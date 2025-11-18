Así puede postularse a casi 500 vacantes laborales pensadas para cargos sin experiencia

Feria de empleo en Bogotá Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Esta semana Bogotá puso sobre la mesa casi 500 vacantes dirigidas, en su mayoría, a personas con poca experiencia. Son 496 puestos disponibles entre el 18 y el 22 de noviembre, y 397 de ellos —el 80%— requieren uno o menos años de experiencia para incentivar, entre otros casos, los primeros empleos que cientos de miles de jóvenes continúan buscando.

Las vacantes se mueven entre múltiples sectores que abarcan, entre otras, actividades de servicios, comercio, industria y transporte, y ofrecen sueldos que van desde uno hasta cuatro salarios mínimos.

En la lista aparecen cargos técnicos y especializados —como analistas senior de operaciones, SIG o logística—, pero también oficios tradicionales: carpinteros, operarios de producción, conductores, vendedores y auxiliares de bodega.

Algunos de los cargos disponibles son:

Analista senior de operaciones

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de impuestos

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Senior planner

Vendedora de mostrador

Carpintero

Operario de acrílico

Operarios de producción

Vendedores fines de semana

Conductores licencia C2 - C3

Auxiliar operativo cargue/descargue

Mensajero motorizado

Asesor comercial

Asesor de cobranza

Jefe de talento humano

Programador de cirugía

Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico

Asistente posventa

Asesor comercial posventa

Asesor comercial PAP

Meseros, cajeros y vendedores

Coordinador de servicios de enfermería

Mercaimpulsador

Oficial de obra

Vendedor tienda a tienda

Transportador tienda a tienda

Mercaderista con o sin experiencia

Auxiliar de bodega

Más allá de estas ofertas puntuales, la semana será agitada en materia laboral: se realizarán seis ferias de empleo en distintos puntos de la ciudad, donde se abrirán más de 2.400 oportunidades adicionales.

Una de ellas estará dirigida exclusivamente a mujeres, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la idea de promover su autonomía económica en un mercado que, todavía hoy, sigue cobrándoles más barreras que al resto de la población.

La búsqueda de empleo también llegará sobre ruedas a Tunjuelito. Allí, la Unidad Móvil de Empleo se instalará entre el 18 y el 21 de noviembre en la Alcaldía Local, ofreciendo servicios gratuitos para registrar o actualizar la hoja de vida, recibir orientación ocupacional y conectarse con vacantes disponibles.

Si está interesado en postularse, o quiere conocer la totalidad de las vacantes, de ingresar al portal del Servicio Público de Empleo y registrar o actualizar su hoja de vida. También puede unirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se actualizan ferias, procesos de formación y nuevas vacantes.

