Así se vivió el desfile y conmemoración del 20 de Julio en Bogotá

Colombia conmemora este domingo 20 de julio, 215 años de libertad e independencia. Bogotá, donde la agitación fue el referente de la cruzada por la independentista que culminó el 7 de agosto de 1819, fue escenario de un multitudinario desfile militar y policial.

Aunque el protagonismo de la historia se lo ha llevado el mencionado “florero de Llorente”, lo que ocurrió ese día en la entonces Santafé (hoy Bogotá) fue el inicio de una tradición que perdura. Hoy, el desfile militar es símbolo del legado de independencia, de la consolidación del Estado soberano y la unidad nacional.

Así fue el desfile

El desfile comenzó en la avenida Boyacá con calle 148 y avanzó hasta la calle 80, en un recorrido de aproximadamente siete kilómetros por la localidad de Suba.

Uno de los asistentes al desfile fue el alcalde Carlos Fernando Galán, quien entregó un mensaje a la ciudadanía: "hoy conmemoramos 215 años de nuestra independencia, y el 20 de julio es una fecha que nos debe llevar a una reflexión sobre lo que nos une como país. Más allá de un territorio y una bandera, a los colombianos nos une una serie de valores que hoy debemos recordar y resaltar", señaló el alcalde.

Asistieron, también, la Escuela de Cadetes José María Córdoba, y la Escuela Militar Inocencio Chincá, con jóvenes provenientes de todo el país. Además, participó la Banda de Guerra del Batallón Guardia Presidencial, banda representa la disciplina de hombres y mujeres.

Galán agregó sobre la conmemoración: “la defensa de la libertad como fundamento de nuestro sistema democrático y el respeto por las diferencias. Hoy, además, quiero rendir un homenaje a quienes han caído por defender a Colombia, por construir ese país que nos une. A militares, policías, jueces, líderes sociales. Honrarlos es seguir construyendo una nación unida, un país donde nadie imponga su visión e ideas sobre los demás, y nadie que piense distinto, en el marco de la ley y las instituciones, sea visto como un enemigo”, escribió el alcalde.

¿Qué pasó el 20 de julio en Bogotá?

Distintas perspectivas rodean lo que sucedió el viernes 20 de julio de 1810. De acuerdo con el libro Historia de Colombia y sus Oligarquías, en el que su autor, Antonio Caballero, entrega una visión de la historia nacional, recuenta que para esa época, el reino de España estaba bajo ocupación Francesa.

Esto había provocado que, por primera vez, y estando refugiados en Cádiz, la Junta de Gobierno español convocara unas Cortes en las que podrían participar las colonias americanas. El representante de la Nueva Granada fue Camilo Torres, quien fue encargado de redactar un memorial con las exigencias locales para dicha junta.

En el capítulo Todo por un florero, Caballero narra así el episodio: “la independencia que a continuación se proclamó fue el resultado inesperado de un incidente que a la clase representada por Torres se le salió de las manos por la imprevista irrupción del pueblo. La cosa fue así. Un puñado de abogados ambiciosos y ricos santafereños (...) habían planeado organizar un alboroto con el objeto de convencer al viejo y apocado virrey Amar y Borbón de organizar aquí una Junta como la de Cádiz”.

“El pretexto consistió en montar un altercado entre un chapetón y un criollo en la plaza mayor de Santafé un día de mercado para soliviantar a la gente contra las autoridades. Fue escogido como víctima adecuada, comerciante español de la esquina de la plaza, José Llorente, conocido por su desprecio a los americanos”, narra en su libro el politólogo, historiador, escritor, periodista.

Como tenían previsto, Llorente se negó a prestar el florero; Antonio Morales, el criollo que fue a pedirlo, “apeló al localismo encendido de las turbas del mercado, en tanto que su compinche Acevedo y Gómez saltaba a un balcón para arengarlas con su famosa oración: “¡Si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, antes de doce horas seréis tratados como sediciosos! ¡Ved los grillos y las cadenas que os esperan...!”.

Lo curioso es que esta narración de la historia, cuenta que lo ocurrido en la plaza no fue suficiente para encender a la Santafé de ese tiempo. “La cosa no pasó de darle una paliza a Llorente y, al parecer, de romper el florero, del cual hoy solo subsiste un trozo en un museo (...) La gente de la plaza se aburrió con la perorata incendiaria de Acevedo y empezó a dispersarse, y se necesitó que otro criollo emprendedor, el joven José María Carbonell, corriera a los barrios populares a amotinar al pueblo cuyo protagonismo no estaba previsto por los conspiradores”.

Según cuenta en el capítulo, los estudiantes se unieron a los gritos de “¡cabildo abierto!”, “las chusmas desbordadas de San Victorino y Las Cruces incitadas por Carbonell, los despreciados pardos, los artesanos y los tenderos, las revendedoras y las vivanderas del mercado invadieron el centro“.

La agitación terminó con la conformación de la Junta, cuyo control tomaron los “ricos” y abrió paso al movimiento que finalmente le otorgó la independencia a la Nueva Granada.

Son muchas las obras e interpretaciones sobre esta particular fecha que, al día de hoy, continúa siendo el referente para conmemorar la independencia, a pesar de que este hito nacional no ocurrió sino hasta 1819, tras un largo proceso que culminó con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de ese año.

