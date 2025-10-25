Así se construye Transmilenio en la Avenida 68: historias de obreros

El contratista del grupo 6 ha presentado retrasos y millonarias sanciones por incumplimientos en el cronograma Foto: IDU

Son las 7:00 de la mañana y en la Avenida 68 ya hay miles de personas transitando. El frío aún golpea la ciudad y el poco sol asoma —a menos que haya amanecido lloviendo—. Minutos más tarde, detrás de las vallas que cubren la obra de Transmilenio, el terreno arenoso despierta: se encienden las primeras máquinas y aparecen cascos blancos, chalecos verdes y uniformes rojos. Son los trabajadores que, mientras los bogotanos corren hacia el trabajo o la universidad, ya están listos para darle forma al progreso.

Cada día comienza casi igual:...