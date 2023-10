Así será la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá: cronogramas y detalles

En marzo del 2024 se conocería la empresa que ejecutará la Linea 2 del Metro de Bogotá. Foto: Archivo Particular

El Portal de Suba fue el escenario en el que el Distrito y la Empresa Metro de Bogotá, dieron apertura oficial a la licitación de la segunda línea subterránea del metro de Suba y Engativá. Su construcción comenzará el próximo año y estará a cargo de una de las cuatro empresas chinas o europeas que concursan por el contrato estimado por $34,93 billones. En abril del 2023 se conocerá el consorcio que gane la licitación.

Contexto:¡Al fin! Mañana comenzará la licitación de la II línea del metro

El pasado miércoles 18 de octubre, a las 9:30 de la noche, el Distrito terminó de subir los planos de la megaobra al sistema Secop II. De ahí en adelante inicia el proceso de licitación en fases. Cabe recordar que la preselección cerró en agosto y cuatro asociaciones se presentaron. “La obra es tan compleja que no hubo ninguna empresa única en participar, son asociaciones”, señaló la alcaldesa, Claudia López, en rueda de prensa. La Banca Multilateral, que facilitó créditos para financiar esta obra, le dio el visto bueno en septiembre a los cuatro consorcios que participan: APCA Metro Línea 2 Bogotá; APCA Metro Línea 2; APCA – Bogotá Metro 2; y Unión L2 Bogotá Metro Rail.

A partir de ahora y hasta febrero de 2024, esas cuatro asociaciones podrán hacer su propuesta técnica y financiera antes de que acabe el plazo. En este punto, Ricardo Cárdenas, gerente general (e) de la EMB, enfatizó en que, a diferencia de la Línea 1, se evaluarán términos técnicos y financieros. “Hemos aprendido de la Línea 1, donde solo se evaluó el aspecto económico. Este proyecto subterráneo es de mayor complejidad, evaluaremos lo técnico según estándares internacionales”.

Según aclaró López, puede que alguno de los consorcios no presente propuesta en ese periodo de tiempo y haya variaciones en el concurso para cuando llegue la fecha. En todo caso, y posterior a la presentación de propuestas, el Comité evaluador de la Banca Multilateral y el Banco Mundial las evaluarán. El 12 de abril Bogotá sabrá cuál propuesta ganó y en mayo se suscribirá acta de inicio del contrato.

Cárdenas también añadió que el objetivo del proceso de selección es que cada consorcio desarrolle una propuesta que demuestre el mayor conocimiento posible del suelo y pedirán un cronograma de labores que mitigue demoras en la obra, y sobrecostos, estudiando los riesgos geológicos.

“En temas de oferta técnica incluimos elementos que nos permitirán hacer seguimiento y que la obra se desarrolle en los tiempos pactados. Hemos pedido un plan de ejecución y será evaluado. Con el apoyo de la Banca Multilateral hemos escogido las mejores metodologías internacionales, específicamente de la Agencia Internacional Contractual del departamento de defensa de Estados Unidos”.

#EnVivo 🔴 Abrimos la licitación para la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá, que será subterránea a Suba y Engativá. Inicia construcción en 2024 y estará lista en 2032.#CumplimosConElMetro 🚇 https://t.co/b6FDWTw9mH — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 19, 2023

El futuro de la Línea 1

Durante la apertura de la licitación de la Línea 2, Claudia López aprovechó no solo para hacer anuncios de obras en Suba, sino también se refirió a la Línea 1 del Metro, la cual va en 25% de ejecución y sigue a la espera de los estudios del Gobierno Nacional que evalúan la posibilidad de soterrar un tramo de la Caracas y a las posiciones de algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá. En este contexto, la mandataria lanzó dardos.

“Ustedes tienen que decidir si escogen a alguien que la pare o a alguien que la termine. Si gana alguien que la pare, no la vamos a tener nunca”, señaló la mandataria. También mencionó que tras las elecciones, el foco no debe estar solo en el ganador. “Quien saque la segunda votación más alta va al Concejo. No es solo importante quien gane, sino también quien quede de segundo”, añadió.

Generalidades del proyecto

En 2032, cuando se espera que esta línea entre en funcionamiento, los bogotanos podrán recorrer en 22 minutos el tramo que comprende el transbordo desde la línea 1, en la 72, a la calle 145. De hecho, un recorrido desde Suba hasta el centro, que actualmente tarda casi una hora, en el tren de la segunda línea solo tomará 45 minutos.

Al día, esta línea será capaz de adelantar 800.000 viajes movilizando a 50.000 pasajeros hora sentido, lo que descongestionará las troncales de Transmilenio de Suba y de la 80, además de los corredores para vehículos particulares en esta zona de la ciudad. Se estima, en términos de proporción, que la duración de los viajes desde Suba y Engativá al Centro se reducirán un 42 %

Siga leyendo: Bogotá, con menos presupuesto de la Nación: alertan representantes y congresistas

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.