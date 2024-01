Las bicicletas: una opción real, pero con obstáculos, para el día sin carro

Segunda jornada del día sin carro y moto en Bogotá en el año 2023 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En la víspera del día sin carro, la estadística y la infraestructura consolidada en la ciudad hacen pensar que las familias le apostarán a su caballito de acero para movilizarse el jueves, día en el que más de dos millones de vehículos apagarán motores. El Distrito, por ejemplo, resalta que para ese día los ciclistas tendrán 630 kilómetros de ruta por donde viajar.

Diariamente, en Bogotá se hacen cerca de 800.000 viajes en bicicletas; cifra considerable, que crece en los días sin carro. Solo en la última de estas jornadas, el pasado 22 de septiembre, la ciudad registró 1′116.000 viajes. Con todo y las cifras que consolidó el uso de este medio de transporte, los vendedores de bicis perciben, más bien, un mercado inestable, con altas y bajas, todavía dependiente de las temporadas.

Mañana, cuando todo parece indicar, dadas las condiciones climáticas, que la cifra del pasado día sin carro se incrementará, los vendedores de bicicletas y repuestos no ven mayor diferencia en sus inventarios por cuenta de la jornada. Sin embargo, conocedores de la situación del mercado consideran que el impulso que necesita el sector para terminar de consolidarse incluye medidas transversales que van más allá de un día sin carro.

El mercado de los repuestos

No es casualidad que la localidad de Barrios Unidos sea la zona de Bogotá con más negocios de bicicletas. Con el 14,9 % de la oferta de establecimientos, el corazón de la pujante industria del pedal, rueda por las calles del barrio 7 de agosto. Cada cuadra de este tradicional barrio tiene mínimo nueve establecimientos que se dedican a lo mismo.

Todos los encargados y dueños de las tiendas coinciden en que el volumen de ventas no sufre picos significativos en la previa o, incluso, en los mismos días sin carro. Esto no significa que no haya flujo de caja durante la jornada. Ángela Forero tiene junto a su esposo una tienda en la calle 68. Vende todo tipo de repuestos, bicicletas y hasta les realiza mantenimiento.

Forero cuenta que en los días sin carro lo que más vende son repuestos y accesorios, para los ciclistas que se alistan a rodar durante estas jornadas. “Para el día sin carro vienen a comprar luces, cascos o a dejar sus bicicletas a punto para el día”. En esto coincide José Soto, propietario de otra tienda aledaña a la de Ángela, y también Juan Sebastián, administrador de una lujosa tienda de bicicletas importadas.

De hecho, cerca del 80 % de la mercancía que venden proviene de China y Taiwán, naciones que gracias a sus economías de escala logran vender productos de buena calidad y exportarlos a países como el nuestro, en donde, irónicamente, saldría mucho más caro producir una bicicleta. Forero afirma que “la diferencia de calidad entre los productos europeos y los chinos es mínima, pero en precios es considerable”, explica, mientras muestra una bicicleta de ensamble chino que cuesta $45 millones, mientras que su par europea podría llegar a los $80 millones.

Lo cierto es que, al menos durante esta semana, lo que más se mueve es el mercado de pequeños accesorios. La venta de caballitos de acero, por otro lado, tiene que esperar otras temporadas del año.

Depende de las temporadas

La soledad de las calles del 7 de agosto contrasta con las multitudes de un mes atrás. Diciembre, mes de los regalos, en donde la bicicleta sigue siendo un detalle inmejorable, representa para los comerciantes una gran oleada de utilidades. “Se mueve más que todo en diciembre”, cuentan todos a El Espectador. Aunque el día sin carro no sea propiamente una primavera en cuanto a venta de bicicletas se refiere, el aumento exponencial de las ventas en diciembre se verá reflejado en los nuevos ciclistas que saldrán mañana.

No obstante, depender de las temporadas hace que el negocio de las bicicletas no sea tan boyante como sus cifras de popularidad. Que Bogotá sea la ciudad en donde el uso de la bici trasciende más allá de una afición dominguera es un hecho innegable, pero aún hay impedimentos.

Seguridad, por favor

Contrario al imaginario de que las cargas tributarias impiden prosperar al negocio, sobre todo cuando su mercancía es importada, los vendedores apuntan a otro tipo de problemas. Si bien, uno que otro vendedor, como José Soto, menciona que un alivio en las importaciones haría que el precio de las bicicletas fuera competitivo, la inseguridad de la ciudad es el lastre de la industria del que todos se quejan.

Forero lo tiene claro, al advertir que “la mayoría de gente que quiere comprarse una bici se abstiene porque lo pueden robar. Yo tengo empleados que se vienen desde Bosa, desde Sopó, y aunque la libertad que les da la bicicleta los motiva, el miedo a ser atracados sigue ahí”. Juan Sebastián, dice que casi nadie está dispuesto a “comprar una bicicleta de $2′000.000 o incluso $800.000 para que se la roben e incluso le quiten la vida”.

De manera que la inseguridad, como factor de riesgo para la confianza del consumidor, impide que las bielas de esta industria desplieguen todo su potencial. Ciclovías, sí, y días sin carro también. Pero ¿la seguridad para cuándo? Este jueves la ciudad estará otra vez a prueba. Se espera que cada jornada del día sin carro sea un paso más para llevar el transporte alternativo a otro nivel.

