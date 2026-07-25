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Así funcionarán los postes de luz con IA que vigilarán la seguridad en Bogotá

Los postes de luz podrían convertirse en los nuevos ojos de Bogotá. El Distrito puso a prueba una tecnología que combina inteligencia artificial, cámaras y sensores para detectar riesgos y responder más rápido a las emergencias. Si lo aprueban, en esto se invertiría el impuesto al alumbrado.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
25 de julio de 2026 - 02:30 a. m.
El piloto de Red Inteligente busca convertir los postes de alumbrado en nodos tecnológicos con cámaras, inteligencia artificial y sensores para fortalecer la seguridad y optimizar la gestión urbana en Bogotá.
El piloto de Red Inteligente busca convertir los postes de alumbrado en nodos tecnológicos con cámaras, inteligencia artificial y sensores para fortalecer la seguridad y optimizar la gestión urbana en Bogotá.
Foto: ETB

Bogotá quiere que los postes de alumbrado público hagan mucho más que iluminar las calles. El Distrito presentó un piloto que busca convertir esta infraestructura en una red inteligente equipada con cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento de placas, herramientas de video analítica, botones de pánico, sensores ambientales y fibra óptica, capaz de detectar situaciones de riesgo, reportar fallas del servicio y recopilar información en tiempo real para apoyar la toma de decisiones.

Durante la demostración, el sistema reconoció...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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