Así quedaron repartidos los barrios y zonas de racionamiento de agua en Bogotá

Gente corriendo detrás de carrotanques y filas extensas de personas que esperan llenar sus ollas y baldes de agua se han vuelto panorama en distintos barrios de la localidad de Usme que se han visto afectadas por un daño imprevisto en la línea que lleva el agua a la Planta El Dorado. Foto: Óscar Pérez

El jueves 11 de abril comienza el racionamiento de agua en Bogotá y los bogotanos empiezan a prepararse para aportar a la crisis que atraviesan los embales. La ciudad está divida en nueve zonas que tendrán turnos de suspensión del servicio entre las 8:00 a.m. y durante 24 horas.

¿Cuáles son los barrios y zonas de racionamiento?

Zona 1 (11 de abril)

Localidades y barrios: Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén.

Antonio Nariño: La Fragua • Santa Isabel V sector • Santa Isabel del Restrepo • La Fragua - Urbanización Ciudad de Quito • Santander Norte • Restrepo - Urbanización Alfonso López Pumarejo • La Fraguita • Luna Park • Restrepo Occidental • Sena • Restrepo • San Antonio • 5 de Noviembre • Arboleda del Rey • San Jorge Central II sector • San Jorge Central • La Fragua - Urbanización Sargento Páez Pabón • Campiña del Restrepo • San Antonio - Urbanización Av. Luna Park • Sultana • Villa Mayor Antigua • Eduardo Frei • Santander.

Barrios Unidos: Rincón del Salitre - Urbanización Modelo II • Urbanización Santa Mónica • Polo Club • San Fernando Occidental - Urbanización Av. Chile • San Fernando • Polo Club - Urbanización El Lago • Polo Club • Concepción Norte • La Esperanza • Baquero • Muequeta • Quinta Mutis • Benjamín Herrera • El Rosario • S.C Parque Distrital El Salitre • Club de Empleados Oficiales • San Miguel • Popular Modelo - Urbanización Ciudadela dePopular Modelo • Parque Popular El Salitre • José Joaquín Vargas • J.J. Vargas - José Joaquín Vargas • Los Alcázares - Urbanización Supercenter • Colombia • San Felipe • La Aurora • Los Alcázares Norte • Los Alcázares • Santa Sofía • Polo Club - Colombiana de Capitalización II Sector • Polo Club – Brasilia • Urbanización Entre Ríos Zona Industrial • 11 de Noviembre • La Paz • Siete de Agosto • San Fernando Occidental • La Merced Norte • Juan XXIII • Jorge Eliécer Gaitán • 12 de Octubre • Urbanización Simón Bolívar • Metrópolis • Entrerios - Urbanización Alma Industrial • Entrerios • Escuela Militar • Polo Club - Colombiana de Capitalización I Sector • La Patria - Barrio San Martín • La Libertad • Rafael Uribe • La Libertad San Fernando • 12 de Octubre – Alcabaza • Simón Bolívar • Urbanización Entre Ríos.

Chapinero: Espartillal • Chicó Norte - Urbanización La Gran Vía • Antiguo Country • El Chicó • Chapinero Norte • Sierras del Chicó • La Cabrera El Retiro • Chicó Norte III Sector • Quinta Camacho • Chicó Reservado II Sector • Chicó Norte - Urbanización Conjunto de La Cien • Chicó Reservado • Chicó Norte • Lago Gaitán • El Retiro - Villa Andina • El Nogal • Porciúncula.

Los Mártires: Diana Carolina • Eduardo Santos • El Vergel • Santa Isabel Sur • La Fragua • Usatama • Santa Fe • ColsegurosFlorida • Ricaurte • Santa Isabel • Samper Mendoza • Voto Nacional • La Pepita • La Estanzuela • El Progreso • Paloquemao • San Façon • El Listón • La Sabana • Veraguas • Santa Isabel Veraguas.

Puente Aranda: Pensilvania • Brisas del Galán • La Guaca • Primavera Norte - San Francisco • La Pradera • La Trinidad • Ciudad Montes III Sector • Jorge Gaitán Cortés • Urbanización Corkidi • San Gabriel • Colón • Camelia II sector • Galán - Urbanización Los Bungaviles • Galán • Cundinamarca • Yira Castro • Tibaná • Urbanización Bosques del Sur • Bosque de Los Comuneros • La Asunción • Las Violetas La Asunción • Bochica Puente Aranda • La Florida Occidental • Estación Central • El Ejido • La Camelia • Galán - El Portal del Castillo • Galán - Urbanización Los Arrayanes • San Eusebio • Remanso Sur • Autopista Sur • Villa Sonia • San Jorge Central • Ortezal • Camilo Torres • La Ponderosa • La Guaca IV sector • Tibaná II sector - Parques de Primavera • Santa Rita III dector • El Jazmín I sector • El Jazmín II Sector • El Sol • Torremolinos • Milenta • Camelia Sur IV sector • Villa Inés • Urbanización Central - Jorge Gaitán Cortés • Las Carabelas • Santa Matilde II sector • El Arpa y La Lira • Industrial Centenario • Los Ejidos • Gorgonzola • Batallón Caldas • Salazar Gómez • Centro Industrial • Veraguas Central • Primavera Occidental • Santa Isabel Occidental • Remanso • Santa Matilde • San Rafael Industrial • Barcelona • Puente Aranda • San Rafael • Barcelona - Urbanización Los Eucaliptos • Portal Primavera II • Parques de Primavera • Villa del Rosario.

Rafael Uribe Uribe: Urbanización Tanque de Santa Lucía • San Juanito • San Jorge Sur • San Jorge Gloria Gaitán • Marco Fidel Suárez • Tunal Sector I • Libertador • Santiago Pérez • Centenario • Quiroga Sur • Olaya • Quiroga • Gustavo Restrepo • San José Sur • Urbanización Unidas Samoa • Inles - Comfamiliares Aseguradores II • Tunal Sector II • Urbanización Santa Catalina • Villa Mayor • Santa Lucía • Claret • Murillo Toro • Urbanización Santa Lucía • Inglés • Quiroga IX etapa • Villa Mayor Oriental • Bravo Páez • Quiroga Central.

Santa Fe: Sagrado Corazón

Teusaquillo: Cama Vieja • Gran América - Multifamiliares Futura • Ciudad Salitre - Urbanización Industrial Los Cámbulos • El Campín • Chapinero Occidental • San Luís • Galerías • Gran América - El Parque • Ortezal • Pablo VI - Urbanización Montana Quirinal III etapa • El Salitre A.S.D. • Prados del Salitre • Ciudad Salitre Nororiental • Armenia • Estrella • Teusaquillo • Florida - Panamericano • Gran América • Acevedo Tejada • Bosques del Salitre • Santa Clara • Ortezal • Ortezal Cádiz • El Recuerdo • Quinta Paredes • Pablo VI Etapa II • Pablo VI Norte • Biblioteca Virgilio Barco • Parque Simón Bolívar • El Salitre • Pablo VI Etapa I • Banco Central • Belalcazar • Santa Teresita • Cama Vieja 2 • Ciudad Universitaria • Centro Administrativo Occidental - CAN • La Esmeralda • Ciudad Salitre Suroriental • Nicolás de Federman • Campín Occidental • La Soledad • Palermo • Quesada • Alfonso López • Ortezal - Quinta Paredes • La Magdalena • Las Américas • Prados de Salitre II • Cama Vieja Villa del CAN • Centro Nariño • Rafael Núñez.

Tunjuelito: Escuela General Santander • Tunal Antiguo • Tunal Sector I • Santa Lucía Sur.

Usaquén: San Bernardo • Escuela de Caballería II • Santa Bárbara Alta • Usaquén • Escuela de Caballería • Centro Norte Usaquén • Santa Bárbara Central I y II • Rincón de Santa Paula • Santa Bárbara City Hall • Santa Bárbara Central II Sector • Santa Bibiana • Escuela de Infantería • Rincón del Chicó • San Patricio • Santa Ana Occidental • Molinos Norte

Zona 2 (12 de abril)

Localidades: Engativá y Fontibón

Engativá: El Minuto de Dios - La Catalina • La Soledad Norte • La Almería • Los Ángeles - Urbanización El Galeón • Villa Sagrario • Gran Granada II etapa • La Granja II • Las Carolinas • San Joaquín • San Joaquín Norte • Quirigua Plan Sidauto • Los Ángeles 2 • Santa Rosita • San Cayetano • San José Engativá • Los Álamos Sector Industrial • Villas del Dorado San Antonio • Villa Gladys - Urbanización Parque Industrial Bonaire • Los Laureles • Villa del Mar - Urbanización Tierragrata • La Serena • Portal de Alcalá - La Perla • Paris Francia • El Portal del Río • Ciudadela Colsubsidio • Urbanización Acapulco • Villa Gladys - Urbanización Industrial La Agustina • Laureles II • La Paz • Sabana del Dorado - San Luís (En Trámite) • El Mirador • El Mirador II • Estradita Ciudad de Honda • Santo Domingo • La Estradita • La Estrada • Bellavista • La Marcela • Metrópolis • Las Ferias Occidental • Las Galias • Congreso Eucarístico • Villa Hilda (En Trámite) • La Tortigua (Mz A,B,C,) • La Tortigua (Mz I,J) • La Tortigua • San Marcos • Santa Librada Engativá Centro • La Faena - Jaboque (Finca) • El Cedro Engativá Centro • Puerta del Sol Engativá • El Muelle II • El Muelle I • Danubio Centauros • Marandu - Urbanización Fiorita • Villa Gladys. Villa Gladys - Urbanización Avenida del Mirador II • Bosques de Granada • El Encanto • Portal de Granada • El Real • Dorado Norte • El Paseo • Quirigua Sector F • Aguas Claras • La Reliquia • Centro Engativá II - Urbanización Ebenezer • Nueva Lituania • Sabana del Dorado - Villa Nohemí • Los Laureles Sabanas del Dorado • Sabanas del Dorado I • Engativá • Urbanización Muisca • Refugio del Norte • Engativá - Urbanización Muisca II • Plazuelas del Virrey • El Palmar I y II • Las Palmas • El Palmar III • Villa Teresita Sector Santa Lucía • Villa Teresita • La Faena • San José Obrero • Engativá El Dorado • El Pantano Rural • El Pantano - Junca y Montecitos • San Ignacio • El Encanto - Urbanización Los Nogales • Ciudadela Industrial El Dorado • San Cayetano Norte • Las Palmas Norte • La Riviera • Engativá - La Verbena Villa Viviana • El Minuto de Dios - Los Lagos • Torres de San Rafael • Molino del Viento • Garcés Navas • Unir II • La Granja • Bolivia - Urbanización San Vicente (Lote) • Marandu • Porvenir • Las Palmeras • Los Álamos • Los Girasoles • Florencia 2 • Florencia II sector • Urbanización Florencia • Florencia • Acapulco • Santa Maria I y II sector • Las Torres del Royal • Santa Maria del Lago • Autopista Medellín • Santa Helenita • Los Álamos - El Carmelo • Los Ángeles • Julio Flórez - Urbanización Ingrura • Alejandría • Ciudad Mónaco • El Manantial • El Laurel • Palo Blanco • La Bonanza • El Encanto - Portales de Confenalco • Alameda de Villaluz • Normandía Multifamiliar Covimac • Normandía - Urbanización Nueva Normandía • El Encanto - Urbanización Aerolandia • Normandía - Conjunto Multifamiliar Colseguros • Santa Cecilia • Boyacá • Tabora • Kalatea • Normandía Occidental • San Ignacio • Veracruz • Bellavista - El Salitre • Villa Sandra • La Clarita • Torredon • La Florida • Bolivia Oriental II Etapa • Bolivia Oriental • El Cortijo • Ciudadela Colsubsidio 4 sector • San Antonio Norte • El Dorado Industrial • El Dorado Industrial - Santa Isabel (Hacienda) • Bolivia • Puerto Amor Playas del Jaboque • Española III Sector • El Mortiño • La Riviera • El Gaco - El Porvenir (Predio) • La Cabaña • Santa Mónica - Urbanización El Pedregal • Viña del Mar • La Cabaña ( La Faena) • Minuto de Dios - La Tropical Copetroco • El Gaco • Normandía • Los Álamos - Centro Empresarial • El Minuto de Dios - Urbanización Lorena • San Ignacio II • Engativá El Triángulo • Linterama III • Engativá Pueb• Los Monjes • Villa Gladys - La Esperanza • El Luján • El Minuto de Dios • Villas de Alcalá - Los Cerezos • La Esperanza II • Torquigua • Villa Mary • La Isabela II etapa • La Faena • Normandía Occidental • Los Cerezos sector La Esperanza • Gran Granada • La Salina • Los Pinos Florencia • Urbanización Altos de Zarzamora • Los Almendros II • La Esperanza I • Urbanización El Carmelo • Sabana del Dorado • Rincón de Zarzamora • Zarzamora, Urbanización Maratu • Los Álamos - Parque Industrial El Dorado • Los Álamos - Urbanización Torrecampo • Los Álamos - Urbanización Industrial Parayas • Condominio Álamo • S C. El Dorado • Jardín Botánico • La Isabela I etapa • Los Álamos - Urbanización Avianca • Los Álamos • Los Álamos - San Ignacio • Bosque Popular • Salitre • Bellavista Occidental • Las Ferias • Julio Flórez - Centro Industrial Bodegones La 68 • S.C Julio Flórez• Bosques de Normandía • Engativá Zona Urbana • Los Cerecitos y Los Cerezos • La Primavera • El Verdún • Santa Rosa • Los Cerezos • El Laurel - La Europa • Los Álamos II sector • Bosques de Mariana • San Basilio • Ciudad Bachue II etapa • Álamos Norte sector Nor-Oriental • Villas del Madrigal • Los Ángeles • Los Ángeles - Portal de Santa Inés (Proyecto Urbanización ) • Villa Cristina III etapa • Villa Cristina • El Palmar IV • La Faena - La Guayana (Predio) • El Lucero • Los Cerezos • Primavera • Bochica - Urbanización Alejandría • Villa Carolina • Terranova Club • Rincón del Pinar • Tisquesusa • Andalucía • Marandú - San Jacinto • Bachue I y II • S.C Santa Teresa de Suba • Luís Carlos Galán • Bochica I y II sector • Bochica IV Etapa • Bochica II • Bolivia Oriental III Etapa • Bochica Compartir • Bolivia Sector Occidental • Florida Blanca II Sector • Villa Amalia • París Gaitán • Quirigua Central • Quirigua (Agrupación 1) • La Palma El Recreo • Garcés Navas Oriental - Urbanización El Pireo • Santa Mónica • La Perla • Álamos Norte • Las Mercedes • Alameda • El Triángulo • Las Mercedes II • Pirámide • El Dorado • Rincón de San Ignacio • l Dorado Industrial - La Esperanza (Predio) • Urbanización Caracolí • Santa María - Recinto de San Francisco • Villas de Granada • Villa El Dorado Norte • Villas del Dorado San Antonio II Sector • Villa Gladys IV Sector • Villa Gladys Sector San Luís • Villa Claver I y II • Nuevo Milenio • Linterama • Villa Gladys • Sabanas del Dorado II • San Juan • El Doradito • Bosque Popular - El Trébol • Villaluz • Villa Gladys Sector La Manzana • Florida Blanca • Normandía IV Sector • Las Salinas • Torres del Diamante • Los Azafranes • El Pantano – Maranta • El Salitre Sector Luís Maria Fernández • Villa Constanza • Urbanización Pinar de Los Álamos

