Así fue el temeroso viaje de una usuaria de Uber que terminó saltándo del vehículo

En las últimas horas, una residente de la localidad de Suba, relató cómo tuvo que saltar desde un auto en movimiento después de que el conductor de un Uber se desviara de la ruta indicada, en un presunto caso de acoso sexual. Según Zulay Riascos, el hombre justificó el desvío alegando que le mostraría un atajo, lo cual generó su desconfianza.

Por medio de una conversación con la víctima en la emisora Blu Radio, la mujer relató que todo ocurrió después de una reunión con amigos, tras la cual solicitó un Uber para regresar a su hogar. Pero durante el trayecto, el conductor tomó una ruta diferente a la marcada por la aplicación, lo que derivó en una discusión.

A pesar de sus solicitudes para detener el vehículo, el sujeto no habría accedido, obligándola a tomar la drástica decisión de quitarse el cinturón de seguridad y saltar del carro en movimiento para escapar.

Tras el incidente, Riascos solicitó la asistencia de la Policía, quienes le informaron que no podían proceder con la captura del conductor del Renault Logan de placas DTR 735, ya que no hubo flagrancia. Al acudir a la URI de La Granja, el personal de seguridad le indicó que solo recibían casos especiales en el horario de 6:00 a.m., a 6:00 p.m.

La afectada agregó que a la madrugada siguiente, intentó denunciar el incidente a través de la plataforma de Uber, pero encontró su cuenta bloqueada. Tras dejar varios comentarios sobre el caso desde el día domingo 23 de junio, su cuenta fue reactivadahasta el miércoles 26 de junio en la mañana.

La empresa, por su parte, informó que se comunicaron con la usuaria para ofrecerle la cobertura del seguro disponible para todos los viajes realizados a través de la aplicación, el cual cubre accidentes personales y responsabilidad civil. Además, como medida preventiva, inhabilitaron la cuenta del conductor mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Cifras de acoso a la mujer en Bogotá:

Para el mes de marzo, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en Bogotá 8 de cada 10 mujeres han manifestado haber sido víctimas de acoso callejero y el 64% indicó sentir algún tipo de acoso en el transporte público.

Adicionalmente, en el 2023, 419.524 mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público en el último año.

