Así está la movilidad en Bogotá este 15 de julio: pico y placa, Transmilenio y reporte vial

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Con la serie de obras que se adelantan en la capital, aumentan los trancones en Bogotá. Para planear mejor su ruta este 15 de julio de 2026 y llegar a tiempo a su destino, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Habrá movilización en la tarde
Se tiene prevista una movilización por la vida. Será a las 4:00 p. m. y el punto de encuentro será la carrera Décima con calle 27 sur, en la localidad San Cristóbal. El destino será la Plaza de Bolívar.
Pico y placa para este 15 de julio de 2026
Para este 15 de julio de 2026 la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Solo los que tienen carros terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán transitar. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero 1 y 2. Recuerda que si lo cobija el pico y placa, pero necesita sacar el vehículo, puede pagar el Pico y Placa Solidario,
Transmilenio inicia operación sin restricción este 15 de julio
El sistema empieza operación con normalidad.