Fontibón: • San José de Las Pistas • Urbanización Cofradía II Sector • Veracruz • Puerta de Teja • El Bogotano II • Veracruz II sector • Los Álamos • Las Navetas • Bogotano I sector • Puerta de Teja • Aeropuerto El Dorado • El Pantano • Pueblo Viejo • S.C Ferrocaja • Tierra Firme • Urbanización Cofradía • San José de Fontibón • Urbanización El Jardín • Puerta de Teja - El Triángulo • San José de Fontibón • Urbanización Parque Afir

Zona 3 (14 de abril)

Localidades: Barrios Unidos, Suba y Usaquén.

Barrios Unidos: • Los Andes - Vizcaya II sector • Rionegro • La Castellana - Urbanización Paseo de La Castellana • La Castellana - Villa Calazans • Los Andes • La Castellana Occidental • Los Andes - Urbanización Malta • Los Andes - Urbanización Calle Cien • La Castellana - José María Carbonel • La Castellana • Los Andes - Urbanización Teusacá • Los Andes - Vizcaya III Sector • Urbanización Mendiguaca

Suba: Gilmar • Altos de Chozica - Urbanización Otraparte • Ciudad Jardín Norte • Los Arreboles • Urbanización Compostela • Villa Julia • Urbanización del Monte • El Pinar (Predio) • Urbanización Los Tilos • Ciudadela El Poblado • La Esmeralda (Predio) • El Rincón de Iberia • La Almería • Suba Urbano • El Batán – Belomar • S C. Tuna Alta • Calima Norte • Urbanización San Rafael Norte I • Torres de San Francisco • S.C Altos de Chozica • Urbanización Arcos de Cantalejo • Ciudad Hunza • Niza Suba - Bosques de Álava • Serranías de Suba • Casa Blanca I • Cantalejo Portal de San Diego • Altos de Chozica - La Judea • Prado Centro • Urbanización El Coquimbo • Rincón de Cantalejo • El Cucharo • Urbanización El Bosque • Britalia - Las Mercedes • Cantalejo Sector Alejandría • Quinta Reyes • Prado Veraniego • Vereda Suba Cerros - Mirador del Espino • Urbanización Nogales de La Colina • Urbanización La Zerrezuela • Prado Veraniego Norte - Urbanización Nuevo Horizonte • Prado Veraniego Sur • Urbanización La Floresta Reservada • Prado Sur • Mirandela (La Cartaja) • Piedra Herrada • Cantalejo • Urbanización Picadelly • Urbanización Ambalo • Niza Norte - Sotileza • Rincón del Karmel • Urbanización Nueva Alsacia • El Progreso • Bella Vista • Ciudad Hunza - La Esperanza I • Bosque de Gratamira I y II • La Aguadita I y II • Sevilla Portales del Norte • Urbanización Los Eliseos • Urbanización Pinos de Britalia • Andes Norte - Quintanilla de La Flora • Portales del Norte Urbanización San Pedro • Britalia - Las Margaritas • Urbanización Alamedas de San Diego • San José del Prado - Villa Gorda • La Esmeralda • El Rincón de Las Villas • Arluz La Manuelita • Britalia • Urbanización La Chocita • Guicani • Urbanización Balcón de Suba • Quinta Bariloche • Riviera Norte • Mazurén • Britalia - El Pijao de Oro • Urbanización San Diego • Britalia San Diego • Niza Suba – Villavaduz • San Felipe Ciudad Jardín Norte • El Jordán La Esperanza 2 • Niza Suba - Urbanización Balcón del Lindaraja • La Flor Ciudad Hunza. ZonaIberia Portoalegre • Urbanización El Santuario • Altos de Chozica • Santa Helena - Puerta de Hierro Las Acacias • Prado Pinzón • Colina Campestre III Sector • Urbanización Plaza Baviera • Villa del Prado • Canódromo • Batán • Canódromo - Urbanización Tierra Linda • Prado Veraniego Sur • El Arenal • Urbanización Las Colinas de Suba • Urbanización Iberia Triángulo • Colina Campestre I Sector • La Moneda Britalia • Santa Helena Bosque de Casigua • Niza Suba • Mónaco • Carintia • Tuna Alta El Mirador • Urbanización San Rafael Norte II • Niza Suba - El Balcón de Lindaraja • Niza Suba - Urbanización San Gregorio • Niza Suba - Urbanización San Gregorio II y III • Niza Norte - Urbanización Tumanaco • Los Arrayanes Suba Naranjos • Villanova II • Niza Norte • Niza Suba - Torres del Camino • El Cerezo y San Pedro • El Tirol • Niza Suba - Torres del Monte • Niza Suba - San Tadeo San Lorenzo • La Posada • Mirador de Suba y Bellavista • Urbanización Alhambra Sur Oriental • El Divino Salvador • La Alborada • La Floresta Norte • Urbanización La Floresta IV Sector • Malibú • San Pedro II sector • La Alameda • El Jordán I • Tejares del Norte • Mirandela • Urbanización San Pedro • El Bosque • La Maria (Predio) • Chicala • Provenza • Loma Verde (Lote) • Tara II • San Fernandito (Predio) • Buganviles • La Araucaria • Ciudad Jardín Norte - Portal de La Colina • San José de Bavaria • El Refugio de La Colina II • Britalia San Rafael • Colpatria Santa Helena • Casablanca Sector La Gruta • Escuela de Carabineros • Las Villas de Mariana • Niza Suba - El Pinar • Jerez de La Frontera • Casablanca (Hacienda) • Campos de Silencio • El Cerrito (Lote) • Cantagallo - Carmel Club Campestr • Los Naranjos • Urbanización Monticello • La Arcana (Predio) • Provenza (Parcelación) • Gilmar - La Sirena (Predio) • Burgos Britalia • S.C. Britalia • El Llano (Lote) • La Poderosa y El Porvenir (Lote) • Villa Delia Britalia Norte • Nueva Escocia • Urbanización La Sirena • Vereda Suba Naranjos • Altos de Chozica La Victoria • Bellavista • Urbanización Floresta Norte II Sector • Estoril - Conjunto Residencial Teruel • Vista Bella • Britalia Sector La Moneda • Julio Flórez • Cinco Esquinas • Iberia - Rincón de Granada • S.C. Vereda Suba Naranjos • Parque Residencial Cayambe • La Concordia (Lote) • El Edén • Ciudad Jardín Norte - San Andrés • Urbanización Boca Colina • Niza Suba - Urbanización Ancadam • Niza Suba - El Rincón del Iberia El Poblar • Urbanización Zabana • Las Villas Sector II • Niza Suba - Urbanización Palo Alto • Niza Suba - El Cypres • Altamira • San Roque (Predio) • S.C. Julio Flórez • Vereda Suba Cerros La Cabaña • Los Mortiños (Predio) • Castañuela II • Urbanización Áticos del Norte • Campo Hermoso • Urbanización Colina Norte II Etapa • Niza Suba - Los Magnolios • Iberia – Granada • Oikos La Colina • Bellomonte Suba • Vista Hermosa • San José del Prado - Urbanización Echeverría • Britalia Las Margaritas • La Alhambra Sector Norte • Andes Norte - Urbanización Portobello • Andes Norte - Urbanización Bosques del Norte • Prado Veraniego Norte - La Hacienda • Santa Helena Niza Suba • Los Arrayanes • El Pinar • Santa Helena - Surala • Umbría • Gilmar • Huertos de La Estancia • Naranjos Altos Ciudad Hunza • Bosque de Gratamira • Urbanización Eucaliptos de La Colina • San José del Prado - Urbanización La Manuelita • El Santuario • Alto de La Toma • Urbanización El Cerro de Tuna Alta • Urbanización El Moral • Iberia Segovia • Iberia • Granjas de Namur • San José V sector • Santa Helena • San Francisco Norte • Nazaret (Predio) • El Salitre Parte Alta • Casablanca Sector Bellavista • Bosque de Los Urapanes • El Refugio de La Colina I • Niza Suba - Pino Alto • Sotileza • Nueva Zelanda • Iragua • El Pesebre (Predio) • Niza Norte • San Jerónimo • La Alhambra Sector Sur • Villa Esperanza • Rodamonte • Salitre III sector • Tuna Alta - El Cerro • Niza Suba - Los Eucaliptos • Los Pinos • Urbanización El Recio • Balcones de Suba • S.C. Vereda Suba Cerros • Granada Norte • Finca Niquia • Granada Norte • Portales del Norte • Guadalcazar de Sotileza • Miraflores • Urbanización Iberia I Etapa • Colina Campestre IV Sector • Vista Hermosa II y Arboreto • Urbanización El Tabor • Sindamanoy • Tuna Alta • Horizontes (Predio) • S.C. Suba Urbano • San Francisco Parte Alta II • San José del Prado • San Rafael Norte • Refugio de La Colina • La Colina Campestre II Sector • Los Portales del Norte II • Portales del Norte Marbella • Britalia • Las Pastorcitas • La Toma y El Triángulo • Quintas Reservadas • Tuna Alta sector El Rosal • El Toro Tulipán y Tequendama • Urbanización Plaza Vallarta • Atenas El Velero • Casablanca Suba - Urbanización Valparaíso • Casablanca Suba Cantabria • S.C Casablanca Suba • Urbanización Portales del Norte I • Urbanización Piedemonte • Iberia – Altamira • Las Mercedes Tuna Alta • Tuna Alta Sector El Bosque • Urbanización Los Sauces • Santa Rosa - Potosí I y II • Urbanización Carimagua I • Mirandela • Villa Salónica • Ciudad Jardín Norte • Cerros del Jura • Las Palmeras • Villa Cecilia • Suba Naranjos San Carlos (Predio) • Urbanización Parques de La Colina • El Batán • Andes Norte - Urbanización La Rabida • Gratamira • Niza Suba - Urbanización Palos Verdes • Niza Suba - Los Palos • Urbanización Carimagua II • Vereda Suba Cerros • Julio Flórez - Urbanización Ocasa • Pasadena - Conjunto El Rincón de La 100 • Urbanización La Floresta V Sector • Pasadena • Santa Rosa • Puente Largo III Sector • Niza Suba - Quimbaya San Carlos • Iberia - Santa Ana • Andes Norte - Urbanización La Cancioneta • Urbanización Floresta III (Sauces II) • El Cortijo (Finca) • Casablanca Sector El Pinar • Urbanización Guasayalta • Cerros del Himalaya • Rincón de Britalia • Portales del Norte - Claret Norte • Nueva Britalia • Atenas • Urbanización Némesis • Iberia - Villa Leticia • Jardines del Cabo • Villa Olga • Niza Suba - Urbanización La Arboleda de Suba • Atenas – Hibernia • San Nicolás • Ilarco - Los Molinos de Ilarco • Urbanización Lagos de Córdoba • Urbanización Pontevedra Sector I • Torreladera • Atenas – Asturias • Urbanización Atenas • Urbanización El Paseo de La Colina • Guillermo Núñez • S.C Atenas • Provenza (Lote San Carlos) • Quimran Condominio • Los Eucaliptos • Colpatria Santa Helena II Sector • Proyser (Finca) • Suba Mirador Reservado • Granada Norte Bariloche • Taberín • Prado Veraniego Norte • San Pedro I Sector • Altos del Rincón • Los Naranjos - Rincón de Suba • Rodrigo Lara Bonilla • Los Naranjos • Portal de La Sultana • Urbanización Las Lomitas • Prado Veraniego Norte - Urbanización El Condado de Iberia • San Francisco (Predio) • El Mirador de Suba Salitre Norte • Portales del Norte - La Candelaria • Niza Suba - La Cartuja • Niza Suba - Cerros de Sotileza • Canódromo - Urbanización Atabanza • Prado Veraniego Sur - Córdoba Niza IX • Rincón de Las Villas • Bernal y Forero • Prados de La Sultana • Multifamiliar Neptuno II • La Sultana • Miraval • S.C Prado Veraniego Norte • Urbanización Oikos Panorama • Niza Suba - Urbanización Lourdes • Urbanización Bosque de La Colina • Niza Norte - Ocales de Niza • Prado Sur Sector La Villa • Prado Sur El Triunfo • Prado Sur II Etapa • Niza Norte - Urbanización Calatrava • Prado Veraniego Norte - Urbanización Vivaral • Las Villas • Las Villas Sector III • San José del Prado - Multifamiliar Neptuno • San José del Prado - Acarigua • Santa Ana Suba Naranjos • Britalia - El Tibón Albacete • Urbanización Caminos de Atlanta • Britalia San Diego 2 • El Porvenir Norte - Granada Norte • El Porvenir Norte • Urbanización Monterrey • Vista Bella II Sector • El Paraíso de Los Apóstoles • Los Pinares • San Cristóbal • El Zarzal • Nuevo Monterrey • Casablanca Sector El Plan • Casa Blanca II • Urbanización Cerros 170 • Santa Catalina • Urbanización Choasuca • La Victoria Oriental • El Escorial • Santa Mónica • El Delirio • Urbanización El Totumo • San Francisco Parte Alta • Julio Flórez • Coasmedas • Don Manuel - Los Arrayanes • Ditmarcia • Andes Norte • Urbanización El Moral II • Estoril • Andes Norte - Urbanización Av. Suba II Etapa • Los Andes • Uribia • S.C. Santa Rosa • Urbanización Parque Industrial Villa Concha • Santa Rosa - Urbanización Tropicream • Urbanización Potosí II sector • Los Portales del Norte III • Potosí Sector I • Potosí • Santa Margarita • El Estoril • Puente Largo Sector I y II • Ciudad Jardín Norte - Villas de Covaria • Urbanización Iberia III Sector • Urbanización Iberia • Urbanización El Rincón de Provenza • Andes Norte - Las Palmas de La Flora • Teusacá • Potosí • La Victoria Norte • Urbanización Versalles • Lagos de Córdoba • Batán Lote Niza XII • Niza Sur • Cerros de Niza • Prado Pinzon Urbanización Tehorlu • Almería de San Luís • Niza Suba - San Silvestre • S.C. Casablanca Suba • Arcos de Britalia • Britalia - Llano de San José II • Urbanización Portal de Los Pinos La Esperanza Britalia • Nuevo San Antonio • Senderos de Britalia • Tuna Alta Sector Bellavista • Tuna Alta - Quinua • El Nogal I • El Retazo • Casablanca Suba – Valparaíso • Salamanca y Catalayud • El Embudo Sector El Plan • San José (Parcelación) • Los Cipreses y Las Acacias • Gilmar II • Vista Bella III Sector • Casablanca Suba • Tuna Alta I • Sector San José I • Vereda Suba Cerros II • San Gerardo • Portales del Norte Imperial • Los Naranjos El Oasis • Britalia Norte I • San José del Prado - Agrupación de Vivienda Calua • San José del Prado - Urbanización Los Sauces del Norte • San José del Prado - Fuerteventura • Prado Pinzón - Santa Carolina • El Bosque Reservado • Tuna Alta Sector Pedregal • El Rodadero y El Pedregalito.

