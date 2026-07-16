Así está la Movilidad en Bogotá este 16 de julio: pico y placa, Transmilenio y reporte vial

Así está la movilidad en Bogotá este 16 de julio de 2026.
Foto: Movilidad
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La movilidad en Bogotá, por cuenta de los frentes de obra y la cantidad de vehículos, es una de las peores de Latinoamérica. Para que pueda planear mejor su ruta conozca el reporte vial para este 16 de julio de 2026.
Actualización claveHace 6 horas
Pico y placa para este 16 de julio de 2026
Para este 16 de julio de 2026 la restricción aplica para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Los otros podrán movilizarse sin problema. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en tres y cuatro.
Recuerde que, si tiene pico y placa, pero necesita sacar el vehículo, puede pagar el Pico y Placa Solidario,
Actualización claveHace 6 horas
Transmilenio inicia operaciones
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.
Por Redacción Bogotá
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