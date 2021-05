Así está la movilidad en Bogotá durante la jornada 30 del Paro nacional

Cuatro troncales de TransMilenio presentan complicaciones en su operación debido a las manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.

El sistema de transporte masivo de Bogotá reportó que varias de sus estaciones y dos portales de cuatro troncales han dejado de funcionar por las protestas que se han presentado en la capital durante el día 30 del Paro Nacional.

Según informó TransMilenio a través de sus redes sociales, las troncales de la Autopista Sur, Américas y Caracas Sur presentan complicaciones de movilidad.

Por ello, no hay servicio en las estaciones de la extensión en Soacha (barrio San Mateo), por lo cual los articulados hacen retorno en Terreros; no hay servicio de buses alimentadores en el Portal Usme, no funcionan las estaciones desde el Portal hasta Socorro y los buses retornan en la estación Molinos; no hay operación en el Portal Américas, tampoco servicio de alimentadores y la flota retorna en Banderas; así mismo, en el Portal 80 un bloqueo afecta las rutas alimentadoras, cuyo servicio fue cancelado en ese sitio.

#TMahora (7:59 p.m.)#Actualización



Bloqueo en el sector de Portal 80 en el carril mixto en sentido oriente - occidente afecta rutas alimentadoras.



Por la novedad se cancela el servicio de alimentación en Portal 80. pic.twitter.com/0wAfeKMpr5 — TransMilenio (@TransMilenio) May 28, 2021

Bogotá completa cuatro semanas seguidas de movilizaciones sociales que iniciaron el pasado 28 de abril por la convocatoria a Paro Nacional. Durante ese tiempo, además de las manifestaciones pacíficas, la ciudad ha visto afectada la movilidad en el sistema TransMilenio a raíz de las vandalizaciones que han sufrido al menos 130 estaciones, lo que ha impactado a cientos de ciudadanos que se movilizan en este medio de transporte.