Usaquén: • Arboleda del Country • Urbanización El Campito • Tafur Morales • Villa Oliva - Villa del Carmen • Country Club - Urbanización Quira • Belmira • Las Acacias • Cedritos • Plenitud La Calleja • Sabanalarga • La Calleja Santacoloma • Torres del Country • La Carolina • Pinar de La Calleja • Country Comodoro • Balcones y Portales del Country • La Perla Occidental • Cedro Norte • Barrancas II Sector • Barrancas • California • Don Bosco • Urbanización Torres de Madeira • Dorado Norte • Casa Blanca Norte • Los Olivos • Bosque de Pinos • Los Sauces Norte • San Cristóbal Norte • Milán Barrancas • Villa del Carmen • Los Cedritos • Los Caobos • Finca Moraga (Barracas) • Moraga • Cedro Narváez • Acacias Usaquén • El Jardín • San José de Barrancas • Hipólito Restrepo • Cedro Bolívar II Sector. Caobos Salazar Urbanización Capri I y II Sector • Cedro Madeira • Las Margaritas I Sector • Las Margaritas • Las Margaritas II Sector • Los Cedros Oriental • Ginebra Norte • Santa Bárbara Central I Sector • Urbanización Las Orquídeas • El Pite • La Cita 2 • San Juan Bosco • La Cita • Urbanización Jardines del Norte • Estrella del Norte • Jardines de Oriente • Toberín Oriental • Pantanito • Balcones de Oriente • El Toberín Mz 28 • Las Orquídeas • Calamari • Villa Magdala • La Alejandra Barrancas • Santa Mónica • Urbanización Valbella • Prados de La Calleja • Villas del Mediterráneo • Toberín • Santa Bárbara Oriental • Urbanización El Cebadero • Villa Nueva Urbanización (Tafur Morales II Etapa) • Toledo • Barrancas • La Carolina • La Liberia • Cabañas del Norte • Barrancas Norte • Recodo del Country • La Reserva del Palmar • Cedro Salazar • Caobos Salazar • Lisboa • Santa Bárbara Central III Sector • El Danubio • Danubio Occidental • Las Areneras • El Vergel • La Calleja • Country Club • Bella Suiza • Urbanización El Bosque • Santa Bárbara Occidental • Urbanización Santacoloma • Santa Bárbara Norte • Santa Bárbara Central II • Los Cedros • El Contador • Cedro Bolívar • Rincón del Cedro • Magdala I Etapa • Parques de Lorena • La Emilia • El Moral • Barrancas Perlas del Norte • Jardín Norte • Babilonia • Inzuca • Torcoroma • Santa Teresa • Alicante I y II • Urbanización La Pradera • Villas de Aranjuez • Santa Bárbara Central IV Sector • Nuevo Country • Los Narajos (El Codito) • San Cristóbal Norte 2 • San Cristóbal 1• Arboleda del Country • Urbanización El Campito • Tafur Morales • Villa Oliva - Villa del Carmen • Country Club - Urbanización Quira • Belmira • Las Acacias • Cedritos • Plenitud La Calleja • Sabanalarga • La Calleja Santacoloma • Torres del Country • La Carolina • Pinar de La Calleja • Country Comodoro • Balcones y Portales del Country • La Perla Occidental • Cedro Norte • Barrancas II Sector • Barrancas • California • Don Bosco • Urbanización Torres de Madeira • Dorado Norte • Casa Blanca Norte • Los Olivos • Bosque de Pinos • Los Sauces Norte • San Cristóbal Norte • Milán Barrancas • Villa del Carmen • Los Cedritos • Los Caobos • Finca Moraga (Barracas) • Moraga • Cedro Narváez • Acacias Usaquén • El Jardín • San José de Barrancas • Hipólito Restrepo • Cedro Bolívar II Sector

Zona 4 (14 de abril)

Localidades: Bosa, Ciudad bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito

Bosa: Casa Grande 3 • Kasay Etapa 1 y 2 • Recreo Reservado 1 • Escocia Rural • Finca La Esperanza • Santa Mónica Etapa 1 y 2 • Laureles III • Recreo de Los Ángeles 1 y 2 • El Toche • Casa Grande 2 • Quintas del Recreo etapa 6 • Villa Dolly • Holanda I Sector • El Portal I y II Sector • Porvenir Parcela 33 • Urbanización El Tanque • Porvenir III • El Progreso II sector • Cementerio Jardines Apogeo • San Pedro II Sector A • Villa Magda • El Libertador • Piamonte II Sector • La Florida IV Sector • San Antonio de Escocia • Argelia II • El Llano de Bosa • Chicó Sur • Betania • Brasil II Sector • La Vega de San Bernardino Bajo • El Triunfo • El Llanito • Brasilia La Estación • San Judas La Estación • Las Margaritas • San Pablo II Sector • La Azucena Mz. B • Nueva Granada • Carlos Alban Holguín Nueva Granada • Urbanización José María Carbonell • El Recuerdo San BernardinoSan Bernardino Sector II • El Recuerdo • El Rincón de Bosa • San Joaquín • San Jorge • San Jorge II • La Estación Bosa • Piamonte I Etapa • La Amistad Bosa • Villa Nhora • Andalucía II • La Estación Areneras • Villa Bosa • Tierra Gratis • Mitrani • Nueva Granada V Sector • Carlos Alban Sector Israelita • Villa Anni Bosa Naranjos • El Llano Sector Fandino • Nueva Granada II Sector • Nueva Granada II Sector Tiboli • La Concepción II Sector • El Porvenir San Bernardo • La Concepción • San Javier • Diamante Sur • Ciudadela La Libertad II • Villas del Progreso • San Antonio • La Libertad III Sector • Bosa Nova El Porvenir • San Antonio • Hortelanos de Escocia • Holanda • Holanda III Sector • Brasil Sector San Jorge • Villas del Progreso • Villa Alegre • Villa Alegría • Escocia IV Sectores I-II-III • Villa Nora II • Andalucía • Escocia IX • Brasilia III Sector • Brasilia II Sector • Brasilia I Sector • Villa de Los Comuneros • Brasil II 2a. Etapa • El Jazmín Sector El Triángulo • La Independencia II sector • José Antonio Galán • Holanda II Sector • S.C Bosa • Villa de Suaita • El Sauce • Los Sauces • La Esmeralda • Rincón Campestre • La Paz San Ignacio Las Vegas • La Paz • El Paraíso • Nueva Escocia • Danubio III • La Palma • Escocia VII • Escocia V • Bosa Nova • Bosa Nova II Sector • Altamira Bosa Linda • Los Héroes de Bosa • El Rodeo Sector Bosa Nova • El Porvenir Parcela 17 A- 17 B • Brasil El Lago • Bosa Brasil • S.C San Bernardino Potreritos • Brasil Materas Acacias San Jorge • El Porvenir sector Brasil • Nueva Esperanza • Brasil Sector Barreto • Villa Nubia • San Bernardino Sector Villa Emma • La Estación Distrital de Finca Raíz • Monte Carlo • Berlín de Bosa La Libertad II. • Los Sauces • La Estación • La Cruz de Terreros • La Azucena • Acuarela I • Pablo Vi • El Palmar • La Vega • Paso Ancho • Antonia Santos • Antonia Santos • La Portadita • Los Sauces Sector Cedros • La Paz San Ignacio Sector La Esperanza • Holanda Sector Caminito • Danubio • Danubio II y III • La Arboleda • S.C Parcela El Porvenir • Santa Isabel • Villa Esmeralda • El Corzo • Villa Karen • La Granjita • El Recuerdo • Santa Fe III Sector • Santa Bárbara • San Pablo • El Anhelo • Santa Fe Bosa • El Anhelo I • La Unión • Urbanización Caldas • La Paz Plan V • Santa Marta • La Dulcinea • Cartagenita • Los Laureles • Getsemaní • San José II sector • La Vega • El Paradero • La Esperanza II sector - Tokio • Los Ocales • San Bernardino XVIII • Osorio XXIII • Urbanización Llano Oriental • San Pedro II • Villas del Velero • La Paz II Sector • Bosalinda Hidelbrando Olarte • San Pedro • El Tejar • El Velero • San Antonio de Escocia II • Villa Clemencia • Villa Estella • New Jersey • Miraflores II Sector • Claretiano • San Pablo I Sector • Chicala • Danubio Azul I y II Sector • San Juanito • El Rubí • La Esperanza I y II • Villas del Velero • Miami • Villa Carolina • San Pedro Sector C • La Independencia • Grancolombiano II Sector • Charles de Gaulle • Charles de Gaulle II • Manzanares • La Esperanza de Tibanica • La Primavera • Grancolombiano I • Humberto Valencia • La Palestina I • Jiménez de Quesada • La Capilla • Urbanización La Avenida • Urbanización Clarelandia del Sur • Urbanización La Sultana del Sur • Jiménez de Quesada II Sector • Alameda del Río • Las Margaritas • El Regalo II • El Regalo • Campo Hermoso • El Porvenir Parcela 23 • San Miguel • El Corzo • El Porvenir San Luís • La Estanzuela II Sector • La Estanzuela • La Libertad II • La Portada • La Libertad IV Etapa • Villa Colombia II • San Diego La Paz IV Sector • El Recuerdo II • El Recuerdo • La Libertad • Villa Nora • Villa Nora III • El Libertador II • La Libertad Sector Magnolia • La Magnolia II • S.C Escocia Rural • San Luís I y II • El Diamante • Naranjos El Retazo • Siracusa I y II • Carlos Alban Sector Miraflores • San Bernardino XXV • Urbanización Barlovento • Villa Sonia I • La Riviera • Gualoche • Recreo de San Ignacio • Rincón de San José • El Motorista • Villa del Río • San Bernardino II • Santiago de Las Atalayas • San Bernardino XVI • Recreo Reservado • Kasay de Los Venados 2 • Alameda de Santa Monica Etapa 5 • San Bernardino XVII • Casa Grande 1 • Kasay de Los Venados 1 • Quintas del Recreo Etapa 5 • San Bernardino XIX • Villas de Vizcaya • El Portal del Sol • La Pradera El Volcán • Nuevo Recreo • Condominios del Recreo • Kalamary IV • Guacoche • El Matorral • Santa Lucía • Brasil I Sector Villa Diana • Brasil Sector Acacias • La Riviera II • La Cabaña y La Suerte • Divino Niño • Nuestra Señora de La Paz San Javier • Nuestra Señora de La Paz V Sector. • Urbanización Ana María • Acuarela II • S.C Gualoche • La Azucena Sector Triángulo • José Maria Carbonell I y II • El Llano Sector Guzmán • Parcela El Porvenir • S.C Osorio Diez • San Diego Bosa • Villa del Río II Sector • San Bernardino XVI • San Bernardino XIX • San Bernardino Potreritos • Potreritos • San Bernardino XXII • S.C La Paz Bosa • San José II Sector • El Porvenir Sector Inducas • El Jardín • La Independencia • Caldas • Casa Nueva • El Remanso I • Osorio Diez • El Remanso • San Bernardino • Santa Inés • Villa Natalia • La Armonía • Escocia • Las Margaritas Sector I y II • Las Margaritas III • La Portada III Sector • El Bosque de Bosa • El Portugal Brasil • S.C Bosa Brasil • Sc. Bosa Brasil • El Limonar • Argelia • El Portal de Bosa • Argelia II • Argelia II • Xochimilco • La Maria • Argelia II • La Aurora • Jiménez de Quesada • Bosa Las Terrazas • Bosa • S.C Jiménez de Quesada • Humberto Valencia II Sector • El Progreso • Grancolombiano II Laureles • Islandia II • Islandia • S C. San Bernardino Potreritos • San Bernardino XIX • Sauces II • Jacqueline • Urbanización Gecolsa • Olarte • Nuevo Chile • La Ilusión • Hermanos Barragán • La Portada II • Villa Colombia • San Martín • Brasil Sector El Portal • Brasil Sector Portaly Castillo • El Porvenir Sector Brasil • Islandia • El Cauce • La Esmeralda • La Fontana I y II • San Pedro • Nicolás Escobar • Laureles La Estación • Andalucía II. • Urbanización Ana María • Acuarela II • S.C Gualoche • La Azucena Sector Triángulo • José Maria Carbonell I y II • El Llano Sector Guzmán • Parcela El Porvenir • S.C Osorio Diez • San Diego Bosa • Villa del Río II Sector • San Bernardino XVI • San Bernardino XIX • San Bernardino Potreritos • Potreritos • San Bernardino XXII • S.C La Paz Bosa • San José II Sector • El Porvenir Sector Inducas • El Jardín • La Independencia • Caldas • Casa Nueva • El Remanso I • Osorio Diez • El Remanso • San Bernardino • Santa Inés • Villa Natalia • La Armonía • Escocia • Las Margaritas Sector I y II • Las Margaritas III • La Portada III Sector • El Bosque de Bosa • El Portugal Brasil • S.C Bosa Brasil • Sc. Bosa Brasil • El Limonar • Argelia • El Portal de Bosa • Argelia II • Argelia II • Xochimilco • La Maria • Argelia II • La Aurora • Jiménez de Quesada • Bosa Las Terrazas • Bosa • S.C Jiménez de Quesada • Humberto Valencia II Sector • El Progreso • Grancolombiano II Laureles • Islandia II • Islandia • S C. San Bernardino Potreritos • San Bernardino XIX • Sauces II • Jacqueline • Urbanización Gecolsa • Olarte • Nuevo Chile • La Ilusión • Hermanos Barragán • La Portada II • Villa Colombia • San Martín • Brasil Sector El Portal • Brasil Sector Portaly Castillo • El Porvenir Sector Brasil • Islandia • El Cauce • La Esmeralda • La Fontana I y II • San Pedro • Nicolás Escobar • Laureles La Estación • Andalucía II.

