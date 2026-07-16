Así está la Movilidad en Bogotá este 16 de julio: pico y placa, Transmilenio y reporte vial

Así está la movilidad en Bogotá este 16 de julio de 2026. Foto: Movilidad

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La movilidad en Bogotá, por cuenta de los frentes de obra y la cantidad de vehículos, es una de las peores de Latinoamérica. Para que pueda planear mejor su ruta conozca el reporte vial para este 16 de julio de 2026.

Para este 16 de julio de 2026 la restricción aplica para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Los otros podrán movilizarse sin problema. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en tres y cuatro.

Recuerde que, si tiene pico y placa, pero necesita sacar el vehículo, puede pagar el Pico y Placa Solidario,

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