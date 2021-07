Así será la apuesta de Bogotá para ser líder en innovación

San Francisco (EE. UU.), Ámsterdam (Holanda), Ciudad de México (México), Reikiavik (Islandia), Washington (EE. UU.) y Bogotá son las ciudades que contaran con el apoyo técnico y económico de la fundación Bloomberg Philanthropies. Durante los próximos años se invertirán cerca de $1,5 millones de dólares para que el i-team, conformado por La Agencia de Analítica de Datos del Distrito (Ágata) y el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (iBO) puedan brindar soluciones que mejoren aspectos en la movilidad, seguridad, el servicio de salud y otros factores de la capital. En entrevista con El Espectador, Sandra Borda Ferro, gerente general de Ágata, habló de los retos y las expectativas que se tiene con esta importante alianza.

¿En qué consiste Ágata?

En Ágata no hacemos recolección de datos. Los que son dueños de los datos son las entidades del Distrito, cada uno es dueño de su información. Lo que nosotros buscamos desde Ágata es apoyar en hacer un mayor aprovechamiento de esa información desde la gobernanza de los datos, garantizar que se tengan de manera adecuada la calidad que se requiere para que efectivamente tomemos decisiones eficientes y de manera correcta. Y bueno, generar diferentes casos de uso y soluciones que ayudan a la toma de decisiones. En este momento no hemos ejecutado un caso de uso, hemos estado en las tareas de conformar el equipo, identificar los proyectos con las diferentes entidades y estamos muy cerca de poder definir los primeros proyectos en los que vamos a estar ejecutando estas soluciones.

¿Con que entidades del Distrito se han adelantado los planes?

Hemos tenido relaciones prácticamente con todas. Nosotros apoyamos la agenda de transformación digital que viene liderando por la Alta Consejería TIC, donde se relacionan todos. Pero los principales gestores donde estamos priorizando nuestras funciones son secretaría de Salud, Seguridad, Movilidad y en Catastro.

¿Por qué se dio y en qué consiste el reconocimiento que da Bloomberg?

Eso es un trabajo que viene desarrollando la Alta Consejería TIC desde el año pasado, donde hay una convocatoria que se hace en diferentes ciudades. Bogotá entró a concursar en esto y en el proceso lo que se planteó fueron diferentes retos que veíamos como ciudad y, adicionalmente ese compromiso que tiene Bogotá para cada vez acercarnos a esa ciudad inteligente y poder de alguna manera generar esas soluciones, aprovechando las tecnologías y los datos.

Lo que hace Bloomberg es que con base en los proyectos que se definieron, trabajamos con ellos un presupuesto donde ellos dan ese capital para reforzar los equipos que se tienen en la ciudad, y la ciudad muestra su compromiso generando equipos como el de Ágata y el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (iBO), juntos somos el i-team que vamos a trabajar estos proyectos. Vamos a estar trabajando de la mano de iBO y la Alta Consejería TIC con estos recursos.

Vamos a trabajar en cinco frentes y de manera constante en el año vamos presentando a Bloomberg los diferentes avances que tenemos, obviamente buscando que se vaya renovando o generando esos refuerzos adicionales para la siguiente etapa de cada proyecto.

¿Cuáles son los cinco frentes?

Esos cinco frentes son: el sistema de cuidado, educación 4.0, movilidad, reactivación de la economía en créditos y seguridad. Coinciden con los sectores que te mencionaba con los que estamos iniciando las diferentes conversaciones de propuestas en Ágata.

¿Qué beneficios traen los proyectos y la alianza con Bloomberg a los bogotanos?

En términos concretos, esa es nuestra finalidad, que, de estos diferentes proyectos, llegue a ser percibido por los ciudadanos el beneficio. Pero a modo de ejemplo, desde el punto de vista de movilidad, estamos trabajando en identificar cómo podemos llevar soluciones para aquellas personas que se movilizan en bicicleta. Esto va a llegar directamente al ciudadano, no es una mejora de eficiencia en la entidad como pueden ser otros casos, pero este va a llegar a todos los usuarios de bicicleta.

En el caso de salud también lo que buscamos es que se haga una salud preventiva y que de alguna manera con esto también habrá un beneficio a los usuarios del sistema de salud, donde ellos van a percibir, por un lado, unos procesos muchos más eficientes, pero, el tema de ser preventivo y no reactivo, es un beneficio para todos.

Esta alianza con Bloomberg es abrir la visión, no quedarnos simplemente con lo que podemos creer localmente que necesitamos, sino también el apoyo de expertos internacionales y personas en otras ciudades, no solo las cinco que están con nosotros en este grupo, sino incluso las que han estado en años anteriores, para que con esta red logremos conocer las mejores prácticas y pongamos esas recomendaciones para que en Bogotá aprovechemos lo que ya ha funcionado en otras ciudades que han enfrentado estos mismos retos, porque la problemática de Bogotá no es solo nuestra.