Ciudad Bolívar: Urbanización Villa Del Rio Zona Comercial • S.C Galicia • El Rosal • El Cerro Del Diamante • El Cerrito - Sauces - Hortalizas - Recuerdo • La Riviera Del Sur • Sauces Hortalizas Recuerdo • Millán Los Sauces • San Luís • Juan José Rondón La Casona • Rincón De La Estancia • El Esquinero • Santa Viviana Sector Vista Hermosa • Santa Helena • San Antonio Mirador • La Carbonera II • La Carbonera • El Rincón Del Porvenir • Perdomo Alto • El Porvenir II Etapa • Rincón De Galicia • Rincón De Galicia • Casa Loma • Casa Grande • El Porvenir De La Estancia • Urbanización Calabria • Mirador De La Estancia • Balmoral Rincón De Valvanera • San Isidro Sector Cerrito III • Las Huertas • Urbanización Barlovento • Guaitiquía • Urbanización Kalamary • Urbanización Atlanta • Balmoral III • Barlovento • Galicia • Rincón De La Valvanera • Rafael Escamilla • Urbanización Villa Vista (San Cayetano) • Bonanza Sur • Candelaria La Nueva II Sector 1a Etapa • Santo Domingo • Verona • Espinos I • Los Tres Reyes 1a. Etapa • Los Tres Reyes II Sector • Urbanización Galicia • El Chircal Sur • Arborizadora Baja • Villas De Bolívar • Villa Candelaria • Guadalupe • Urbanización Casa Larga • Candelaria La Nueva II Sector 2 Etapa • Hacienda Casa Blanca • Juan José Rondón • San Francisco II Sector • San Rafael • Villa Helena • San Francisco I Sector • Bella Estancia • Ronda • Protecho Bogota II • Urbanización El Arroyuelo • Casavianca • Peñón Del Cortijo III • El Peñón Del Cortijo • Cañada Honda • La Unión Divino Niño • La Coruña • El Ensueño • El Peñón Del Cortijo • Puerta Al Llano • Espinos III. • Casa Loma II • Atlanta • Santa Viviana • Sierra Morena III • La Primavera • Perdomo Alto • San Isidro Sector Cerrito II • Madelena • Ismael Perdomo • Sierra Morena • Balcón De La Sierra • Galicia Ii • San Isidro • Jerusalén Bellavista • Jerusalén Potosí • Arborizadora Alta • Urbanización La Llanada • Candelaria La Nueva • Caracolí • Jerusalén Las Brisas • Jerusalén • Mirador De La Primavera • El Porvenir Zona C • Maria Cano • Balmoral II • San Isidro Sector Carboneras • Urbanización India Catalina • San Isidro Sector Cerrito I • Las Vegas De Potosí • Manuela Beltrán • San Rafael Alto De La Estancia • Jerusalén La Pradera • San Fernando • Colmena III • Acacia III Parte Baja • Primavera Suroccidental • Primavera II • La Estancia.

Kennedy: • San Andrés II Sector • Delicias • El Progreso II Sector • Villa Nueva • Talavera • Salvador Allende • Alquería de La Fragua Urbanización Sinaloa • Valencia La Chucua • Las Torres • Floralia II Sector • Milenta • El Progreso II • Las Delicias • El Progreso • Las Margaritas • S.C Las Margaritas • Las Margaritas Occidental • Guadalupe • Urbanización Industrial Las Delicias • Tundama II Etapa • Boita II Sector • Renania • Floralia I Sector • El Parque • Morabia • Villa Mendoza • Alquería de La Fragua • Bombay. Carvajal • Rincón de San Andrés • El Pénsil • Alquería La Fragua Santa Yolanda • Alquería La Fragua • San Andrés • Tundama • La Chucua • Boita I Sector • Nueva York • Nueva York II • Morabia II • La Alejandra • Santa Catalina • Cementerio Jardines Apogeo • El Progreso I Sector • Osorio XII.

Puente Aranda: • La Alquería • Los Ángeles • Ospina Pérez Sur • Tejar • Alcalá • Ospina Pérez

Tunjuelito: Tunalito • Santa Rosa Sur • Parque El Tunal • San Carlos • San Benito • Tunjuelito • Abraham Lincoln • Zona Industrial • Urbanización Santa Rosa - Rincón de Venecia • Colmotores • Rincón de Venecia • Fátima • San Vicente Ferrer • El Carmen • Nuevo Muzú II Sector 2a Etapa • Samore • Tunal Sector II • Tejar de Ontario • Villa Ximena • Escuela de Artillería • San Carlos Norte. • Isla del Sol • Muzú • Muzú • Arborizadora Baja • Rincón de Nuevo Muzú • Nuevo Muzu II Sector 1 A Etapa • El Triángulo • Acegrasas • Laguneta • Venecia Occidental • Venecia.

Zona 5 (15 de abril)

Localidades: Ciudad Bolívar; Rafael Uribe Uribe; San Cristóbal; Santa Fe; Tunjuelito; Usme

Ciudad Bolívar: Naciones Unidas Chaparro • Urbanización Alfa • Tabor Altaloma • Lucero Bajo • Edén Sector El Paraíso • Los Alpes • Los Alpes Sur • La Alameda • Bella Flor Sur • El Mirador • México III Sector • El Paraíso • Las Delicias del Sur • Ciudad Milagro • San Luís Altos de Jalisco • Rocío Altos del Sur • Marandu • Sotavento II Sector • Sotavento III y IV • San Rafael Sur • S.C La Alameda • Lucero Bajo Sector Conquista • La Esmeralda Sur • El Mirador • Gibraltar I • San Francisco La Palmera • La Florida del Sur • Acapulco I • El Edén y Libimani • El Recuerdo Sur • Naciones Unidas (Santa Rosa) • La Serranía (Buenavista Sector A) • El Tesoro • Casa de Teja • La Torre • Villa Jacqui • Urbanización Mirador del Rey • Urbanización Sotavento • Inés Elvira • Vista Hermosa Sector Capri • Las Manitas II Sector • Bella Flor • Urbanización Las Quintas • Álvaro Bernal Segura • Brisas del Volador • Mirador Nutivara • Bellavista Lucero Alto • Nueva Colombia • Villa Gloria Las Manitas • Las Manitas • El Castillo • Villas El Diamante • El Triunfo Sur • Villa Gloria • El Tesoro • Lucero Medio • La Escala III • Arabia • Los Duques • México II Sector • México • Domingo Lain II El Bosque • Acacia IV • Gibraltar II • Estrella de María • El Limonar • La Cumbre • 8 de Diciembre • El Bosque • Bogotá Sur La Esperanza • Villa Diana López • San Joaquín El Vaticano • Quiba Urbano • El Consuelo • Bogotá Sector Tequendama • Quiba • Sotavento III y IV • Potreritos • La Alameda • Buenos Aires • Lucero Sur Bajo • El Lucero • El Minuto de María • Acacias Sur • Urbanización El Preciso • Juan Pablo II • Lucero Sur Bajo • Cedritos del Sur III • Cedritos del Sur II • Parcelación Bogotá • Bogotá Sur. • Los Andes Sector 5 Nutibara • Naciones Unidas • El Reflejo II • La Playa II • San Joaquín Vaticano El Vergel • La Perla • San Joaquín Vaticano Galpón • La Estrella Sector Lagos • El Trigal • Estrella del Sur • La Alameda II Sector • Altos de Jalisco • Urbanización Buenavista • Rincón del Diamante • Casa de Teja • El Reflejo • Juan Pablo • Urbanización Chicala El Rubí • Arabia • Meissen • Meissen • Domingo Lain I • Cordillera del Sur • Villa Rosa • Cordillera Sur • Sotavento • El Minuto de Maria • El Tesorito • Mirador de San Marcos • Florida Sur Alto • San Joaquín Costa Azul • S.C Quiba • Villas de San Joaquín • Buenos Aires II • Monterrey • República de Venezuela • Buenos Aires III sector • Torrelli • Villas del Progreso • Urbanización Las Quintas del Sur • Florida del Sur • El Tesoro II • Naciones Unidas Santa Rosa • La Cabaña • Nueva Esperanza • Quiba Urbano I • Bella Flor Sur Rural • El Paraíso • El Mochuelo II • Quiba Bajo • Arabia II Sector • Tesoro Tesorito • Estrella Turquía 2 Sector • Bogotá Castillo Grande • San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal. • La Playa • Urbanización El Satélite • Los Urapanes • Vista Hermosa • Las Delicias del Sur • Divino Niño • Domingo Lain III • Divino Niño.

