Así fue el año de guerra de Trump contra las lanchas: 227 muertos, cero impacto real

EE. UU. gastó millones de dólares bombardeando pescadores en el Caribe y el Pacífico, pero la cocaína sigue entrando por México en los mismos niveles. Esto dejó la operación Southern Spear. Foto: EFE - @realDonaldTrump

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