Así está la movilidad en Bogotá este 15 de julio: pico y placa, Transmilenio y reporte vial

Así está la movilidad hoy en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

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Con la serie de obras que se adelantan en la capital, aumentan los trancones en Bogotá. Para planear mejor su ruta este 15 de julio de 2026 y llegar a tiempo a su destino, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Se tiene prevista una movilización por la vida. Será a las 4:00 p. m. y el punto de encuentro será la carrera Décima con calle 27 sur, en la localidad San Cristóbal. El destino será la Plaza de Bolívar.

Para este 15 de julio de 2026 la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Solo los que tienen carros terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán transitar. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero 1 y 2. Recuerda que si lo cobija el pico y placa, pero necesita sacar el vehículo, puede pagar el Pico y Placa Solidario,

El sistema empieza operación con normalidad.