Así se mueve la Avenida Caracas, con estaciones de Transmilenio provisionales

Vista interior de la estación temporal calle 57 que también tendrá columnas en la mitad. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Laura González ha sufrido los traumatismos de las obras del Metro en la Avenida Caracas, en especial con el cierre de la estación de Transmilenio de la calle 57, que le implicó una serie de incomodidades. Pero eso terminará este sábado 16 de agosto, cuando se habilite la estación temporal en este sector, con la que se garantizará el servicio troncal mientras avanzan los trabajos de cimentación y construcción del viaducto. Su reapertura llega luego de un mes de retraso, según el informe de interventoría.

