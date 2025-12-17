Logo El Espectador
Así fue el día que nació TransMilenio: fotos inéditas de su inauguración hace 25 años

Las imágenes del día en el que comenzó a operar el principal medio de transporte de Bogotá. Hoy, Transmilenio cumple 25 años movilizando a los bogotanos en medio de fricciones, expectativas de ampliación, y una utilidad innegable de su infraestructura construida a lo largo de dos décadas y media.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
17 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
La primera línea de Transmilenio se inauguró el 17 de diciembre y la Empresa de Transporte de Tercer Milenio (Transmilenio) como sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos.
Foto: ELIZABETH JIMÉNEZ

Transmilenio cumple 25 años moviendo a los bogotanos en cada uno de los extremos de la capital de país. A través de sus componentes troncales (buses rojos) y zonal (buses azules, verdes, naranjas y amarillos), el sistema cubre prácticamente la totalidad de las calles de Bogotá, salvo Sumapaz, y una parte del ingreso al vecino municipio de Soacha.

Pese a las críticas por su funcionamiento, buses llenos, y algunos otros incidentes cotidianos, el sistema ha sido el sistema de transporte principal de la ciudad desde su inauguración y cambió la forma en la cual se movilizan los bogotanos. Dejo a un lado la guerra del centavo, los buses antiguos que eran chimeneas andantes, y abrió la puerta para que una nueva generación de transporte urbano llegara a la ciudad.

El 16 de diciembre del año 2000, el primer bus del componente troncal comenzó a rodar y El Espectador estuvo ahí para capturar y registrar el momento histórico. Rememore las mejores imágenes de aquel momento en esta galería.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Jose Moreno(11868)Hace 1 hora
Nacio congestinado y desordenado
