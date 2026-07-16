Publicidad

Home

Bogotá
En VivoActualizado hace 1 hora

Así está la Movilidad en Bogotá este 16 de julio: pico y placa, Transmilenio y reporte vial

Para planear mejor su ruta este 16 de julio de 2026 El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de julio de 2026 - 10:22 a. m.
Así está la movilidad en Bogotá este 16 de julio de 2026.
Así está la movilidad en Bogotá este 16 de julio de 2026.
Foto: Movilidad
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La movilidad en Bogotá, por cuenta de los frentes de obra y la cantidad de vehículos, es una de las peores de Latinoamérica. Para que pueda planear mejor su ruta conozca el reporte vial para este 16 de julio de 2026.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y placa para este 16 de julio de 2026

Para este 16 de julio de 2026 la restricción aplica para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Los otros podrán movilizarse sin problema. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en tres y cuatro.

Recuerde que, si tiene pico y placa, pero necesita sacar el vehículo, puede pagar el Pico y Placa Solidario,

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio inicia operaciones

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá hoy

Noticias Bogotá Hoy

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Transmilenio

Pico y placa para hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.