero también algunos concejales que no estuvieron de acuerdo con el artículo que, en realidad, es una adición al Acuerdo 695 de 2017, el cual autoriza la tasa de estacionamiento en vías públicas, servicio prestado por establecimientos privados y/o públicos, en el caso de Bogotá, las zonas de parqueo pago son operadas por la Terminal de Transporte.

De esta manera, el Artículo 181 adiciona lo siguiente: “Parágrafo 3. Los vehículos que transporten a los fieles hacia los lugares de culto tendrán permitido estacionar en zonas adyacentes a los lugares de reunión religiosa, bajo las consideraciones establecidas en el presente artículo y de acuerdo con las habilitaciones y los estudios técnicos que realice la Secretaría de Movilidad, en consideración a las condiciones de tráfico, disponibilidad de espacio y de seguridad vial, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 154 del Decreto 555 de 2021″.

Pero para llegar a este artículo hay que retroceder un poco. El concejal de Bogotá, Emel Rojas, fue uno de los que incentivó la reglamentación que permite el parqueo en zonas azules a los feligreses. “el Gobierno Nacional emitió un decreto hace muchos años para permitir el parqueo hoy en día a la hora de la celebración de culto”, dijo refiriéndose al Decreto 354 de 1998.

“Luego se hizo lo que se llamó en su momento un “Convenio de Derecho Público”, lo que permitió que las iglesias reconocidas por el Ministerio del Interior y con personería jurídica, pudieran también hacer uso de las zonas de parqueo”, añadió a El Espectador.

El siguiente antecedente data del 2021 con la reglamentación del POT. “Nosotros aquí en el Concejo, durante el debate del decreto del Plan de Desarrollo, se permitió también trasladar esa norma nacional, puesto que no se había reglamentado en Bogotá. Entonces, para reglamentarlo, prácticamente se acudió a este plan de desarrollo”, agregó Rojas.

Expertos como José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, reaccionaron al Artículo 181, señalando incluso que lo estipulado es “Ilógico”. “Los domingos y algunos días en la semana las iglesias crean un colapso total, pregúnteles a los vecinos del Polo y otros barrios. Iglesias deben promover que fieles vayan a pie o transporte público, crear parqueaderos, y no parqueo en via. Alcaldía. Cobrarles impuestos”, señaló.

El artículo, lo que hace, es modificar el Acuerdo 695 de 2017 para incluir un parágrafo que exonere a los asistentes a cultos. El acuerdo “autoriza la tasa por el derecho de estacionamiento en vías públicas, servicio prestado por establecimientos privados y/o públicos”, pero el parágrafo añadido en el Plan de Desarrollo le dio vía libre a la medida, por más que causó críticas. La pregunta es, ¿cómo funcionará?

Según Emel Rojas, la Secretaría de Movilidad debe hacer estudios pertinentes para que esto no vaya a causar caos, en particular los días domingo. La medida, no obstante, aplicará para todos los credos e iglesias que puedan ser acreditados por las autoridades competentes.

“Será de acuerdo con los estudios de la Secretaría de Movilidad, en el contexto de cada zona, que esas personas que asisten al culto que quedan bien parqueadas en estas zonas, no paguen y eso hace que se eviten los clásicos problemas de movilidad en la hora del culto certificado por la Iglesia”, añadió el concejal.

Zonas de parqueo pago

Algunas de las localidades con mayor cantidad de cupos son Chapinero, con 2.255 cupos; Teusaquillo, con 1.684; Fontibón, con 431; Engativá, con 297, y Santa Fe, con 184. Aunque el avance ha sido notable, la meta para 2022 era de 8.000 cupos, teniendo en cuenta que en la capital ruedan más de dos millones de vehículos y se estima que 600.000 parquean de manera indebida.

Las ZPP son operadas por la Terminal de Transporte y se identifican por una señal azul. La operación la lideran 900 funcionarios, de los cuales 74 corresponden a antiguos cuidadores de parqueadero informal.

Poco más de dos años después de su implementación, los ingresos de las zonas de parqueo llegan a los $14.000 millones desde que entraron a cumplir su rol por la movilidad, un ingreso con el que la malla vial de la capital no contaba. Aunque no deja de ser positivo, la Contraloría alertó en su momento los incumplimientos en las metas proyectadas en materia económica.

Se encontró que el valor acumulado de gastos al 31 de octubre de 2022 llegó a los $7.295 millones, lo que representa el 23 % del valor proyectado, que fue de $31.672 millones. La entidad esperaba conseguir en 2022 casi $25,517 millones, pero solo recaudó $3.594 millones.

Siga leyendo: Así puede inscribirse al Ingreso Mínimo Garantizado para recibir hasta $860.000

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.