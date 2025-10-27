Así se prepara Bogotá para el Día Mundial de las Ciudades 2025

Vista general de la ciudad de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá se prepara para convertirse, una vez más, en el centro de la conversación global sobre el futuro de las urbes. Este 30 y 31 de octubre, la capital colombiana será sede del Día Mundial de las Ciudades 2025, el evento insignia del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Bajo el lema “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, el encuentro reunirá a más de 2.500 participantes de 49 países, entre ellos alcaldes, urbanistas, académicos, representantes de organismos internacionales y líderes del sector privado. Durante dos días, la ciudad será escenario de debates sobre cómo la tecnología, la innovación y la planificación urbana pueden mejorar la calidad de vida y promover la sostenibilidad.

ONU-Hábitat eligió a Bogotá como anfitriona por sus avances en innovación urbana, sostenibilidad y participación ciudadana, convirtiéndola en un laboratorio vivo de ideas y proyectos que pueden inspirar a otras ciudades del mundo. Es la segunda vez que la celebración se realiza en América Latina, después de Quito en 2016.

“Esta es una oportunidad para que Bogotá muestre al mundo su proceso de transformación y su liderazgo en políticas urbanas centradas en las personas”, señalaron desde la organización.

Una ciudad preparada para dialogar y mostrar sus avances

Durante el evento, que contará con el respaldo del Banco Mundial, el BID, la CAF, la IFC, C40 y Metrópolis, Bogotá acogerá a figuras clave del urbanismo y la arquitectura contemporánea, como Peter Bishop (The Bartlett School of Architecture), Craig Dykers (Snøhetta), Jeremy Siegel (Bjarke Ingels Group) y Carlo Ratti (MIT Senseable City Lab).

Cada uno abordará un aspecto esencial del urbanismo moderno: la revitalización urbana, el diseño centrado en las personas, la adaptación climática y el uso responsable de la tecnología en la gestión de las ciudades.

El evento abrirá con una intervención de Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, quien invitará a los gobiernos locales y a la ciudadanía a repensar las ciudades desde la inclusión, la sostenibilidad y la resiliencia.

Más que conferencias: una Bogotá viva y participativa

La capital aprovechará esta cita global para mostrar su transformación. Se han programado recorridos técnicos, visitas urbanas y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas revitalizadas, para presentar proyectos emblemáticos de sostenibilidad, espacio público e innovación social.

Además, se desarrollarán siete eventos satélite en espacios como el Jardín Botánico, el Planetario Distrital y la Cámara de Comercio de Salitre. Estos encuentros abordarán temas como movilidad infantil, biodiversidad urbana, digitalización y equidad, y estarán abiertos a la ciudadanía, invitando a los bogotanos a ser parte de la conversación sobre el futuro de su ciudad.

Una invitación a pensar el futuro urbano

ONU-Hábitat proyecta que para 2050, cerca del 70 % de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Este escenario plantea enormes desafíos en materia de vivienda, transporte, inclusión social y cambio climático. En ese contexto, Bogotá asume un papel simbólico y estratégico: ser ejemplo de cómo las ciudades pueden innovar sin perder su enfoque humano.

A pocos días del inicio del evento, la expectativa crece. La capital no solo abrirá sus puertas a expertos y delegaciones del mundo, sino también a sus propios ciudadanos, que podrán sumarse a las actividades abiertas y conocer cómo se están construyendo las ciudades del futuro.

