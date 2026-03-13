Así fue el tiroteo durante el robo de una motocicleta frente a un conjunto en la calle 85

los hechos ocurrieron la noche del jueves 12 de marzo cuando sujetos armados interceptaron al residente de un conjunto residencial que se disponía a ingresar al lugar con una moto BMW que finalmente fue hurtada. En medio del hecho un celador intervino y se produjo el intercambio de disparos. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el norte de Bogotá durante la noche de este jueves 12 de marzo. En la carrera 18 con calle 85, un intento de robo terminó en un intercambio de disparos entre el vigilante de un conjunto residencial y varios hombres armados que finalmente lograron escapar con una motocicleta de alta gama.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el propietario del vehículo fue abordado por los delincuentes cuando llegaba a la entrada del conjunto residencial. En medio del asalto, el vigilante del lugar reaccionó para intentar evitar el hurto, lo que derivó en un cruce de disparos con los atacantes.

A pesar del enfrentamiento, los responsables lograron huir con la motocicleta, una BMW, cuyo paradero es buscado por las autoridades. La investigación se concentra ahora en el análisis de cámaras de seguridad del sector, que podrían permitir identificar a los implicados y establecer la ruta de escape del vehículo.

Guardia de seguridad herido con arma de fuego tras intentar frustar un hurto

El caso se suma a otro episodio armado ocurrido apenas un día antes en el barrio Ricaurte, en el centro de la ciudad. Allí, la tarde del miércoles 11 de marzo, un guarda de seguridad resultó herido con arma de fuego luego de intentar evitar el robo de una maleta. Según la información preliminar, el delincuente que cometió el hurto escapó en motocicleta tras disparar contra el vigilante, quien fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica.

Un hecho que preocupa ampliamente a la ciudadanía es que, en ambos hechos, los responsables lograron escapar Además de los índices cada vez mayores de uso de armas de fuego en múltiples modalidades delictivas.

Entretanto, la Policía adelanta la recolección de videos de cámaras de seguridad y otras labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.