Rafael Uribe Uribe: • El Triunfo • Santa Sofía Sur • San Justino • Terrazas de San Jorge • El Ferrol • El Bosque de Los Molinos • Antonio Morales II • Francisco Vega • Marco Fidel Suárez II Sector • S C. Arboleda Sur • Las Lomas • Granjas de San Pablo • Resurrección • Carmen del Sol • Los Pijaos • La Florida Alto de Pijaos • Luís López de Mesa • El Puerto La Loma de San Carlos • La Playa 2 • El Socorro • El Consuelo • Playón La Playita • Villas del Recuerdo • Arboleda Sur • Macondo El Carmen • Avenida Caracas • Urbanización Guiparma • Urbanización Madrid • El Mirador Sur I y II • Hacienda Los Molinos • Marruecos • San Agustín • Molinos del Sur • La Picota • Nueva Silvania Sur • Diana Turbay • Diana Turbay Cultivos • Palermo Sur Las Brisas • Callejón de Santa Bárbara Sur • Socorro III Sector • La Resurrección IV Sector • El Recuerdo San Jorge Alto • Resurrección 2 • Playón La Playita III • Granjas de San Pablo • El Triunfo Sur • Las Lomas - Mirador de Santa Sofía • La Resurrección II • La Playa • Pradera Sur • La Fiscala Norte • El Socorro III Sector • La Serranía Sector Cultivos • Mirador de Barroco • La Carolina • Nuevo Pensilvania Sur • Villa Esperanza • Los Chircales • Los Molinos I Sector • Puerto Rico • Mirador II • Bosques de La Hacienda • Villa Morales • Príncipe de Bochica • Puerto Rico • Cerros de Oriente • El Rosal • Marruecos II Sector • Marruecos • Diana Turbay San Agustín • Callejón de Santa Bárbara Suroriental • Zarazota I • S.C Molinos del Sur • Buenos Aires La Esperanza Parcela La Fiscala • Las Colinas • San Cayetano • Esperanza • Nueva Esperanza • San Martín (Villa Neiza) • Río de Janeiro El Pesebre • La Picota Oriental • Arrayanes III • IV y V • Palermo Sur • El Portal • Marco Fidel Suárez • Santa Rosita La Cañada • Bosques del Country • El Socorro II eector • Socorro La Industria • Villa del Sol • La Esperanza • Marco Fidel Suárez Sector La Cañada • Las Colinas-Sector Divino Niño • Antonio Morales Galvis • El Pénsil • Los Molinos II Sector • El Portal II Sector • La Providencia Media • Diana Turbay Arrayanes • Legalizado • Marco Fidel Suarez Carmen del Sol • Madrid II • Callejón de Santa Barbara 1 • Arboleda (Antes Arboleda Sur 2). • La Arboleda II • Macondo II • Villa Gladys • La Providencia • Villa Carolina • S.C Arboleda Sur • El Consuelo Arboleda Sur • El Cerrito • La Esperanza Alta • El Playón Playita • La Merced Sur • Providencia Alta • San Félix • Avenida Caracas II • Govaroba • Govarova II • San Miguel • Rincón de Los Molinos • Mirador Los Molinos II Sector • El Mirador • El Mirador Sector Molinos del Sur • Los Molinos Parcelación 80 y 81 • Callejón de Santa Bárbara II • Villa Gladys II • Urbanización Hacienda Los Molinos • Callejón de Santa Bárbara III Etapa • Los Arrayanes II • Palermo Sur Los Arrayanes • Palermo Sur Santa Fonseca • La Paz (El Cebadal) • La Reconquista • La Reconquista (Villa Esther) • Palermo Sur El Triángulo • Palermo Sur Oswaldo Gómez • Palermo Sur San Marcos • La Merced Sur San Ignacio • La Marqueza • Los Puentes • Palermo Sur Brisas • Santa Sofía • Alameda del Sur • Cerros de Oriente • Marco Fidel Suárez I • Guiparma • Bosques de San José • San Agustín II Sector • La Paz • San Agustín • Arboleda Sur • Carmen del Sol I Sector.

San Cristóbal: • El Recodo República de Canadá • Atenas I • Urbanización Bosque de Los Alpes • Córdoba • San Vicente • Ciudad Marbella Sector II • Barcelona Sur Oriental • Urbanización San Juanito • La Playa • La Nueva Gloria • La Gloria • La Maria • Los Alpes (Agrupación de Vivienda) • El Rincón de La Victoria Bellavista. • Bello Horizonte • Villa Angélica (Canadá La Guira) • Villa Begonia • Los Libertadores Sector San Isidro • Los Libertadores Sector San Miguel • Los Libertadores Sector San Ignacio. • Los Dos Leones • Altos de La Maria • Urbanización Montebello • Suramérica • El Oasis del Sur • Sidel - Terrazas de Oriente • Juan Rey II • San Cristóbal Sur Viejo • La Sagrada Familia • San Cristóbal Sur • Montecarlo • Urbanización Villa del Cerro • Los Altos del Zuque • Moralba • Miraflores • Canadá La Guira II Sector • San Jacinto • San Rafael Sur Oriental • Chiguaza • Villa Aurora • Balcones de San Pedro III • Canadá San Luís • La Sierra • Santa Rita Sur Oriental II Etapa • Urbanización Nueva Roma Oriental Dardanelos • Villabel • Santa Helena • Urbanización Continental • La Joyita Bello Horizonte • Bello Horizonte III Sector • Villa de Los Alpes II Sector • San Isidro sur • Villa Anita sur Oriental • Urbanización Prados de Altamira • Panorama (Antes Altamira) • Quindío II Sector • Urbanización La Fortaleza • Los Libertadores Bosque Diamante Triángulo • El Paraíso Urbanización Antioquia • El Paraíso Sur Oriental I Sector • La Nueva Gloria II Sector • República de Canadá III • Los Alpes • Quindío • Corinto • Aguas Claras • Los Laureles Sur Oriental II Sector • El Pinar República de Canadá II Sector • Balkanes • Urbanización Los Balkanes • Santa Ana • Urbanización Caja Social de Ahorros San Cristóbal • Velódromo • Camino Viejo • La Victoria III Sector • La Victoria II Sector • Urbanización Moore La Colina • Arboleda de Los Alpes • Urbanización Horacio Orjuela • San Vicente (Predio) • Urbanización San Vicente • Santa Inés Sur • Los Ángeles del Oriente • Urbanización Cerro San Vicente • Buenavista Sur Oriental Un Punto • Urbanización El Paseito II Sector • Los Libertadores Sector San José • Nueva Delhi Parte Alta • República del Canadá El Pinar • Los Libertadores Sector El Tesoro • Los Libertadores Sector La Colina • Nueva Delly • Nuevas Malvinas El Triunfo • La Belleza • Bellavista Sector Lucero • Urbanización La Herradura • El Poblado • San José Sur Oriental • El Tablón • Los Alpes del Zipa • Santa Inés (El Topo) • San Blass • Urbanización El Rincón de San Nicolás • Managua • Nueva España Parte Alta • Nueva España • La Castaña • Altos del Sol • Vitelma Ciudadela Parque de La Roca • Santa Sofía de Vitelma • La Colmena • Los Balcanes Vitelma • Valparaíso • Los Pinos • Santa Inés Sur • Bella Vista Sur Oriental/ Parte Alta • El Balcón de La Castaña • Torres de Buenos Aires • El Triángulo El Manantial • Juan Rey • El Triángulo • Triángulo Alto • Vitelma I • San Blas Sector Las Mercedes • El Pinar República de Canadá • Villa Begonia Los Libertadores • Bellavista Sur Oriental • Puente Colorado I • Atenas Suroriental IV Sector • San Manuel 2 Sector • El Triángulo • El Pinar • Buenavista Sur Oriental II • Sagrada Familia II Sector • Quindío La Esmeralda • San Blas II Sector I. • El Futuro • Macarena de Los Alpes • S.C Buenos Aires • Vitelma • San Blass II • Aguas Claras • Altamira • Urbanización San Blas • San José Sur Oriental • Altamira Chiquita • Los Libertadores Sector San Luís • Urbanización Sidel • Los Faroles de Santa Inés • Los Arrayanes Santa Inés • El Ramajal San Pedro • San José Oriental • El Ramajal • La Gloria Oriental • San Blass II Sector • Buenavista II Sector • Ramajal • Amapolas II Sector • Bello Horizonte II Sector • Urbanización San Luís • Puente Colorado • Las Acacias • Las Mercedes • S.C Ciudad Londres I • Granada Sur • Torres de Gratamira • Amapolas • Bellavista Sur • Altamira 2010 • La Grovana • Moralva • Urbanización El Paseito I y III Sector • Villa de Los Alpes • San Isidro II • El Encanto • Urbanización Ayacucho Sur • El Angulo • Las Guacamayas • Urbanización Balcones de Provenza • Atenas • San Vicente Sur Oriental • Malvinas • San Martín de Loba • Urbanización El Rodeo • La Victoria • La Gloria Baja • Santa Rita Sur Oriental • Buenos Aires • Ciudad de Londres • La Arboleda • San Manuel • Los Libertadores • Guacamayas III Sector • S C. Buenos Aires • Buenos Aires III Sector • La Arboleda • Urbanización Colmena I Los Pinares • Urbanización Las Gaviotas • Sierras del Sur Oriente • Bosque de San José • Canadá o Guira • La Península • S.C Las Mercedes • S.C San Cristóbal Sur • Las Mercedes • Granjas y Huertas El Ramajal • Casapanda • La Península El Paraíso • Los Puentes • Manila 2 • Vitelma • La Victoria • Buenos Aires II Sector • Urbanización Altos del Virrey • San Pedro.

Santa Fe: • Egipto • El Mirador • Egipto 2 • Egipto • S C. Parque Nacional Oriental • La Macarena • La Perseverancia • Atanasio Girardot • Lourdes III • Unidad Residencial Gonzalo Jiménez de Quesada • Rocío Parte Baja • El Mirador 2 • Lourdes 2 • Fábrica de Loza • Lourdes II • Lourdes • El Guavio • El Triunfo • El Balconcito.

Tunjuelito: Meissen

Usme: La Vega del Bosque • Buenos Aires • Villa Alcira • La Esperanza • Urbanización Ciudadela Sierras de Santa Fe Supermanzana 4-1 • La Fiscala Sector Fortuna • Compostela II • La Flora • Liliana • La Perla • Fiscala II La Fortuna • La Morena II • S.C La Fiscala Norte • Ciudadela Nuevo Milenio • Arrayanes V • Danubio Azul • Villa Diana • Tibaque SurLa Fiscala • Fiscala Sector Centro • Arrayanes III • Sierras del Sur Oriente • Morena II Sector Villa Sandra • Nueva Esperanza • Danubio II • Daza II Sector • La Fiscala Sector Daza • La Picota • Arrayanes I • Las Delicias • Urbanización Zarelos • La Esperanza Sur • Compostela III • Costa Rica • San Cayetano • San Isidro Sur • La Esperanza Sur I • Nebraska • El Porvenir • La Fiscala Sector Rodríguez • La Fiscala Los Tres Laureles • El Porvenir II Sector • Germinar I La Fiscala Alta • Villa Constanza • La Fiscala Norte • Panorama • La Morena I • La Fiscala Sector Norte • Ciudad Londres I • Porvenir • La Cabaña • Doña Liliana • San German • Villa Aurora • Brisas del Sur Oriente • La Arboleda • Las Gaviotas • Juan Rey La Flora • Fiscala Buenav.

Zona 6 (16 de abril)

