Así funcionarán los postes de luz con IA que vigilarán la seguridad en Bogotá

El piloto de Red Inteligente busca convertir los postes de alumbrado en nodos tecnológicos con cámaras, inteligencia artificial y sensores para fortalecer la seguridad y optimizar la gestión urbana en Bogotá.
Foto: ETB
Bogotá quiere que los postes de alumbrado público hagan mucho más que iluminar las calles. El Distrito presentó un piloto que busca convertir esta infraestructura en una red inteligente equipada con cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento de placas, herramientas de video analítica, botones de pánico, sensores ambientales y fibra óptica, capaz de detectar situaciones de riesgo, reportar fallas del servicio y recopilar información en tiempo real para apoyar la toma de decisiones.
Durante la demostración, el sistema reconoció...
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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