¿Cómo se hará el relacionamiento con las otras ciudades?

En este momento estamos definiendo esos caminos para trabajar. Si bien todos los beneficios de la alianza en términos económicos los vamos a dar desde septiembre, la verdad es que en Bogotá venimos trabajando hace unos meses en esto. Básicamente lo que hacemos es contactar estas ciudades, ahí está San Francisco, Washington, Ciudad de México, Ámsterdam, son de nuestro bloque, y lo que queremos con ellos es que en las dos vías poder tener esa transferencia de conocimiento, y compartir las necesidades.

En estos momentos estamos empezando la definición de los proyectos, ya elevamos a esta red unas preguntas particulares del tema de movilidad y de las bases de ciudad inteligente, vamos a tener una sesión con ellos para discutir estos dos temas y con los expertos que en la red de Bloomberg nos recomienden. Esperamos que la dinámica vaya a ser muy similar hacia adelante.

¿Cómo es el trabajo que articulan con el iBO?

Con iBO nos complementamos muy bien. Nosotros estamos desde el inicio juntos, lo que busca iBo es generar la cultura de innovación en las diferentes entidades del Distrito, y nosotros estamos trabajando en el diseño del pensamiento, de tal manera que cuando vamos a definir una solución con una entidad tengamos muy claro cuál es su necesidad para garantizar que la solución que trabajemos juntos dé la respuesta y el efecto que esperamos que genere.

Luego, nosotros desde el punto de vista analítico generamos la solución, trabajamos en el desarrollo de la misma y nos volvemos a encontrar con iBO en el momento de hacer la entrega a la entidad, para así garantizar que la solución sea la más correcta. Es un trabajo donde nos complementamos muy bien, trabajamos de manera conjunta y vamos alineados de los objetivos que buscamos para mejorar este proceso de toma de decisiones en el Distrito y, de esta cultura de innovación que creemos que es clave para poder tener esas soluciones.

¿Hasta cuándo iría la alianza con Bloomberg?

Una vez nosotros formamos parte de esta red, nos mantenemos en contacto con este equipo. El proyecto en particular de los $1,5 millones de dólares que estamos recibiendo de ellos dura tres años, desde septiembre de este año que es cuando empezamos a recibir este beneficio hasta el 2024, es como está definido el plan que se acordó con ellos.

¿Cómo se relaciona Ágata con el sector privado?

Ese es uno de los pilares claves para nosotros en la estrategia. Estamos iniciando un trabajo fuerte con el sector público, desde Ágata queremos ser ese orquestador del ecosistema que ayude al desarrollo de la ciudad y, esto no es posible si no contamos con el sector privado. Uno de los proyectos, que es el de créditos, lo venimos trabajando con este sector. Estamos buscando aliados, sabemos que hay empresas que lo hacen muy bien y han tenido la experiencia en hacerlo, y esto es lo que queremos. Poder hacer esa unión entre la necesidad y quien puede desarrollar la solución, no es que Ágata vaya a desarrollarlo todo, nuestro objetivo es ser el orquestador y ayudar a las entidades y a las empresas del sector público para que aceleremos el proceso de desarrollo de la ciudad.

¿Cómo será ese proyecto de créditos?

Aún estamos en la etapa de definición, pero te puedo adelantar que lo que se busca con este proyecto es darle acceso a créditos a población vulnerable que en este momento no tiene acceso, precisamente porque no está dentro de un sistema crediticio o financiero. Con esto estamos buscando llegar a jóvenes, a mujeres, a personas que tengan negocios informales, e incluso adultos mayores, en general a varios sectores de la población. Basicamente esto es un sistema de scoring diferente, no el tradicional que sabemos que normalmente hay un grupo de personas de la población que no tiene acceso.

¿Con esta alianza y con la innovación de Ágata se podría ayudar a otras ciudades a resolver sus problemáticas?

Totalmente. Ese es precisamente uno de los caminos que queremos recorrer. Sabemos que si bien las problemáticas no serán exactamente las mismas, esa es una de las ventajas de los temas en que trabajamos, porque podemos aprovechar lo que se trabaja en Bogotá para llevarlo a otras ciudades, a otros departamentos. Y además, agilizar ese proceso, no arrancar de cero, sino esa misma eficiencia que nosotros vemos que se puede hacer en Bogotá, hacerlo entre ciudades del país, y porque no, incluso llevarlo a otros. Que seamos un referente en la región de lo que es ese camino de ciudad inteligente y como aprovechar los datos en beneficio de la población.

Nuestra misión y el sueño que estamos construyendo es tener esa Bogotá territorio inteligente o como llamamos nosotros ‘Bogotá en la palma de la mano’, que es a lo que queremos llegar, que de alguna manera para los ciudadanos sea muy tangible lo que estamos haciendo y que veamos ese beneficio en cómo tomamos nuestras propias decisiones apalancados en los datos de las ciudades