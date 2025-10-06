Logo El Espectador
Bogotá
Así planea la Uaesp ‘resucitar’ los cementerios distritales

Con un nuevo contrato, que genera dudas en el Concejo, e inversiones millonarias, el nuevo directivo busca superar la crisis con los campos santos y que afectan a las de familias que buscan enterrar a sus allegados.

María Angélica García Puerto
06 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Varios concejales advirtieron que la crisis en los cuatro cementerios distritales ha generado más de 90 solicitudes de sanción y un riesgo jurídico considerable.
Foto: Liz Durán

Armando Ojeda Acosta asumió la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en Bogotá, en reemplazo de Consuelo Ordóñez, quien no consiguió la autorización de la CRA para renovar el actual modelo de aseo. Hoy, el curtido funcionario en temas de servicios públicos, más allá del aseo, tiene entre sus responsabilidades un tema sensible: la adecuada operación de los cementerios públicos, única alternativa que tienen las familias de escasos recursos, para darles sepultura a sus muertos.

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