Localidades: Suba y Soacha

Suba: • El Retiro de Suba • Rincón de Boyacá • Salitre II Sector • El Arrayán • Lombardía III • El Manzano • Santa Bárbara II Sector • Camino Verde Etapa I • Urbanización Cerros del Tabor • Bilbao I Sector • Zahori • Carolina II • Santa Teresa de Suba • El Rubí La Flora • Nuevo Corinto • La Estrella II • Miramar • Puerta del Sol • Carolina de Suba • Alameda de Suba • La Estrella I • Urbanización Miradores de Suba y Urisa • Los Comuneros Puerta del Sol • Aures II Sector La Planta • El Cedro • La Palma El Cóndor • Club de Los Lagartos • Conjunto Residencial Yerbamora 1 • Veimas • Urbanización Los Nogales de Suba • Villa Catalina II y III • Atenas • San Antonio • Tuna Alta Almeira • Prados de Santa Bárbara • San Cayetano • El Carmen Tuna Baja • Urbanización Altamar • Conjunto Residencial Tayazal • Jaime Bermeo • El Ruby • Almonacid • Conjunto Residencial Yaiti. • Palma Aldea • Costa Rica La Esperanza • Japón • Villa Hermosa • Los Naranjos • La Manuelita • Urbanización Solar I • Urbanización El Alcázar de Suba • San Isidro Norte • El Pino • San Miguel Tibabuyes • El Ocal • El Rincón - Urbanización San Gabriel • Rincón El Cóndor • El Rubí de San Bernardo • El Ocal II Sector • Nueva Tibabuyes • El Rincón Santa Helena • El Pino - Valverde de La Vera • Las Brisas • El Arrayán 2 • Lago de Suba • Prados de Suba • Turingia III • El Pino • Tuna Baja II Sector • Pinos de Lombardia - Imperial (Finca) • Urbanización Rodesia • Urbanización Aragón • Almendros de Suba • El Regreso • Ciudad Hunza - El Jordán • Villa de Los Comuneros (Prados del Salitre) • Urbanización Valles de Ibiza • Urbanización La Pradera de Suba • Pinos de Lombardia • Telecom Arrayanes • Urbanización Oviedo • La Orquídea III Sector • Bosques del Portal • Monteredondo Salitre Suba • Villa Catalina III Sector • Urbanización Camino Verde • Urbanización La Fontana • Urbanización Las Flores • Santa Ana • Villa del Campo II Sector • Oasis de San Jorge • Agrupación El Rincón • Parque Residencial Nueva Suba • Urbanización Puerto Sol • Parques del Campo • Los Alcaparros de Suba • Suba Linda • Urbanización Gavilanes • Las Margaritas • Urbanización Potrerillos de Suba • Urbanización El Bosque de Suba • San Jorge • Tuna Baja III Sector - Santa Isabel • Urbanización El Lago del Paraíso • La Aurora Salitre Suba • Rincón Escuela • El Carmen • Urbanización La Palma I • Urbanización El Laguito • Urbanización El Rincón de Suba (Santa Isabel) • Palma Aldea - Urbanización El Merey • Aures II • Versalles y Los Cerezos • Tuna Baja Las Flores • Caminos de Esperanza • Villa Elisa • Nueva Tibabuyes - La Esmeralda • Nueva Tibabuyes • Vereda Tibabuyes. • Costa Azul III Etapa • Rincón de Santa Inés • Urbanización Balcones de Alcudia • Villa Susana • Bosques de San Jorge Suba • Urbanización Casa Campo Sector I • Los Robles • Prados del Salitre • Urbanización Lombardia III Etapa - Sector A • Desarrollo Villa Blanca • Barrio Ciudad Hunza • Rincon Sector La Escuela I • Fontanar del Río • Fontanar del Río 2 • Urbanización Valle Patricia Y Valle Refous • Tibabuyes II • El Refugio y Los Maderos de Suba • El Pinar de Suba • Calabria • El Paraíso • Java I Sector • El Nogal • Costa Rica • El Imperio • El Naranjal • Senderos de La Esperanza • Conjunto Residencial Kumaru • Urbanización San José • Cañiza I, II Y III • Urbanización Torres de Suba • Santa Rita • Finca El Arrayán San Jacinto - Tibabuyes • Villa Gloria I • Verona • Villa de Las Flores • La Toscana • El Triángulo • Los Alpes Cerro Los Lagartos • Urbanización Monte Verde Y Colina Linda • Cerros de Niza Urbanización Solitude • Los Alcaparros • Chesnut Hill • Urbanización Kyra • Urbanización Las Pléyades • Compartir Suba • Los Tulipanes • Santa Fe de Suba (Finca) • El Pencil Barrio El Salitre • Tuna Baja III Y III A • La Campiña • Mirador de La Campiña II Sector • Rincón de La Campiña • Urbanización Maitama Costa Azul • La Esperanza • Oikos Teucali San Antonio • Urbanización Somondoco • San Juan Suba • La Chucua - La Trinitaria • San Carlos (Predio) • Santa Bárbara Tibabuyes • Las Flores • Costa Azul II Etapa • Costa Azul I Etapa • Refugio de Suba (Granjas Popayán) • Urbanización Antonio Granados • Campanella • S.C El Pino • Arcabuco • Urbanización Barandillas de Suba • Salitre Suba • Villa Cristina • Santa Beatriz (Predio) • Las Delicias La Maria • El Salitre • Urbanización El Portal de La Fontana • Villa Esperanza • Orquídeas • Urbanización El Salitre • La Campiña II Sector • Tibabuyes II Sector 2 • El Laurel • Santa Cecilia I • Java II Sector 2 • Santa Cecilia II • Urbanización Bosque de Los Lagartos • Santa Rita de Suba • Urbanización Los Nogales de Tibabuyes • Urbanización Los Nogales de Tibabuyes II • Tibabuyes • La Estrella III • Prados de La Campiña • Teusaquillo de Suba • Urbanización Altos de San Jorge • Gloria Lara de Echeverry II • Urbanización La Arboleda de Chosica • La Estanzuela • La Esperanza (Calle 131 A) • Villa Catalina • Chucua III Sector • Conjunto Residencial Yerbamora 2 • San Pedro III • Los Tejares de Suba (Predio) • La Francia • Tibabuyes I Sector • Java II Sector • Urbanización Tropicana • Zulia • Villa Maria • Las Flores • El Poa • La Aurora • Urbanización La Manuelita • El Rincón - Urbanización Amberes • Villa Elisa - Urbanización Villa Estella • La Palma II • Villa Alexandra • Urbanización Villa Lilia y El Rosal • Salitre I Sector • Acapulco • El Salitre Iv Sector • Tuna Baja III Y III A • El Pénsil • Tuna Baja III Sector • El Portal de Las Mercedes • La Capilla de Suba • Tuna Baja • Bilbao II Sector • Portal Real de Suba • Berice • Tuna Baja • Niza Suba - Monteniza • Turingia II • Arboleda de Suba • Urbanización Maitrella • Senderos de Suba • El Pinar de Suba II. Fontanar del Río • Urbanización San Antonio • Palma Aldea La Juanita • Aures II - Santa Bárbara • Morumbi • Plazuelas de San Martín • Villa del Campo • Alaska • Almirante Colón • Bosques de San Jorge • Tibabuyes Universal • Berlín • Berlín IV Sector • Sabana de Tibabuyes • San Carlos de Tibabuyes • San Carlos de Suba • Villa Hermosa • Los Monarcas • S.C Salitre Suba • Acacias • Los Almendros del Norte • La Playa • S.C Tuna Baja • Lombardía IV • Tuna Baja Las Mercedes • Londres (Lombardía III) • Rincón de Suba Sector Lagos de La Frontera • Rincón de Suba - Urbanización El Cid • Villas del Rincón • Los Arrayanes de Suba • Aures I • Villa Elisa I • Urbanización Riobamba • Teusa • Riobamba II • El Jordán II • Hato Chicó II (Predio) • Rincón de Santa Inés Compartir Suba • Lombardía II • La Floresta • Urbanización El Pórtico y Los Remansos • Villa Maria I Sector • Urbanización Bochalema • Urbanización Las Navetas de Suba • Villa Cindy • Horizonte Salitre • San Pedro de Tibabuyes • El Poa • Lombardía • San Andrés Afidro • Urbanización Villa Catalina • Villa Elisa • Urbanización San Alejo • Sauces de Suba • Rincón de Suba • El Jordán La Esperanza • Altos de La Esperanza I Sector • Bosques de San Jorge • Turingia (Parcelación) • Atardeceres de Suba • Urbanización Veracruz • El Pino - Urbanización Altamira • Villa Elisa - El Aguinaldo • Urbanización La Chucua • Urbanización Portal de Suba • Villa Rosario • La Chucua Norte • La Floresta de Suba • La Chucua I Sector. • La Gaitana • Urbanización Piedra Verde • Carolina III • Villa Elisa Parte Alta • Villa Elisa II • Salitre Suba 2a Y 2b • La Esperanza II Sector. • S.C Tuna Alta • Turingia • La Isabela • Lisboa • Orquídeas II Sector.

Soacha: • Villa Samantha • San Isidro II • C.C. El Jardin • Quintanar de Los Almendros • Las Acasias II • Gratamira • El Barreno • La Despensa • Julio Rincon I • Zona Industrial de Cazuca • Santillana • Villa Sandra • La Calleja • La Esperanza (Com4) • Quintanar de Los Sauces • Las Quintas II • Simón Bolívar • Quintanares VI Etapa • Serranías de La Pena I • Quintanar de Los Ocales • Quintanar de Los Cerezos • Puesta del Sol • Remansos de Quintanares • Jardín de Los Rosales • Altos del Pinar I • Altos de Sacromonte • Potrero Grande • Altos del Pinar II • La Arboleda • Juan Pablo I • Los Olivos I • Los Olivos IV • Los Olivos III • Los Ocales • Pablo VI • Leon XIII Tercer Sector • El Cedro I • Reina Sofia • El Rincon de Santafe • Los Olivares • Leon XIII Segundo Sector • Nuevo Colón • Mirador de San Ignacio VII • Parques de San Mateo II • Cumbre de San Mateo I • Cumbres de San Mateo II • Los Cerezos • Quintanares VII Etapa • Las Acasias I • Serranías de La Pena II • San Rafael • San Ignacio I • Las Vegas III • Barbados I • Los Pimientos II • Villa San Mateo • San Mateo 2000 • Casalinda V • Plazoletas • Arco Iris • San Lucas II • El Pinar • Casalinda III • Casalinda II • Sumapaz • El Bosque • El Pinar • Los Sauces • Los Nogales • Supermanzanas S2, S3 Y S4 • La Alameda• Malabar • Vipal I • Altos de Juanambu • Vipal II • El Arroyo • La Nueva Unión • Luis Carlos Galán III • Altos del Pino • Los Balkanes • Tanque Cazuca E.A.A.B. • Casaloma • Lomalinda • Minuto de Dios • Carlos Pizarro • Julio Rincon II • La Capilla • Cazuca • Luis Carlos Galán I • Villa Mercedes I • Terranova • Luis Carlos Galán II • Santo Domingo • Parques de Casalinda • Barbados II • Casalinda XIII • Balcones de San Mateo II • Santa Maria del Rincon • Hogar del Sol • Altos del Pinar IV • El Trébol • Prado de Los Rosales • Altos del Pinar III • Altos del Pinar • Altos del Nogal • Altos de Santa Fe • Centro Comercial Unisur • El Portal de Casalinda • Mariscal Sucre • Camilo Torres II • El Prado de Las Vegas • Portalegre • Parque Bogotá La Esperanza • Equipamiento 19 • Victoria I • C.C. Miraflores • Tulipán • Violeta • Margarita II • Frailejón I • Frailejón II • Primavera • Sauce I • Acanto II • Equipamiento 7 Y 8 • Verónica • Palo Rosa • Acacia • Centro Comercial Prado Verde • Buganvilla • Guadual • Loto • Parque • Sauco • Almendro • Alhelí • Jazmín • Agapanto II • Tequendama • Centro • Linconl • Villa Clara • Las Vegas • Nueva Portalegre • El Sol de Portalegre • Portalegre Real • Portalegre Real II • El Carmen • La Amistad • El Nogal • Camilo Torres I • Altos de Camilo Torres • Oasis de Jericó • Las Ferias • La Cañada • Bochica • Mirador de San Ignacio I • Azalea I • Agapanto I • Girasol • Palma Real • Nogal • Linaria • Cedro • Rosal • Astromelia • Lavanda • Pensamiento • Olivo I • Fresia • Sauce III • Ponsetia • Cala • Malva • Azahar • Manzano • Pomarrosa • Amapola • Pomelo • Olivos II • Anturio II • Los Olivos II • La Maria • Casalinda VIII • San Lucas • Mirador de San Ignacio III • Casalinda IX • San Mateo Segundo Sector • Casalinda I • F.N A. • Rincon de San Mateo • Central Eléctrica • Capitalinas • Sector Ospinas • Iguazú • Los Rosales • Inversiones Bogotá • Santa Rosa • El Porvenir • Ricaurte • Anturio I • Colegio Público Ciudad Verde • Begonia • Hortensia • Dalia • Heliconia • El Divino Niño Parte Alta • El Mañana (P.P. Huertas) • La Oportunidad III (P.P. Huertas) • La Fortuna (P.P. Huertas) • La Ilusión (P.P. Huertas) • La Ilusión II (P.P. Huertas) • El Progreso I (P.P. Huertas) • El Progreso II (P.P. Huertas) • La Fortuna II (P.P. Huertas) • Vida Nueva I (P.P. Huertas) • Vida Nueva II (P.P. Huertas) • Grandeza II (P.P. Huertas)La Esperanza I (P.P. Huertas) • El Triunfo I (P.P. Huertas) • La Esperanza II (P.P. Huertas) • El Tesoro (P.P. Huertas) • Equipamiento 16 • Panorama • La Magdalena • Santa Helena Norte • Cagua II Sector • Balcón Real II • San Carlos • La Esperanza • El Bosque Cagua Chiquita • San Alberto • San Antonio • Santa Maria I • Comfenalco • Juan Pablo II Segunda Etapa • El Sol • Andalucía • Juan Pablo II Cuarta Etapa • El Dorado • Tusandala • Equipamiento 4 5 6 • Abedul • Eucalipto • Altos de La Florida - El Retiro • Altos de La Florida II • San Nicolas II • Rincon de San Carlos • Casa Bonita • Condominio Soacha Real • Lote Sin Construcción • Balcón Real • San Antonio II • Gardenia II • El Tuso-La Esmeralda • San Juan • Las Villas • El Cardal • Llano Grande • Parques del Sol II • El Paraíso • Ubaté • San Marcos Cafam • España • Parques del Sol I • San Marcos • San Bernardino • San Luis • El Libertador • Acanto I • Azafrán • Parque Campestre 10 • Parque Campestre 8 • Parque Campestre 6 • Parque Campestre 4 • Parque Campestre 1 • Parque Campestre 11 • Parque Campestre 14 • Parque Campestre 13 • Parque Campestre 9 • Parque Campestre 12 • Parque Campestre 13 • Centro Comercial Parque Campestre • Parque Campestre 5 • Parque Campestre 3 • Parque Campestre 2 • Torrentes 2 • Torrentes 4 • Torrentes 1 • Equipamiento 25-1 • Torrentes 3 • Bahía del Oeste • Balcones de San Mateo I • El Triunfo • San Jose • 12 de Marzo • Los Pimientos I • Casalinda VII • Casalinda VI • Junín • Capitalinas II • Presencia de Los Andes I • Sector Armero • Altos de San Mateo • Mirador de San Ignacio II • Casalinda XII • Las Vegas de San Mateo • Las Huertas • La Veredita • El Rosal • Torres de Santa Ana • Clavel II • Clavel I • Avellana • Manzanilla • Lt Residual • C.C. Plaza Nueva Soacha • Macadamia • Verbena • Sabina • Ciprés • Cerezo • Naranjo • Romero • Álamo II • Arandano • Iglesia Logroño • Aloe • Álamo • Bambú • Calicanto II • Capuchino • Mirto • Mirto II • El Danubio • Eugenio Diaz Castro • San Isidro • Zona Industrial El Salitre • Quintas de La Laguna • Quintas de San Luis • El Salitre • El Ciprés • Villa Daniela • Cien Familias • La Pradera II • La Pradera I • La Florida • Menta • Olmo • Luminaria • Caobo • Aliso • Lilo • Aliso II • Alcaparro II • Feijoa • Amaranto • Granado • Yerbabuena • Roble • Astromelia III • Cayena • Parque 2 • Sm 57 • Palmeto • Equipamiento 17 • Parqueadero de Buses • Ceiba • Ficus • Ciudadela Educativa Vida Nueva (P.P. Huertas) • Bosque de Cipi • Boyacá • Villa Santa Isabel • El Divino Niño I • La Cristalina • San Martin • Los Alpes • La Fragua • Villas de Santa Rosa • Ciudad Satelite • La Unión • Santa Cecilia • Ajax • Cai (P.P. Las Huertas) • El Triunfo II • El Triunfo I • La Grandeza III (P.P. Huertas) • La Grandeza IV(P.P. Huertas) • El Tesoro II (P.P. Huertas) • La Esperanza III • Huertas de Soacha • El Huerto • Las Huertas (P.P. Huertas) • El Rosal • I.E. Luis Henríquez • Armonía III • La Gratitud II • La Gratitud I • El Encanto III • La Alegría • Humedal Neuta • Uaecd_006 • Uaecd_004 • Uaecd_001 • Parque de Las Flores • San Andres • El Altico • San German • Inst. Edu. Soacha Para Vivir Mejor • Cohabitar • Valles de Santa Ana • Némesis • Santa Ana 1er Sector • Villa Flor • Los Girasoles • El Cedro • Abc Santa Ana • Villa Sofia I • San Fernando • San Carlos Compartir • Los Ducales II • La Laguna • Uaecd_007 • Terra Grande III • Parque Campestre • Ciudadela Educativa Torrentes • Equipamiento Comunal • Santa Rita Etapa II • Uaecd_002 • Portal de Alcaparros • Portal de Amaranto • Parque Campestre Zc No 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 • Portal del Nogal • I.E. Soacha Avanza: La Unión • Alicante • Ptar Las Huertas • Amaranto Real • Arizona • San Nicolas • Conviva • Compartir • El Vivero • Escondite de Jose / Villa Luz • Ciudad Latina I • Villa Esperanza • Ciudad Latina III • Ciudad Latina II • Quintas de Santa Ana II • Tierra Blanca • Maranatha II • La Fontana I • La Fontana II • Villa Italia • Nueva Compartir • Los Ducales I • La Toscana • San Mateo Primer Sector • Los Cristales • El Tabacal • Cobec • Los Pinos • Las Margaritas • Llanos de Soacha • Mirador de San Ignacio V • Gardenia I • Sauce II • Iris • La Esperanza III (P.P. Huertas) • Camelia II • Parque Campestre 7 • Albahaca • Astromelia III • Mirador de San Ignacio VIII • El Vivero • Santa Ana Central • Indumil • Bella Vista Alta • San Humberto • Villas de Casaloma • La Primavera • El Mirador • Villa Esperanza Centro • Villa Mercedes II • Casalinda IV • Santa Helena • Bosque de Tibanica • Jaime Garzon • C. S. San Mateo • Cagua I Sector • Terragrande • Quintas de Santa Ana I • Ciudad de Quito • El Mirador de Corinto • Altos de La Florida I • Quintas de Santa Ana Etapa II • Zapan 5 • Guaraná • Plaza de Mercado • La Alegra III • Uaecd_008 • Uaecd_002 • El Portal de San Mateo • Sector Pino • Terra Grande III Etapa • Terra Grande II Etapa • Banco de Tierras • Humedal Tierra Blanca • Universidad de Cundinamarca • Minnesota • El Silo • Colmena II • Santa Ana • Villa Sofia II • Santa Ana Sector Pinto • Villa Juliana • Zona Verde • Leon XIII • Zona Industrial Santa Ana • Quintas del Portal • Lagos de Malibú • Chicó Sur • Mirador de San Ignacio Vi • Oasis • Mirador de San Ignacio VIII • Galicia III • Rincon del Lago • Bella Vista • Morella • Portal de San Ignacio • Hospital Regional Soacha • Zona Verde • Humedal Neuta • El Rincon de San Alejo II • Centro Comercial Mercurio • Portal de La Hacienda • Portal del Nogal • Icarus Las Mercedes • Pretensados Bogotá • Alameda Tibanica • Arboleda • Terra Grande IV Etapa • Parque Residencial Loretto • Uaecd_010 • Cámbulos • Atacadao • Magnolios • Alelíes • Azaleas • Inst. Vendible Yerbabuena • Parque Agrológico Semilla del Futuro • Cerezos Kr 4e 36 61 • Zona Verde 3-Hacienda Terreros • Uaecd_013 • Uaecd_014 • Uaecd_015 • Paseo Real • Villa Carola • Quintas de Santa Ana Epapa III • Quintas de Santa Ana Etapa Ib • Desconocido • Villa Julia • Sabana Cipres • Santelmo • Balcones de Mercurio • Los Condominios I de Tejares • Los Condominios II de Tejares • La Sabana • San Mateo Parque II • Portales de Tierra Blanca • Lagos de Malibu 4 Y 6 • Lagos de Malibu • Zapan 1 • Zapan 4 • Zapan 2 • Zapan 3 • El Rincon de San Alejo I • Villa Mercedes I - La Meseta • Portal de Las Flores • Portal de Arrayanes • Portalegre Real I • San Miguel de La Cañada • El Paraíso de Corinto • El Oasis • Los Robles • La Isla • El Progreso • Las Margaritas (Com4) • Buenos Aires • Los Pinos Ciudadela Sucre • Laguna Tibanica (Embalse Terreros) • Barbados III • Mirador de San Ignacio IV • Parques de San Mateo I • La Florida II • La Florida II • Azalea II • Orquídea • Teletón • Colegio Minuto de Dios • Margarita I • Frailejon III • Lirio • Trébol • Azucena • Laurel • Arrayan • Camelia I • Caléndula • Magnolia • Papiro • Victoria II • Geranio • Peral • Nardo • Lila • Azahar • Macadamia

