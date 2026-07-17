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Así está la movilidad en Bogotá: pico y placa, Transmilenio y reporte vial en vivo

Para planear mejor su ruta este 17 de julio de 2026, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá.

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Redacción Bogotá
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17 de julio de 2026 - 10:32 a. m.

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Así está la movilidad en Bogotá este 17 de julio de 2026.
Así está la movilidad en Bogotá este 17 de julio de 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Para planear mejor su ruta este 17 de julio de 2026 y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad.

Actualización claveHace 5 horas

Pico y placa para este 17 de julio

Para este 17 de julio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en cinco y seis. Recuerde que, si tiene pico y placa, pero necesita sacar el vehículo, puede pagar el Pico y Placa Solidario,

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Transmilenio inicia operación

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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