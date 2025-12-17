Así fue el día que nació TransMilenio: fotos inéditas de su inauguración hace 25 años

Transmilenio cumple 25 años moviendo a los bogotanos en cada uno de los extremos de la capital de país. A través de sus componentes troncales (buses rojos) y zonal (buses azules, verdes, naranjas y amarillos), el sistema cubre prácticamente la totalidad de las calles de Bogotá, salvo Sumapaz, y una parte del ingreso al vecino municipio de Soacha.

Pese a las críticas por su funcionamiento, buses llenos, y algunos otros incidentes cotidianos, el sistema ha sido el sistema de transporte principal de la ciudad desde su inauguración y cambió la forma en la cual se movilizan los bogotanos. Dejo a un lado la guerra del centavo, los buses antiguos que eran chimeneas andantes, y abrió la puerta para que una nueva generación de transporte urbano llegara a la ciudad.

El 16 de diciembre del año 2000, el primer bus del componente troncal comenzó a rodar y El Espectador estuvo ahí para capturar y registrar el momento histórico. Rememore las mejores imágenes de aquel momento en esta galería.