Zona 7 (17 de abril)

Localidades: Fontibón y Kennedy

Fontibón: Urbanización Los Hayuelos • Industrias Thury Ltda. • Urbanización Industrial San Pedro • Urbanización La Cofradía • Rubén Vallejo • Santiago III • Villa Beatriz • Urbanización Batavia • La Giralda • Laredo • Brisas Aldea • Paraíso de Bavaria • Urbanización El Triunfo • Atahualpa El Cajón • Las Flores • El Charco • Atahualpa • El Charco (Rural) • San Pablo Jericó • Kasandra • El Refugio La Zelfita • El Chircal • Puente Grande • Brisas Aldea Fontibón • Urbanización Costabelda • Torres del Rubí • Ambalema lotes 2 y 3 • Jericó • Charco • El Pedregal • Flota La Macarena • Urbanización Montevideo 1a. Etapa • El Portal • Almagrario • Chircales • El Triángulo • Los Cámbulos • S.C Belén Fontibón • Corpacero • Internacional • Urbanización Corpacero • Torres de Modelia • Bosque de Modelia • Capellanía • Modelia Occidental • MallorcaUrbanización Montevideo Mz 13b • Batavia • Urbanización El Chital II Sector • Villemar • Hilanderas Fontibón • Nueva Villemar • Portal de Los Hayuelos • Guadual Fontibón • Franco • Visión Semindustrial • Centenario • Valle Verce • La Laguna Fontibón • Urbanización La Dulzura • Urbanización Manuel Cristóbal El Portal • El Laurel • San Pablo • Guadual • San Pedro de Los Robles • Urbanización La Lorena • Urbanización Bengala • Villa Beatriz • Veracruz • Belén Fontibón • Versalles Fontibón • Urbanización Capellanía • Bellavista Los Pantanos • Urbanización Salamanca • Urbanización El Paraíso • Las Brisas • Los Bohíos de Hunza III Sector • La Perla • Saturno • San Antonio Fontibón • Urbanización La Abadía • Bahía Solano • S.C Villa Carmenza • Urbanización Betania • Jordán II Sector • Villa Carmenza • Urbanización Santiago • Predio Caldas • Desarrollo Moravia • Sabana Grande • La Isla • Torcoroma • Urbanización La Palestina • Flandes • La Giralda II Sector • Palestina • Interindustrial • Urbanización Prado Grande • Ciudad Salitre 3 A. Etapa • Terminal de Transportes • Ciudad Salitre • Granjas de Techo • Urbanización Industrial Sredni • Villa Alsacia • Montevideo • Inmunizadora de Maderas • Urbanización Industrial Montevideo • S.C Interindustrial • Interindustrial - El Vergel • Urbanización San Lorenzo • El Tapete • El Cuco La Estancia • Valparaíso II Etapa • Ferrocaja • Centro Fontibón • Rincón Santo • Montecarlo • Urbanización Arabia • El Carmen Fontibón • Veracruz II Sector • El Jordán • Santander • Boston • El Tintal Central • Modelia Occidental • Rincón de Modelia • Altos de San Sebastián • Predio Cundinamarca • Santa Cecilia • Urbanización Avenida Centenario. • Cama vieja • Puente Grande Florencia • El Carmen Fontibón • El Rubí • Oviedo • Parque Industrial • La Primavera II • Villa Flor • Villa Liliana • Selva Dorada • Centro Industrial de Construcción • Villa Andrea • Ciudad Salitre Occidental • Carlos Lleras Restrepo • Ciudad Salitre • La Esperanza • El Tintal A.S.D. • La Esperanza Norte • Predio Nariño • Zona Franca • El Vergel • El Paraíso • La Cabaña II Sector • La Cabaña - El Rubí • Agrup. de Vivienda Viempro II • Villa Carmenza II Sector • Versalles Internacional • Belen El Eden II - A • La Cabaña Fontibón.

Kennedy: Alsacia • Villa Claudia III • Villa Claudia II • Marsella • Santa Rosa del Carvajal • Lusitania • Marsella Aloha Sector Sur • Nueva Marsella I Sector • El Recodo y Petaluna • Milenta II Sector • El Condado de La Paz • Floresta del Sur • Villa Adriana • La Igualdad • La Igualdad II Sector • Nueva Marsella II SectorVilla Alsacia Ciudadela • San José Occidental • Cooperativa de Sub-Oficiales • Bavaria I Sector • Villa Emilia • Santa Rosa del Carvajal - Torres de Las Américas • Centro Américas • La Igualdad La Rivera Real • Las Américas Sector Galán • El Triunfo de Las Américas • Nueva Marsella III Sector • Hipotecho Occidental • Hipotecho Occidental II • Hipotecho Occidental III • Las Américas La Triguera • Las Américas • Villa Claudia • Marsella Sector Norte Segunda Etapa • El Condado de La Paz - Villa Verónica • Marsella Aloha Sector Norte • Los Pinos de Marsella • Alférez Real • Nuestra Señora de La Paz • Multifamiliares La Paz • Carvajal - Urbanización Altamira • El Rincon de La Igualdad.

Zona 8 (18 de abril)

Localidades: Bosa, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén.

Antonio Nariño: Caracas, Ciudad Berna • Policarpa Salavarrieta • Sevilla • La Hortua • Ciudad Jardín Del Sur.

Bosa: La Paz Bosa • Villa Sonia II • Vegas de Santana • Sc. La Paz Bosa • Gran Britalia • Amaruc • Martinica• Jorge Uribe Botero • El Danubio Azul • La Veguita • La Veguita II • La Veguita IV Sector • La Paz Bosa • Hortelanos del Danubio I • Hortelanos de Escocia I • Villa Sonia II Sector • La Veguita III.

Chapinero: Cataluña • Desarrollo Metropolitan Club • Siberia - El Paraíso (Predio) 2 Bosque de Los Andes • Siberia - El Paraíso (Predio) • San Martín de Porres III y IV • Villa del Cerro • Luís Alberto Vega Bosque Calderón II • La Isla Barrio El Paraíso Manuela Beltrán • Pardo Rubio - Urbanización Panorama • Bosque Calderón Tejada III Sector • Pinar Alto - Pinar II • Urbanización Nueva Granada • Santo Domingo • Ingemar - Arbos II • Pardo Rubio - Arbos I • Los Rosales • Pardo Rubio • Horizontes (Predio) • Bellavista • El_Paraíso • El Paraíso • El Refugio • Bosque Calderón Tejada 2 • Carolina Oriental • Chapinero Central • Sucre • Villa Anita • Urbanización Belvedere • Siberia - Castillo Calderón Tejada • Pardo Ru• Emaus • Bellavista - Urbanización El Castillo • Emaus • Urbanización Av. Circunvalar • Seminario • Las Acacias • Chicó Alto • Chicó Oriental • Granada • Maria Cristina • Marly • Los Olivos • Nueva Granada • Urbanización Loma de La Cruz • Altos de La Salle • S.C Ingemar • Zamudio • Los Cerros • Vista Hermosa - Maria Cristina • Bosque Calderón Tejada II Sector • Pardo Rubio • San Martín de Porres • Bosque Calderón Tejada • La Portada • Siberia Central • Bosque Calderón Tejada - Urbanización Las Delicias • Ingemar • La Salle • El Alto • Cerro Verde - Santo Domingo Alto • Juan XXIII • Altos de Bellavista • Bosque El Retiro I Sector • Mariscal Sucre • Ingemar - Urbanización Nuevo Asís • Ingemar - Arboretum • Ingemar - Urbanización Lipari • Cerros del Castillo • Siberia - Bosque Calderón Tejada • Siberia - El Capricho (Predio) • El Castillo • Bosque Calderón • Ingemar - El Triángulo • Urbanización Belmonte • Bosque El Retiro • Conjunto Hotelero Los Rosales.

