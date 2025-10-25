Logo El Espectador
Bogotá
Así se construye Transmilenio en la Avenida 68: historias de obreros

Entre polvo, ruido y jornadas extenuantes, los obreros de la Avenida 68 levantan una de las obras más ambiciosas de Bogotá. Aunque para la mayoría pasan desapercibidos, detrás de cada casco y chaleco hay historias de esfuerzo, sueños y resistencia, que sostienen el progreso de la ciudad.

Redacción Bogotá y Natalia Vanegas Moncada
25 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
El contratista del grupo 6 ha presentado retrasos y millonarias sanciones por incumplimientos en el cronograma
Foto: IDU

Son las 7:00 de la mañana y en la Avenida 68 ya hay miles de personas transitando. El frío aún golpea la ciudad y el poco sol asoma —a menos que haya amanecido lloviendo—. Minutos más tarde, detrás de las vallas que cubren la obra de Transmilenio, el terreno arenoso despierta: se encienden las primeras máquinas y aparecen cascos blancos, chalecos verdes y uniformes rojos. Son los trabajadores que, mientras los bogotanos corren hacia el trabajo o la universidad, ya están listos para darle forma al progreso.

Cada día comienza casi igual:...

Por Redacción Bogotá

Por Natalia Vanegas Moncada

