Publicidad

Home

Mundo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así fue el año de guerra de Trump contra las lanchas: 227 muertos, cero impacto real

EE. UU. gastó millones de dólares bombardeando pescadores en el Caribe y el Pacífico, pero la cocaína sigue entrando por México en los mismos niveles. Esto dejó la operación Southern Spear.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
06 de septiembre de 2026 - 02:00 a. m.
EE. UU. gastó millones de dólares bombardeando pescadores en el Caribe y el Pacífico, pero la cocaína sigue entrando por México en los mismos niveles. Esto dejó la operación Southern Spear.
EE. UU. gastó millones de dólares bombardeando pescadores en el Caribe y el Pacífico, pero la cocaína sigue entrando por México en los mismos niveles. Esto dejó la operación Southern Spear.
Foto: EFE - @realDonaldTrump

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más.

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Mundo

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.