Kennedy: • San Dionisio • Villa de La Loma II • San Marino • Amparo Cañizares • Las Vegas • El Porvenir • Pió XII (Agrupación de Vivienda) • El Rosario II i • Avenida Cundinamarca • Berlín • Las Dos Avenidas II Etapa • El Tintal II • Tintalá - Ciudadela Nueva Castilla • Villa Andrés • Onasis II - Sinai • Valladolid • Monterrey • El Tintal La Pampa II • El Castillo • San Juan de Castilla • Bosconia • Ciudad Techo I • Villa Galante • Senderos de Castilla • Pinar del Río II Sector • La Concordia • San Carlos • El Amparo • El Olivo • Villa Emilia - Amparo II Sector • Villa de La Torre II • Portal de Patio Bonito • Glorieta de Las Américas • Ciudad Kennedy Norte Supermanzana 9 A • Castilla Real - Santa Maria de Los Ángeles • Santa Catalina Sector II • Pio XII • Maria Paz • Osorio II - La Magdalena Ciudad Tintal • Campo Hermoso • Carimagua I Sector • Ciudad Kennedy Supermanzana 12 • El Portal de Las Américas • Villa Mariana • Villa Castilla - El Triángulo • El Tintal - Santa Helena • El Triángulo Ciudad Techo • Tocarema • El Patio II i Sector • El Paraíso • Las Palmeras • El Rosario • Las Palmitas • Santa Mónica • Ciudad Granada • Lucerna • Perpetuo Socorro II • Jazmín Occidental • Jacqueline • Santa Paz - Santa Elvira • Perpetuo Socorro • San Martín de Porres I • S C. La Paz Bosa • Vegas de Santa Ana - Samaria • El Jordán I Y II i • El Porvenir II sector • Pastranita II Sector • La Giraldilla • Arbolete • Sagrado Corazón • El Rubí de Kennedy • Valladolid - A.S.D. • El Rubí II • La Magdalena - San Luís • La Magdalena • La Magdalena - El Tiber • Villa Mejia - El Tintal • Villa de La Loma • Villa de La Torre • Villa Nelly • Osorio II - San Ignacio Vereda El Tintal • Tintalá • Calandaima - Los Pantanos • Patio Bonito I Sector • Bellavista • Piamonte Occidental • Ciudad Galán • Puente La Vega • Villa Hermosa • Barranquillita • Las Brisas • Palmitas - Villa Alicia • Ciudad Kennedy Supermanzana 8 • Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 16 • Ciudad Kennedy Centro Cívico • Kennedy Sur Supermanzana 10 • Bosques de Kennedy • Ciudad Kennedy Supermanzana 7 • Ciudad Kennedy Norte • Ciudad Kennedy Norte Supermanzana 9b • Banderas • El Descanso Nuevo Kennedy • El Paraíso Nuevo Kennedy • Onasis • Sinai • El Paraíso Casablanca • Casablanca II • Bosques de Castilla • Fe Y Alegría • Las Dos Avenidas I Etapa • Castilla • Bavaria Techo II i • Nueva Esperanza • Villa Elvira • Santa Maria • Villa Clemencia Sector Tierra Grata • La Paz Bosa - Sinai • Vegas de Santa Ana • Villa Anita • Urbanización Los Cristales - Urbanización La Rebeca • Las Luces • Catalina II • Villa de Los Sauces • Prados de Kennedy • Casablanca - Urbanización Manuel Mejia • Casablanca I • Calarca I y II • Catalina • Miraflores Kennedy • Tintala • Multifamiliares Carimagua • Kennedy Supermanzana 6 A • Palmitas - La Vega I • El Triángulo • Urbanización Kennedy Supermanzana 2 • Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 2 • Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 5 • Pastrana • Urbanización Riberas de Occidente I Etapa • Kennedy Occidental Supermanzana 14 • Ciudad Kennedy Supermanzana 13 San Jorge • Kennedy Supermanzana 15 • Nuevo Kennedy • Techo • El Rincón de Los Ángeles • Bavaria Techo II Sector • Villa Alsacia • Mandalay • Ciudad Kennedy Supermanzana 1 • Pio X - Urbanización El Carmen • Pio X • Ciudad Kennedy Norte Urbanización Francisco José de Caldas • Kennedy Norte Supermanzana 12 A • Ciudad Kennedy Supermanzana 3 • Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 6 • Nuevo Techo • Villa Liliana El Vergel • Patio Bonito II i Sector • El Vergel Occidental • Ciudad de Cali • Tintalito • Tintalito II • Las Acacias • Villa Alexandra • Los Almendros • Altamar • Horizonte Occidente • Altamar II Sector • La Rivera II Sector • La Rivera • El Triunfo • Abraham Lincon • Argelia • Las Américas Occidental I • Américas Occidental II • Américas Occidental IV Etapa • Américas Occidental • Ciudad Kennedy Supermanzana 11 • Carvajal II • Ayacucho I • Nueva Timiza • Santa Luisa Timiza • Timiza - Agrupación de Vivienda Tonoli • Alamedas de Timiza I • Villa Timiza • Vasconia II • Villa Rica • La Unidad • Favidi • Nueva Roma Ultima Etapa - Bertha Hernández Ospina • El Comité • Lagos de Timiza II • Santa Catalina Sector I • Urbanización Catalina • Ciudad del Bosco • Calandaima • Riberas de Occidente Segundo Sector • Ciudad Techo II • El Tintal • Tierra Buena I • Urbanización El Porvenir Predio Tintalito Mazuera Uno • Barrio El Tintal • Dindalito • Villas de Kennedy • El Carmelo • Jorge Uribe Botero - Villa Andrea • Class • Hato Nuevo • Salem • Villas de Kennedy II • Corabastos • Patio Bonito II Sector. • El Saucedal • Tayrona • Onasis II • Lagos de Timiza I • El Palenque • Urbanización Villas de Castilla • Quintas de Timiza • El Caracol • Santa Marta • Altos de Ipanema • Valles de Ipanema • Tierra Buena Reservado I • El Tintalito Frigorífico San Martin de Porees Ltda • Tierra Buena del Porvenir I • Tierra Buena del Porvenir II • Conjunto Residencial Quintas de Tierra Buena • Tierra Buena I Conjunto Residencial • Los Pantanos • Prados del Tintal • Quintas de Tierra Buena II i • Tierra Buena II Conjunto Residencial • Los Condominios Tierra Buena II • Los Condominios Detierra Buena I • Los Condominios Tierra Buena II i • Sabanas de Tierra Buena II • Ciudadela Tierra Buena II • Roma - Bertha Hernández de Ospina I Y II i • Juan Pablo I • La Maria • La Esperanza • Villa Nelly II i Los Alisos • Villa Nelly II i Sector • Gran Britalia • Pastranita I Sector • Dindalito I Etapa • Bavaria Techo • Castilla La Nueva • Rincón de Castilla • Sabana de Tierra Buena III • Sabanas de Tierra Buena I • Quintas de Ipanema • Tierra Buena Reservado II • Castilla Real • Lafayette • El Vergel • Visión de Colombia • El Portal de Patio Bonito • El Llanito • Llano Grande • Pinar del Río • Urbanización Laureles Kennedy • El Almenar • Alfonso López Michelsen • Andalucía II Sector • Andalucía • El Vergel La Promesa • Montana • Sumapaz • Alamedas de Timiza II • Patio Bonito • Timiza - Urbanización Cañaveral • Villa Zarzamora • Vista Hermosa • Villa Mariana (Proyecto Urbanístico) • Lagos de Castilla • Bellavista Sector Santa Cecilia • Casa Loma • Kennedy Supermanzana 6 B • Timiza • Villa Clemencia I.

Los Mártires: La Favorita - San Victorino

Rafael Uribe Uribe: San Luís • Sosiego Sur • Avenida Décima II Sector• Bosque de San Carlos • Santa Mónica • Urbanización Fucha • Avenida Décima • Fundación Hospital San Carlos • Urbanización Sosiego Norte.

San Cristóbal: Quinta Ramos • Urbanización San José • Ciudad Marbella Sector I • Las Brisas • San Jerónimo Del Yuste • La Selva • El Sosiego • Villa Nataly 20 De Julio • Primero De Mayo • La Cecilia • Urbanización Primero De Mayo • Manila • La Gran Colombia • Urbanización Multifamiliar Las Brisas • Villa Albania • 20 De Julio • Media Luna • Urbanización Serafina • Urbanización Padua • Urbanización Portal Real • Granada Sur III Sector • San Miguel Granada Sur• Urbanización San Luís • Urbanización San José 2 • Urbanización Carrera 10a • San Cristóbal Alto • Villa Javier • Caja De Vivienda Popular • El Diamante Bosque de San Cristóbal • San Bernardo Del Viento • El Alto de Las Brisas II • El Alto De Las Brisas • Tapas La Libertad • Urbanización Central • Camino Viejo De San Cristóbal • Quinta Ramos • Granada Sur • Urbanización Parque Metropolitano Etapa Ii Y Iii • Santa Ana Sur • Santa Anita • Buenos Aires • San Javier • El Parque Etapa I • Velódromo • Urbanización Calima • Unifamiliares Avenida Décima • Ciudadela Maria Micaela • San_Isidro • Urbanización Santa Margarita Ii • Modelo Sur • Urbanización Golconda • Urbanización Loyola • Nariño Sur • Urbanización La Coruña Del Sur • El Refugio Sur • Los Laureles Sur Oriental I Sector • Las Brisas I • 20 De Julio (Granada Sur) • Calvo Sur • Calvo Sur Ii • Calvo Sur (La Gallera).

Santa Fe: La Capuchina • Parque Nacional Oriental • Fabrica De Loza • Santa Bárbara • San Diego • La Alameda • Las Nieves • Las Aguas • San Martín • Veracruz • Santa Inés • San Bernardo • San Dionisio • La Concordia • Parque Nacional • Santa Rosa De Lima • Samper • La Merced • Rocío Oriental • Santa Bárbara • Las Cruces • Rocío Centro Oriental • Los Laches • La Peña. • Julio Cesar Turbay - San Francisco Rural • Parque Nacional Oriental • S.C El Dorado • El Dorado 2 • La Catedral • Centro Administrativo • El Dorado • Santa Bárbara - Batallón Guardia Presidencial • Nueva Santa Fe De Bogotá • Egipto Alto (Julio Cesar Turbay) • El Consuelo.

Usaquén: Horizontes Norte • La Esperanza • San Norte • Los Alpes II Sector • San Norte • Ginebra • Bellavista y Unicerros • San • Sagrado Corazón • Montearroyo • Ciudadela Real • La Glorieta • Usaquén - Casa Cristo Rey • Cerros de Santa Bárbara • Urbanización Furatena • Santa Ana Oriental • La Franja de Buenavista • La Llanurita II • Chaparral • Nuevo Horizonte • La Llanurita • Horizontes Usaquén • La FronteraArenera Buenavista • La Estrellita • Buenavista II sector • El Cerro Parte Baja (Villa Nydia) • Terrazas de San Ángel • Santa Cecilia Baja • Santa Cecilia Parte Baja • La Perla Oriental • Usaquén - Urbanización Portal de Siena • El Cerro Occidental • Agua Dulce • Los Naranjos • Cerros Norte • Altos de Serrezuela • El Redil • El Codito • Santa Cecilia Norte Parte Alta • La Cañada • El Pañuelito • Cerros De Los Alpes • Bosques de Medina • Sierras Del Moral • Tibabita 2 • El Pinar de Santa Bárbara • Delicias del Carmen • Bosque De Soratama • Barrancas Oriental • Bocacolina El Cedro • Bosque de Pinos III • Barrancas Oriental - La Roca (Predio) • Barrancas Oriental - Servita • Mirador Del Norte • Arauquita • Arauquita II Sector • Horizontes • Buenavista La Estrellita II • Ibiza • Barrancas Alto • Balcones de Vista Hermosa • Buenavista • Soratama • Lote 95 Anexo Barrio Soratama.

Zona 9 (19 de abril)

Localidades: Usaquén y Suba

Usaquén • San José de Usaquén • Agrupación Multifamiliar El Rosario • El Pireo • Parcelación Tibabita • Verbenal II Sector • La Granja Norte • Bosque de San Antonio • Medellín • Urbanización San Antonio Norte • Santa María • San José de Usaquén - Urbanización Los Bosques • Ciudad Cooperativa La Libertad • El Refugio de San Antonio • Balmoral Norte • Los Consuelos • El Verbenal II Sector • El Verbenal I • El Verbenal - Ayamonti • La Pepita Norte • Rincón del Puente - Quinta Catania • Los Cipreses • San Antonio (Hacienda): • Portal de La Uribe • Maranta I y II y III sector • Las Vegas El Recuerdo • Tibabita II • Tibabita El Reposo • Tibabita I Sector • Tibabita • Tibabita I • Santa Felisa • Bosque de Los Pinos • El Verbenal II i Sector • El Verbenal - Urbanización Alquería 183 • Ismena II • Canapro • Urbanización El Juncal • Urbanización Parque Las Flores • Urbanización Tibabita 188 • Urbanización Carrera 32 186-07 • Zulima • Tibabita - Los Pinos (Predio) • El Redil • San Antonio Norte - Codabas • Urbanización El Palmar • Tibabita • San Antonio Norte • Santandersito • Urbanización Quintas de La Sabana • Canaima • Viña del Mar • El Otoño • Tardes de San José • San Antonio Norte II sector • Tibabita - El Caramely • La Uribe • San José de Usaquén - Urbanización Argo • Villas de Andalucía • La Granja Oriental • El Verbenal • Andalucía • San Antonio Noroccidental • Bosques de San Antonio • El Verbenal Sector San Antonio • El Verbenal III Sector.

Suba: • La Floresta (Hacienda) • El Torreón • El Molino • Mudela del Río • Santa Rosalía de Guaymaral • Torca 1 y 2 • El Porvenir • El Encenillal • San Simón (Hacienda) • El Alcázar • Los Otoños • Villa Monika

