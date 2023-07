Así es la tienda en Cundinamarca que funciona sólo con inteligencia artificial

Así se ve el establecimiento y la aplicación con la que se puede hacer ingreso al minimarket y hacer consumo de los productos. Foto: Youtube @Kony

En Cota, a 35 y 45 minutos de Bogotá, se encuentra la primera tienda de Colombia sin personal humano y con funcionamiento completamente a cargo de la inteligencia artificial (IA) y IoT, el internet de las cosas. Este es un proceso tecnológico que permite conectar los elementos físicos cotidianos al internet.

Según el portal RED HAT, el internet de las cosas funciona gracias “a la integración de dispositivos informáticos en todo tipo de objetos”. Por ejemplo, un termostato inteligente recibe los datos de la ubicación de su automóvil inteligente, y ambos dispositivos conectados permiten ajustar la temperatura de su casa a pesar de que no se encuentre allí. Este proceso consiste en enviar, recibir y analizar los datos de forma permanente en un ciclo de retroalimentación. Según el tipo de tecnología de IoT, las personas o los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML) pueden analizar estos datos casi de manera inmediata.

Esta tecnología fue traída al país gracias a la colaboración entre la constructora Amarilo y la empresa emergente de tecnología, Konyu, quienes en su proyecto de condominio, Ponte Verdi, hicieron este minimarket.

Desde hace dos meses está en funcionamiento esta tienda que nació de la necesidad de los habitantes del condominio, pues el comerció más cercano al que pueden acceder, se encuentra a 20 minutos.

¿Cómo funciona el MiniMarket con Inteligencia Artificial?

En esta tienda se puede encontrar desde alimentos congelados, licores, lácteos, canasta básica, mecato, productos de aseo personal, para el hogar y cosas para sus mascotas., los cuales son accesibles para los residentes del complejo.

Para acceder a estos productos, no se necesita de dinero en efectivo, por lo que debe descargar una aplicación llamada Konyu. También es necesario tener en la billetera integrada con saldo, ya que este es un requisito para acceder a la tienda y consumir los productos de ella, puesto que no tiene dinero la IA no le concederá acceso al lugar.

Las cámaras del sitio quienes reconocen al usuario y registran los productos que los clientes tomen y quieran llevarse. Así mismo esta registra sus compras y gestionan los pagos. En un promedio de tres horas, la app genera el total a pagar y lo descuenta de la billetera integrada del usuario.

